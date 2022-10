Pán Boh musí byť Slovák, ak toto všetko toleruje.

A netrpíme nenávisťou, ako nám podsúvajú niektorí. My všetci trpíme návisťou a vieme, čo sa za tým skrýva. Vôbec nejde iba o peniaze. Kedysi za súdruhov, keď niekto nekradol, okrádal svoju rodinu. Dnes sme postúpili na vyšší level. Podnikáme so štátom. Je to bezpečnejšie, jednoduchšie a výnosnejšie.

Po víťaznom Februári prišiel víťazný November, v ktorom však prevážili februároví víťúzi. Dojem nám hovorí, že približne z desiatich účastníkov iba štyria majú koncepciu a z nich asi dvaja sú ochotní pracovať pre blaho všetkých. Väčšinou vedci, nie politici.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

A skorigovali sme Marxove omyly, ktorých bolo minimum. Vulgárny materializmus skončil. Nejde iba o peniaze, ale aj o miliónove pozemky z Pozemkového fondu, zlaté tehly z kajetánovských rezerv, stromčekove aleje v najlukratívnejších destináciach sveta, výpalné, zápalné a podpalné a pod.

A za všetkým je Rodina. Multiotcovia, gayovia a farári Vás o tom ako najväčší odborníci poučia, lebo ostatní nevedia čo činia. Takisto, ako lekári, moderátori a odborníci na všetko Vám vysvetlia Všetko.

Už aby prišla tá normalizácia, alebo aspoň Putinova oslobodzovacia armáda. Museli odísť?