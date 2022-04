Deň 38 a 39: Putinovi Obyčajní muži a česko-slovenskí legionári horší než Hitler

Pravdepodobne väčšina z Vás už videla nejaké zábery (ako tieto ukrajinského Ministerstva obrany) z oslobodeného mesta Buča. Pokúsim sa pridať pár ďalších linkov. V Buči sa zatiaľ našlo 280 tiel civilistov v masovom hrobe, ďalších niekoľko desiatok leží na uliciach. Celkový počet obetí nie je známy, zatiaľ malo byť objavených 410 tiel.

Ukrajinský prezident Zelenskij pozval do Buče prezidenta Emmanuela Macrona a ex-kancelárku Angelu Merkelovú, aby videli, kam vedie politika ústupkov voči Rusku.

Ruské ministerstvo obrany medzitým rozdalo vyznamenania výsadkárom, ktorí sa na operácii v Kyjevskej oblasti podieľali.

Rusko taktiež žiada o mimoriadne zasadanie Rady bezpečnosti OSN, na ktorom sa chce venovať "provokácii ukrajinských radikálov" v Buči. Zasadanie má prebiehať dnes a môžeme sa zrejme tešiť na riadne kýble exkrementov.

Britský ministerský predseda Boris Johnson v reakcii na masaker v Buči prehlásil, že urobí všetko čo je v jeho silách, aby ruskú vojenskú mašinériu vyhladoval. Zároveň prehlásil, že Británia zintenzívni dodávky zbrojného materiálu na Ukrajinu a sprísni sankcie voči Rusku.

Rusi sa činili aj inde v Kyjevskej oblasti. Napríklad v obci Motyžyn uniesli okupanti 23. marca starostku Olhu Suchenkovú aj s jej manželom a synom. 2. marca ich našli zabitých, zrejme so známkami mučenia na telách.

Ďalšie prípady vo svojom reporte zdokumentovala Human Rights Watch, ktorý sa venuje prípadom opakovaného znásilnenia, vrážd množstva ľudí a ďalšiemu násiliu na ukrajinských civilistoch. Ruskí vojaci sa takisto zúčastnili krádeží a rabovania majetku civilného obyvateľstva. HRW tieto prípady dokumentovala prevažne pomocou svedeckých výpovedí. Zistené prípady vraždenia civilistov sú 4 zabití v Buči 4.marca a najmenej šesť povraždených mužov 27. februára v obci Starij Bkyiv v Černihivskej oblasti. V obci Zabuččia zase staršiemu mužovi ruský vojak hrozil zastrelením po tom, čo uňho v dome našiel loveckú pušku. 6. marca vo Vorzeli v Kyjevskej oblasti zastrelili ruskí vojaci matku s jej 14- ročným dieťaťom po tom, čo do pivnice v ktorej sa skrývali hodili dymový granát, aby ich vyhnali von.

Žena vo veku 31 rokov z obce Malaja Rohan v Charkovskej oblasti sa skrývala s ďalšími asi 40 civilistami, hlavne ženami a deťmi vrátane jej matky, sestry a 5-ročnej dcéry v budove miestnej školy. Do budovy sa vlámal ruský vojak, ktorý ženu následne donútil odísť s ním do jednej z tried a poskytovať mu orálny sex, pričom jej držal pri hlave pištoľ a dvakrát vystrelil do vzduchu, vraj aby ju pri vykonávaní orálneho sexu "motivoval". Následne ju ešte dvakrát znásilnil. Po tom čo ženu znásilnil tretí raz ju porezal nožom na tvári a krku, odrezal jej vlasy a následne ju mlátil do tváre knihou. Po tom, čo vojak zo školy odišiel sa podarilo žene odísť do Charkova kde dostala základnú lekársku pomoc. Toľko Human Rights Watch.

Mnohí z Vás si možno kladú otázku, čo k tomu ruských vojakov vedie. Tieto zločiny sa zdajú neuveriteľné a až neľudské v zmysle, že ich žiadny človek nemôže spáchať. Mimochodom, na tento pocit bude určite cieliť ruská propaganda keď sa Vás bude snažiť presviedčať, že si to Ukrajinci celé len vymysleli a mŕtvi sú najatí herci, alebo niečo podobné. Odpoveď na to je dvojaká. Za prvé, putinská administratíva už dlhé roky masíruje bežných Rusov masívnou propagandou. Ako píše spoluzakladateľka The Puck a skúsená kremlinologička Julia Ioffe, Kremeľ je posadnutý prieskumami verejnej mienky a v tých má (ako som reportoval napr. v predchádzajúcom blogu) vojna veľkú podporu. Dokonca sa podľa Ioffe dá povedať, že Putin zahnal sám seba do pasce, pretože ruská verejnosť je natoľko zmanipulovaná propagandou, že sa neuspokojí s ničím, než s veľkým víťazstvom.

Už správy o možnom kompromisnom riešení (napríklad o neutralite Ukrajiny a ďalších podmienkach- písal som tu) vyvolali v Rusku vlnu nevôle. Skritizoval ich dokonca aj Ramzan Kadyrov, ktorý inak s Putinom súhlasí takmer vo všetkom. Politológ a vplyvná persóna zahraničnej politiky Andranik Migranjan sa zas pre Ioffe vyjadril, že vyjednávania sú len naoko, aby sa nedalo povedať, že Putin nejedná. Podľa neho sú len dve možnosti, všetko, alebo nič a z Ukrajiny by sa mal stať malý štát medzi Poľskom a Rumunskom bez prístupu k moru, zatiaľ čo od Odesy po Dobnas sa bude tiahnuť pruh Novoruska a v strede Ukrajiny vznikne nová Kyjevská Rus, ktorá sa pridá do jedného štátu k Rusku a Bielorusku. Ukrajinci, ktorým by sa to nepáčilo majú podľa Migranjana vymyté mozgy a sú ako Nemci pod nacistickou vládou. Migranjan dodáva, že toto nie je vojna s Ukrajinou, ale s celým západným svetom a preto Rusko nesmie prehrať. Ioffe ďalej cituje Faridu Rustamovovú, ruskú žurnalistku, podľa ktorej sa Rusi pod náporom sankcií ešte viac zomknú okolo Putina, pretože to vyzerá, že je proti Rusom celý svet. Podľa zdrojov Iulie Ioffe sa tak paradoxne Putin obáva skôr provojnových protestov než tých protivojnových, ktoré v malom rozsahu vypukli na začiatku vojny.

Druhý dôvod, prečo sú Rusi schopní takýchto činov popísal historik Christopher Robert Browning vo svojej knihe Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland (Obyčajní muži: 101. rezervný policajný prápor a konečné riešenie v Poľsku, vyšla aj v českom preklade, ale neviem aký je kvalitný). V knihe popisuje ako sa policajný prápor zložený z odvedencov- mužov v strednom veku z pracujúcej, alebo strednej triedy zapojil do holokaustu v Poľsku. Väčšina z týchto mužov neboli nadšení nacisti, ani nevyčnievali čo sa týka kriminálnej minulosti či agresivity. Napriek tomu sa dopúšťali na poľskom území otrasných vojnových zločinov vrátane masových vrážd žien a detí. Zaujímavé je, že ich veliteľ, major Wilhelm Trapp, dokonca ponúkol mužom, ktorí sa necítia na úlohy, ktoré mali vykonávať, že ich bez akéhokoľvek postihu na ich vlastnú žiadosť dá preveliť inam. Z celého práporu vyjadrili výhrady k zverstvám, ktoré páchali len dvaja muži a len jeden sa nechal preveliť späť do Nemecka, kde bol neskôr aj povýšený, takže skutočne nebol nijako postihnutý. Browning ich páchanie genocídy rešpektom k autorite a tlakom okolia. Dochádza tak vlastne k podobnému záveru, ako kontroverzný Milgramov experiment.

Aby som to zhrnul, po propagandistickej masáži o denacifikácii Ukrajiny, a o tom, že každý kto je nespokojný s tým, čo Rusi robia je nacista a banderovec, navyše v podmienkach veľkého tlaku velenia aj okolia (som si istý, že ruským vojakom nikto narozdiel od nemeckých policajtov neponúka beztrestné prevelenie späť domov) sú ruskí vojaci nielen schopní páchať tieto hrôzy, ale dokonca ich páchajú s nadšením. Nech sa Vám to zdá akokoľvek neuveriteľné.

Telegraficky

Na predmestí Berlína sa odohral protest miestnej ruskej menšiny na podporu vojny. Títo ľudia, narozdiel od Rusov doma, majú prístup k slobodným médiám a nikto ich k názoru nenúti ani nijak nepostihuje za nesúhlas. Napriek tomu sa rozhodli v pohodlí západnej Európy mávať ruskými, sovietskymi a východo-nemeckými vlajkami, či vlajkami ruských výsadkových vojsk VDV.

Patriarcha Kiril sa zase rozrečnil, tentokrát na kázni v Hlavnej katedrále Ozbrojených síl v Kubinke (áno, také niečo fakt existuje a nájdete tam mozaiku, na ktorej sa vyníma Putin, Šojgu a Stalin). Kiril hovoril o tom, že treba brániť Svätú Rus, a o tom, ako je Rusko mierumilovné.

Ukrajinské sily zajali nákladiak s dronmi DJI Mavic. Tieto drony, aj keď sú určené na civilné využitie sa často používajú v rôznych konfliktoch po svete, hlavne ako pozorovacie. Zaujímavé je, že DJI sa len pred pár dňami dušovalo, že Rusi ich drony vo vojne nepoužívajú. Tak určite.

Podľa ruského veľvyslanca pri medzinárodných organizáciách vo Viedni Uljanova boli česko-slovenskí legionári horší než Hitler. To len k tej všeslovanskej vzájomnosti a tak. (Česko-slovenské légie v Rusku bojovali proti boľševikom a to častokrát veľmi úspešne. Prebojovali sa cez celé Rusko až k Pacifiku, odkiaľ sa po strastiplnej ceste dostali do vlasti.)

Aj tento diel blogu bol napísaný s prispením UČR (Utajeného člena redakcie) podcastu Silný výber.

P.S. Rozhodol som sa, že budem podobné reporty o dianí na Ukrajine pripravovať pravidelne a pokúsim sa priniesť čitateľom informácie, ktoré mi prišli zaujímavé a pozornosti bežných médií mohli uniknúť, alebo im venovali menší priestor. Pripomínam preto, že nie som vojenský, ani zahranično-politický profesionál, súčasný, ani minulý. Som (mierne) poučený laik, ktorý sa snaží sprostredkovať fakty z obranno-bezpečnostného prostredia nepoučeným laikom. Nič viac. Anyway, $4 a pound.