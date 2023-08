Prečo nie sú tlačové besedy opozície až po 22 hod.? Strašía nám deti. Stačí vypnúť zvuk.

Dajme si do kontrastu také prejavy, ako majú Šorošovi agenti a ich protivníci. Taká Zuzka, Ódor, Heger, Letanovská, Šimečka atď. Čo nemajú na školenie marketingových odborníkoch ? Je pravda, že to zlyháva i u našich českých bratov, konkrétne so slovenskou príslušnosťou. Asi ich už nebabiš, ako som raz prečítal na protestnom plagáte.

Kvákanie, kotkodákanie, prekrikovanie protivníka, sú neznámo prečo, považované za silu, rozhodnosť a iné "príťažlivé" vlastnosti. Chvalabohu len u časti diskutujúcich s "najvzdelanejším" elektorátom. Sofistikované lži, prekrútené pravdy, pripisovanie zodpovednosti za cca 20 ročné obdobie vlády, ktoré nedokázali zmeniť za cca 3 roky, je tá pravá analýza.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Chvalabohu už vieme, kto pôjde do basy a kto z nej vyjde na slobodu, aby vrátil veci do pôvodného dlhoročného stavu. Rozkazy už zazneli, vieme čo nás čaká.

Niektorí voliči by mali absolvovať Večernú univerzitu aby vedeli, aký je rozdiel mocným, malomocným, bezmocným a nemocným. A tiež aký je rozdiel medzi tribúnou a turbínou. Ani demokracia neumožňuje voľnú zámenu týchto pojmov, hoci dovoľuje tvrdenia o liberálnom fašizme, boji za mier na Ukrajine a Šorošovom ovládaní sveta.

A Ayša povedala, že môže prísť ku klesnutiu dôvery v súdnictvo. Teraz sa rôzne Výskumné ústavy zaoberajú riešením, či to čo neexistuje, môže klesať, alebo stúpať. Ale ani Einsteinovi sme z počiatku neverili, ale ani počiatkovi...

Asi som nevďační, ale nechcem nijaké istoty. Hlavne tie mínusové, ktoré som za 40 svojej vlády, spolu s robotníckou víťaznou triedou mal v klietke zvanej ČSSR. Zbytočne mi ich ponúkajú znova tí istí/väčšinou už ich deti/, keď už nemám obmedzené vlnové pásmo na prijímačoch. Ale Štb, súdy a prokuratúra zostali, iba sa premenovali a pretransformovali.

A lídri socializmu tiež zostali, väčšinou však iba na Východe.a jeho zvyškoch, Ako Bulharsko , Rusko atď. Poznáte ich po prepitých tvárach, ovisnutých bruchách, mľandravých telách, na rozdiel od vyšportovaných postáv hnusných Západniarov.

Kto ku komu inklinuje? V septembri sa dozviete!