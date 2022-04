Deň 36 a 37: Špióni, ktorých odhalila pažravosť

Požiar zničil niekoľko nádrží na ropu, alebo ropné produkty v Belgorode v Rusku, 40 km od hranice s Ukrajinou. Podľa informácií, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach (skompiloval ich napr. Tyler Rogoway pre The War Zone) sa zdá, že je to následok útoku dvoch pravdepodobne ukrajinských vrtuľníkov Mi-24 letiacich v nízkej výške. Vrtuľníky na videu odpaľujú z raketníc zrejme neriadené rakety S-8 kalibru 80 mm. Belgorod slúžil ako logistický uzol a tak je pravdepodobné, že útok na zásobníky paliva môže ďalej skomplikovať už tak problematické ruské zásobovanie. Z tohoto hľadiska by útok bol veľký taktický úspech.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zároveň by to bola úspešná psychologická operácia, keďže Rusko si zakladá na svojej protivzdušnej obrane. Navyše v oblasti medzi Charkovom a Belgorodom je sústredených mnoho ruských vojsk a dá sa preto predpokladať, že je tam sústredené aj množstvo síl protivzdušnej obrany. V tomto ohľade by teda odvážny útok dvoch ukrajinských vrtuľníkov bol pre ruskú protivzdušnú obranu rovnakým zosmiešnením, ako let nemeckého mladíka Mathiasa Rusta, ktorý pristál v roku 1987 na Červenom námestí so svojou malou Cesnou. Vojenská história si tiež pamätá odvážne lety, ako napríklad Doolitlov nálet na Tokio v roku 1942, ktorý bol prvým (a veľmi nečakaným) úderom na japonské ostrovy. O niečo menej známy je prvý nálet britskej Royal Air Force na berlínske letisko Tempelhof 25. augusta 1940. Tento zapôsobil nielen na psychiku civilného obyvateľstva, ale pošramotil aj povesť Luftwaffe a jej veliteľa ríšskeho maršála Goeringa. Ten sa dokonca pred vojnou nechal počuť, že keď dopadne na Berlín jediná bomba, môžu ho ľudia volať Meyer (v skutočnosti zrejme nehovoril o Berlíne, ale o Porúrí, ale načo kaziť dobrú historku faktmi). Medzi ľuďmi sa tak pre sirény hlásiace letecký poplach vžilo sarkastické pomenovanie Meyerove trúby.

Vyzerá to teda na ďalšiu úspešnú akciu ukrajinských obrancov, lenže...Ukrajina útok nepotvrdila. Hovorca ministerstva obrany útok nepotvrdil, ani nevyvrátil a tajomník ukrajinskej bezpečnostnej rady Danilov podľa War Zone Danilov útok rovno vyvrátil s tým, že podľa jeho informácií sa nejedná o ukrajinský útok. Objavujú sa aj názore, že sa jedná o false flag operáciu ruskej strany, ktorou sa snaží dať zámienku pre ďalšiu eskaláciu konfliktu. Celý tento prípad sa zdá prinajmenšom podivný, je otázkou prečo by sa ukrajinská strana k útoku nepriznala, keď minimálne z hľadiska taktického aj z hľadiska PR je to pre ňu určite úspech.

Podpora pre vojnu

Podľa nedávneho prieskumu verejnej mienky centra Levada medzi viac než 1600 respondentmi väčšina Rusov naďalej podporuje vojnu. Podľa prieskumu zverejneného 31. marca 58% opýtaných rozhodne podporuje a 28% skôr podporuje postup ruských ozbrojených síl na Ukrajine. Len 14% opýtaných nepodporuje akcie Ruska. Z hľadiska vekových skupín je najvyššia podpora pre vojnu medzi obyvateľmi vo veku 55 rokov a viac (64% určite podporuje, 22% skôr podporuje). Najmenšiu podporu má vojna špeciálna vojenská operácia medzi mladými vo veku 18-24 rokov (určite podporuje len 29%, ale skôr podporuje 42%). Ani v ostatných vekových skupinách to nie je žiadna sláva, s vekom podpora stúpa.

Z tých, čo podporujú vojnu si 43% myslí, že Rusko vojnu špeciálnu operáciu začalo na ochranu rusko-jazyčných ľudí, civilistov, alebo obyvateľov Doneckej a Luhanskej republiky, 25% aby zabránili útoku na Rusko a 21% aby Ukrajinu zbavili nacionalistov, vykorenili fašizmus alebo oslobodili od Badnerovcov. 51% opýtaných pociťuje z akcií ruských ozbrojených síl hrdosť. Na otázku, prečo mnoho krajín odsúdilo konanie Ruskej federácie sa 33% domnieva, že ich k tomu donútili USA, alebo NATO, 29% uviedlo ako dôvod, že ich západné média zle informujú a 27% si myslí, že svet bol vždy proti Rusku.

Je otázne, do akej miery je tento prieskum reprezentatívny. Levada nezverejnila koľko z oslovených sa odmietlo vyjadriť alebo zúčastniť prieskumu. Je aj naďalej pravdepodobné, že ľudia, ktorí s vojnou nesúhlasia sa skôr nevyjadrujú zo strachu z následkov, ktoré by to pre nich mohlo mať, prípadne svoju odpoveď prispôsobujú oficiálnemu naratívu. Na druhej strane prieskum prebehol medzi 24.-30. marcom, teda viac než mesiac od začiatku vojny a týždne od uvalenia sankcií na Rusko. Za tú dobu by mohlo aj menej zorientovanému pozorovateľovi udrieť do očí, že to čo mala byť rýchla vojenská operácia kedy Rusko dobyje Ukrajinu za 3-4 dni už trvá mesiac a Rusko sa tak v skutočnosti naviezlo do dlhotrvajúcej a vyčerpávajúcej vojny. Zdá sa, že ani táto skutočnosť, ani ekonomické sankcie v populácii zatiaľ nerezonujú. A tiež, že stále platí čo som napísal pred dvomi týždňami- nezdá sa, že Rusi sú rukojemníci Putina, ktorý ich zatiahol do vojny proti ich vôli.

Yandex a špióni

Do problémov sa hneď na niekoľkých frontoch dostal ruský digitálny gigant Yandex, alebo ak chcete Jandeks. Yandex je najväčší ruský vyhľadávač (5. najväčší na svete) a okrem toho prevádzkuje aj ďalšie služby, ako taxi aplikáciu Yandex Go podobnú Boltu, či Uberu. Táto bude čoskoro zakázaná v Estónsku a to z dôvodu, že Yandex dáta užívateľov zdieľa s ruskou vládou, vrátane tajných služieb. Podľa premiérky Kanje Kallasovej bude Estónsko navrhovať zákaz rozšíriť na celú EÚ. To však nie je zďaleka najveselší prúser Yandexu. Kdeže.

Predstavte si, že ste špičkový spravodajský dôstojník GRU (po novom GU), alebo FSB, prenikáte do Amerických tajných služieb, odhaľujete špiónov, verbujete informátorov, vyrábate dezinformácie a maskirovky, odpočúvate, fotíte satelitmi, chránite matku Rus a báťušku cára, ehm..prezidenta. Len vám z toľkej práce vyhladlo. Čo urobíte? No predsa nieste debil a nevytiahnete appku na doručovanie jedla Yandex Food, nenaťukáte tam číslo služobného mobilu a adresu vašej prísne zakonšpirovanej kancelárie a neobjednáte si šašlik, alebo pelmene len tak na vrátnicu, či hej?

No jasné, že hej! Presne to totiž urobili príslušníci GRU, Rosgvardije, FSB a armády. Jediný problém je, že Yandexu dáta unikli. Už ich stihol zanalyzovať Bellingcat a našiel zaujímavé veci. V uniknutých dátach objavili 20 objednávok na adresu Centra pre špeciálne operácie FSB na Trubeckej ulici 116 v Balšiche na okraji Moskvy. Inštrukcie pre kuriéra, že má podísť až k check-pointu sú samozrejme pridané do objednávky. Centrála GRU na adrese Chošorovskoje šosse 76? Len štyri objednávky, vojenskí špióni sú asi disciplinovanejší. Objednávka jedla do kasární v Kazani? Ale samozrejme. Bellingcatu sa navyše podarilo prepojiť telefónne čísla s údajmi z ich predchádzajúcich vyšetrovaní. Napríklad medzi objednávkami našli telefónne číslo jedného z organizátorov otravy Navaľného, alebo mysteriózneho Jevgenija, ktorý sa mal zúčastniť operácií GRU na Ukrajine a svoje obľúbené papkanie si nechal priviesť na adresu, ktorá patrí oficiálne Konzulárnej službe Ministerstva zahraničia. Ruským spravodajským dôstojníkom týmto gratulujeme k brilantnému OPSECu a prajeme приятного аппетита!

Telegraficky

Hovorkyňa Ministerstva zahraničných vecí RF Zacharovová dostala záchvat, podľa ktorého bolo na Ukrajine 30 biolaboratórií, a nielen tam, ale aj v Gruzínsku a neorganizovali tam pokusy s biologickými zbraňami len Američania, ale aj Nemci a tí sa zameriavali zvlášť na krvné vzorky "slovanského etnika". Čo to znamená neviem, asi že sú tí Germáni upíri a idú nám Sloviänom piť krv. Ááááá, pomóc utekajme! Pre masochisticky založeného čitateľa prikladám link, kde si prečíta viac a možno niečo z toho aj pochopí, narozdiel odo mňa.

Záchvat dostal aj Dmitrij Medvedev, a.k.a. Ajfončik, a.k.a. Dimon. Tentokrát na tému potraviny. Okrem iného sme sa dozvedeli, že nepriateľským krajinám nebudú jedlo dodávať, ani ho od nich nakupovať hoci ho vraj nenakupujú už od roku 2014 (ale teraz ho budú nenakupovať ešte viac?). Zase som zmätený. Ak chcete byť zmätení aj vy, tu je link na Dimonov Telegram. Smajlíky included.

Šéf francúzskeho vojenského spravodajstva generál Vidaud rezignoval, resp. bol rezignovaný, lebo jeho služba neočakávala ruskú inváziu.

Austrália dodá Ukrajine kolesové obrnené transportéry Bushmaster.

Česko dodá Ukrajine bojové vozidlá pechoty Pbv 501. Jedná sa o východonemecké BVP-1, ktoré boli v česku upravené po roku 1989 a dodané do Švédska odkiaľ boli opäť vrátené do Česka, kde ich má na predaj súkromná firma. Jedná sa údajne o spoločnosť Excalibur Army zo skupiny Czechoslovak Group vplyvnej rodiny Strnadovcov.

Aj tento diel blogu bol napísaný s prispením UČR (Utajeného člena redakcie) podcastu Silný výber.

P.S. Rozhodol som sa, že budem podobné reporty o dianí na Ukrajine pripravovať pravidelne a pokúsim sa priniesť čitateľom informácie, ktoré mi prišli zaujímavé a pozornosti bežných médií mohli uniknúť, alebo im venovali menší priestor. Pripomínam preto, že nie som vojenský, ani zahranično-politický profesionál, súčasný, ani minulý. Som (mierne) poučený laik, ktorý sa snaží sprostredkovať fakty z obranno-bezpečnostného prostredia nepoučeným laikom. Nič viac. Anyway, $4 a pound.