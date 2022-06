Onedlho sa Putinovi vzdá celý Západ, nielen Ukrajina.

Najdôležitejší krok v boji proti prehnitému Západu by sa mal prejaviť v krátkosti. Prezradím. Kanadskí občania už od čias Lenina sa húfne tlačia na hraniciach s Ruskom, v snahe o občianstvo Spoločenstva úplne, celkom a naozaj nezávislých štátov, alebo aspoň nazrieť a obkukať recepty na úspech. Územie majú porovnateľné, iba úspechy menšie.

Neznesiteľný tlak Kanaďanov, Američanov a ďalšej prozápadnej hávede donútil Putina urobiť opatrenia, väčšinou ešte ako zo ZSSR. Nedovoľuje sa usadiť týmto miliónovým masám na svojom území, po ktorom tak túžia. Mínové polia na hranici síce zrušil, ale ostatné je ako predtým. My sme kedysi zaviedli tiež to isté - ostnaté drôty, plot, mínové polia, streľbu do narušiteľov a pod. Naviac, kto kedysi bojoval proti Hitlerovi, alebo nebodaj žil krátkodobo na Západe a hovoril anglicky, sme ho zatvorili a častokrát i popravili. Veď musel byť špión...

Dnes už platí sovietska demokracia. Tí, čo to zaviedli sa dali birmovať, alebo sa priatelia s patriarchom Kirillom a bránia svoje územie agresiami na cudzie územia. Mrzí ma, že medzi tú háveď zásluhou dnešnej vlády patrím už i ja. Práve teraz, keď som sa TAM chystal emigrovať.

Ja to oželiem, ale viete si predstaviť Putinových dobrovoľníkov zvaných Mazurekov batalión? Alebo Blahova sotnja? My Kotlebovci? Čo by tí porobili s ukrajinskými fašistami, ale obzvlášť s fašistkami? Ale aby som bol spravodlivý, sú vzdelaní jednotlivci, ktorí by to zaviedli a potom kritizovali, ako môj priateľ Vladimír. a ďalší "humanisti", kým ich to nič nestojí.

P.S. Nerozumiem, prečo Putin sklamal tie miliónové masy Kanaďanov a Američanov /najnovšia jeho reakcia/.