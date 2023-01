Slovenská opozícia je svetový unikát. Vlastní Kameň mudrcov, aj Stolček, prestri sa !

Je pochopiteľné, že opozícia má odlišné, alebo opačné názory na riešenie problémov. Ale opozícia ktorá predtým vládla desiatky rokov, sama sa nazývala Sociálnou demokraciou a opierala sa o tú jednoduchšiu časť obyvateľstva, by mala byť menej kritická. Pripomína kabaretnú skupinu pri všetkých tlačových besedách, keď vyčíta súčasnej amatérskej a protestnej vláde jej amaterizmus a nedostatky.

Lekár sa stal makroekonómom, novinár ideológom, akože podnikatelia ideológmi, policajti kriminálnikmi a zastrešujú to do r...i prokurátori a sudcovia. Chvalabohu, nie všetci, iba tí účeloví, jednorazoví. Tá pejoratívna poznámka je citát.

A Česi by povedali "ako 100 ho ven". Nuž ohlúpnuť náš lumpenproletariát ako vo Víťaznom Februári 1948 a vládnuť a vládnuť ďalších 40 rokov. Samozrejme s prístupom do štátneho rozpočtu a vyhnúť sa - ľudovo povedané base a zodpovednosti za tú Sociálnu finančnú demokraciu. A to všetko za pomoci fašistov, extrémistov, nacionalistov, homofóbov a Božej pomoci. Aká tolerancia? Strčte si ju za klobúk!

Tisícročiami sa overilo, že žiaden manžel nemôže splniť to, čo nasľubuje milenec. Ten to vie tiež. Verí tomu iba naivná manželka-milenka, tak ako kedysi v detstve Kameňu mudrcov, alebo Stolčeku, prestri sa!