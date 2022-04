Putin už zvíťazil nad ženami a ďeťmi Ukrajiny. Nemal by skončiť. Treba ísť ďalej!

"Krvavý vrah" Zelenskij dokázal strhnúť so sebou príliš veľa fašistov. Bolo ich plné kočíky , bufety , školy a nemocnice. Odolávajú dlhé týždne najuvedomelejšej armáde sveta, vyzbrojenej najmodernejšími super zbraňami a ohrozujú ju ešte doteraz.

Tu vidíme úlohu jednotlivca v dejinách. Lenin, Stalin, Mao, Hitler, Putin, Fico, Kaliňák. Daj do ruky primitívovi jadrovú zbraň a uvidíš, čo s ňou dokáže. Keby tak mal Usáma bin Ladin A bombu! To by bola bomba! Ale našťastie, svet sa dá zničiť aj inými spôsobmi, ako vravia Putinovi mierotvorci. V ceste im stoja iba takí samorastlí politici, ako komik Zelenskij. Tragéd Putin nevadí. Ale A bombu využil lepšie ako Usama.

Všetky tieto javy majú svojich predchodcov. Taký Lenin. Keby chcel ísť parlamentnou cestou, možno ani nedožije. A k tomu ešte ten jeho syfilis...Preto uprednostnil zabitie, pred nezaručenou a zdĺhavou parlamentnou cestou. Hitler to po ňom iba zopakoval. A ďalší až po Putina. Kto odolá Kalašnikovovi? Alebo delostrelectvu?

Ťažšie však bolo zabíjanie priateľov, súputníkov a rovnako politicky zameraných. Z cesty! Takého Trockého museli zabiť čakanom až v Mexiku, Litvinenka v GB, ďalších po celom svete. Ale ,metódy sa zdokonaľovali, už aj za Stalina. Ďalších už odstraňovali jedom , výrobou kompromateriálov, alebo rôznymi nehodami. Vyznelo to ľudskejšie, hoci nie pre tie obete a ich blízkych.

Dodnes vidíme tie rozdiely. Násilný Fico, mierny Pellegrini. Mŕtvolám je to jedno./i politickým/. Ale taká Denisa Saková sa aspoň chce podobať na človeka a dbá o seba /pery/, čím sa stala najkrajším mužom Opozície, na rozdiel od najkrajšej dievčiny - P.Pellegriniho, na ktorého jamky nikto nemá. A v čom je pointa? V peniazoch a Američanoch. Môj súdruh priateľ Vladimír sa budí zo sna, že už idú /Američania/. Ale pod posteľ, kde má celú rotu, sa nepozrie. A nedivím sa. 40 rokov to počúvať, zanechá následky. U nás na Slovensku pod každou posteľou a za každým stromom číha Američan, Takí Ficovci by sa s nimi aj zosobášili, keby mali tie výhody, čo doteraz. Ale tí Amíci vždy keď k,riminálnika chytia,tak ho nenechajú ďalej pôsobiť. Potrestajú ho. Majú rôzne Gate, napr Water Gate, kde pod dozorom verejnosti trestajú i prezidenta. To by tak bolo! U nás na Východe by sme prezidenta ani nemohli mať. Nečudujme sa ani našim voličom, hoci tí hlúpejší z toho nemajú nič.Aj tak vyhrá nakoniec Mazurek. Najviac sa podobá Putinovi. Začal kameňom do matky s deťmi a skončí ako Putin na Ukrajine. Tešme sa, aspoň kým má taký mohutný elektorát. Čo keby si to pri voľbách ľudia rozmysleli? A dosadia nejakého smiešneho a mýliaceho sa Matoviča, ktorému národ odpustí veľa chýb kvôli tomu, že doposiaľ nikto ešte s putinovcami nezatočil, iba on? A aj to nedokonale a po trnafsky? Alebo preč s touto vládou a poďme späť ku bývalým "úspechom"?

P.S. Rastie nám nová opozícia. Naši Maďari, ktorí sa ani nechcú naučiť štátny jazyk a nevedia, že už neexistuje Uhorsko, počúvajú iba Budapešť a tam je iba Orbán,, alebo Orbán. Prípadne Orbán.a oni sú severní Uhri naďalej. Chvalabohu ostatní sú celkom normální a dokonca na ich počet i úspešnejší. Možno. Už raz podržalli demokraciu /za Mečiara/ a snáď to pri Mazurekovi zopakujú. Ak pomôžu opäť , patrí im veľká vďaka.