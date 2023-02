Užitočný idiot /terminus technicus/ sa stáva nedostatkovým tovarom.

Ako sa míňajú napr. v RF, nahrádzajú ich kriminálnikmi, dobrovoľníkmi, žoldniermi atď. Vodcovia musia mať plebsappeal, ako im radí kníže. Skutočný knieža Schwarzenberg. U nás sa len učíme, ľudia nám ešte masovo nemiznú, hoci jednotlivci by chceli. Vystačíme s tým plebsappealom.

Končí sa Tlačová beseda, trvajúca jedno volebné obdobie .Niektorí politici sú presvedčení, že jasná budúcnosť čaká súmračných politikov i súmračné obyvateľstvo Slovenska. Ale Pamäť národa sa po dlhej chorobe vracia. V Česku určite. Začínajú tam vládnuť ľudia s čistým štítom a sebakritikou. A ešte aj vyzerajú ako ľudia, nie ako karikatúry človeka druhu homo sapiens. Že by naša húfnica Zuzana bola u nás prvá? /Šimečka, Bútora a spol. a ešte zopár, prepáčia/.

Najskôr sa ale treba zbaviť Dzurindu, Mikloša, prípadne Čaputovej, Radičovej, Schoene Naziho a zlého počasia.

Ale ako som už písal, volič reaguje. Leadri najsilnejších strán si zaplatia lekárov, novinárov, psychológov atď. Títo profesionálni marketingoví prostitúti, alebo čo je ešte horšie presvedčení na základe peňazí, , vymyslia vábničku. Teraz pozorne! "Aj Vám pri prelietaní Himalájí sčervená pokožka?" Vtedy ohromený elektorát, ktorý nemá začo, kam, ani prečo a ani by to kvôli strachu neurobil, letieť, ocení, že ho niekto berie ako rovnocenného. Vcíti sa do role , ocení veľkosť klamára a nevadí mu, že ten lieta nad Himalájami za jeho peniaze. A toho budem voliť!

A nevadí ani to, že svorka červeno - hnedých vlkov zožerie každého, kto jej bráni v prístupe ku štátnemu rozpočtu. Odsudzujú každú vládu, ktorá nevie ani kradnúť, ani vládnuť tak ako MY.

A nechoďte po cestách, po ktorých sa náhlia naše missky za budúcnosťou, lebo prídete k úrazu. Čo ste Vietnamci?

A pravdu má môj súdruh priateľ. Tvárme sa ako Demokrati, aby nevideli že sme postkomunisti, alebo niečo ešte horšie...