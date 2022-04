Fico sa správa ako potkan v kúte

Len tá ho zbaví nočných môr z mydla na klzkej podlahe... Čo dokáže urobiť mocibažný človek, ktorý stratil moc?

Bude spochybňovať všetky policajné vyšetrovanie a súdne rozhodnutia obvinených súkmeňovcov, hoci sa počas vlastných vlád nikdy nevyjadroval k súdnym rozhodnutiam.

Bude sa spolčovať s čertom-diablom, len aby zosilnel hlas proti všetkému, čo ho ohrozuje.

Bude si robiť z huby riť a kritizovať veci, ktoré sám voľakedy začal, robil či dokonca urobil.

Strata súdnosti a geopolitická zmätenosť má za cieľ jediné: vplývať na tie najprimitívnejšie pudy voličskej populácie, ktorá je ochotná počúvať a spoliehať sa na povestnú krátku pamäť.

Z politika stavajúceho hrádzu proti extrémizmu, snažiacim sa dostať do jadra Európskej únie sa stal zúfalec bez zmysluplného programu, ktorému ide len o osobnú slobodu. Vo vyjadreniach bude ešte drsnejší, lebo slučka sa stále sťahuje.

Je úplne jedno, že jeho vláda poslala našich vojakov na Pobaltie, že už pred rokmi chcel vymeniť ruský protivzdušný systém S 300, že vyrokoval zmluvu s Američanmi... že urobil mnoho zmysluplných bezpečnostných rozhodnutí. Azda si to všimli aj jeho voliči... Dnes Fico rovnaké rozhodnutia kritizuje a jeho ovečky ho velebia.

Schizofrénia ako vyšitá. Pochybuje snáď niekto, že vláda nemôže z bezpečnostných dôvodov vytrúbiť do sveta okolnosti okolo darovania S 300 Ukrajine? Ani Fico o tom nepochybuje, ako sebavedomý premiér by tak urobil tiež. Ak teraz kritizuje postup súčasnej vlády a urobil by to inak, tak sme mali nekompetentného premiéra alebo klamára, ktorému ide len o vytĺkanie politického kapitálu.

Fico je však veľmi skúsený politik, rétoricky zdatný a lišiacky obratný. Nemožno ho obviňovať, žeby nepoznal praktiky vládnutia a politických rozhodnutí, obzvlášť ak ide o bezpečnosť. Takže je len obyčajný klamár. Potrebuje voliča-hovno, ktorý s ním bude kuvikať a dostane ho späť k moci, aby sa nedostal do basy.

Učebnice sa v budúcnosti budú venovať podobných autokratom a Fico bude mať po Mečiarovi vlastnú kapitolu. Dúfam, že sa v nej moji potomkovia dočítajú, že sa mu návrat k moci napriek všetkým snahám nepodaril. A basa by bola ako bonbónik... Minimálne za vyzradenie utajovanej skutočnosti okolo presunu S 300...