Ponúkne Slovensko Putinovi pomoc cca poloviny obyvateľstva?

Debilita je poruchou, ktorá sa vyskytuje nezávisle i u vzdelancov, lebo je medicínskou kategóriou. Vyskytuje sa však viac na ľavom spektre /spotrebnom/, ako na pravom /výrobnom/. Stretol sa ľavičiar X s ľavičiarom Y atď. a spojili sa. Niektorí dokonca i biologicky. Vznikla z toho VOSR, ak viete čo to je. Má už sto /100/ rokov a sto mutácií. Jej poslední "produkti" - "Spoločenstvo nezávislých štátov" , Smer, Hlas, ĽSNS.a kopa iných, vyhlásili vojnu zdravému rozumu. Nie, žeby sa pri ich vzniku nachádzal. Keď, tak bol neviditeľne malý.

Ale k veci. I ja neuvádzam mená, lebo sa bojím, že po "víťazstve" by som mohol vymeniť Kočnera, alebo Jankovskú. Ako som už písal, prof. Osuský sa nebude nikdy fyzicky biť s Mazurekom. KAŽDÝ vie, aká je pravda. Aj Pravda sama. Odkedy sme uverili, že mandelinka zemiaková žerie iba socialistické zemiaky, že v NY sa túlajú ulicami "Vlci z Wall streetu" a pod. ,a v Rakúsku sú priekopy plné žobrajúcich nezamestnaných, museli sme hranice zaistiť ostnatým drôtom, aby naši šťastní pracujúci nechceli to isté. Ale stalo sa!

Starý kapitalizmus sa zmenil na trhové hospodárstvo, čo však tvrdí ľavičiari nezbadali. Zistila to však asi polovina národov a konali podľa toho. Uspokojovali svoje potreby, niekedy až zbytočne. Škoda iba, že Východná časť Európy /nie všetci/ vystačia s potrebami - uniforma, fľaša, cigarety...Teraz by súdruhovia rusofili mali osvedčiť svoju vernosť "Proletárskej revolúcii" a dobrovoľne vytvoriť batalión pomoci ZSSR. Nepomýlil som sa. Putin sa jasne vyjadril, že konečná méta je ZSSR a stav pred jeho pádom.

Pomoc by riešila všetko. Muži by mohli slobodne bojovať, babky demokratky, ale i mladšie by mohli pomáhať ako sanita. Veď aj zdraví ruskí vojaci majú svoje potreby. Vtedy by zanikli také javy, ako keď sa jedna súdružka obrátila na velenie a dala ultimátum. Ak ma okamžite neuspokojíte, obrátim sa na verejnosť. Na armádnu to zatiaľ nikto neadresoval..

Taký batalion mieru a srandy by vyriešil veľa. Pod vedením napr. nášho poslanca Blahu, by odišiel za frenetického potlesku napr. nás a nikdy by sa už nevrátil. ..Ako mnohí politici doteraz. No nepomôž! A teraz vážne!

Sú u nás jednotlivci, ktorí si vážia slobodu viac, ako život. Prejavujú to napr. pri vakcinácii. Majú pravdu, ale nech mi vysvetlia, prečo rovnakú slobodu upierajú Ukrajine ? Slobodu výberu. Že by rovnaké uspokojenie prinášal môj slobodný výber a inému príkaz?

Medzičasom ma napadlo spásne riešenie. Slovenský rusofilný, dobrovoľný batalion by mohol pod vedením Blahu, Čarnogurského, Harabína, Danka, Žilinku, priateľa Vladimíra atď. napadnúť Ukrajinu zo Západu. Súdruh priateľ asi nepôjde, lebo mu okrem demencie, puchnú nohy . Dementný začal byť od vstupu do KSČ .Možno by hrozil rovnaký osud aj mne, keby som to urobil. Mali by sme z toho útoku ešte profit, keby sa nám vrátila Podkarpatská Ukrajina a ešte niečo by nám Vladimír P.utin prihodil. Ale najväčšia strata zdravého rozumu je na našej strane. Chvalabohu už nie KSČ. Metódy však zostali. Bolšinstvo /bolševici mutovali ", sú všade. Vie to Fico, aj ďalší výtečníci., ktorí z toho profitujú / korupčníci, zlodeji a pod./. Prečo ale nie občania, ktorí to voľbou umožňujú? U obchodníkov je to jasné. Napr. v Singapure som na jednom poschodí na letisku mal dojem, že som v GUMe./Gosudarstvennij univerzaľnyj magazin/ v Moskve.V oboch sa kupujúci podobali, tovar tiež a ceny detto. Aj nápisy a iné texty. Obézne Marusje, neposlušné rozmaznané deti a nad tým všetkým pupkatý pán milionár. V Hyde parku takí sa už venujú rannému behu...

A český Fico, alias prezident, pochopil. Čo ten náš a jeho prívrženci? Vytvoria guberniu? A zaujímalo by ma, či moji Luganskí a Doneckí priatelia s ktorými som zažil krásne chvíle, sú normálni, alebo putinovci.