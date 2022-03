Deň dvadsiaty a dvadsiaty prvý: Dodávky amerických zbraní a ďáďa Váňa

Podľa britského Ministerstva obrany v priebehu invázie Rusko spotrebovalo veľké množstvo presne navádzaných striel s dlhým doletom a preto sa v posledných dňoch uchýlili k častejšiemu použitiu nenavádzanej munície. Tá je menej účinná proti vojenským cieľom, zato môže ľahšie pôsobiť civilné straty. Tých je podľa údajov OSN 1900, z toho 726 mŕtvych, v skutočnosti však straty môžu byť omnoho vyššie. Včera večer začalo ruské námorníctvo ostreľovať Odesu, čo môže byť príprava na vylodenie námornej pechoty.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dodávka zbraní z USA

Biely dom oznámil ďalšie kolo vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote až 800 miliónov dolárov. USA na Ukrajinu dodajú 800 ks z pleca odpaľovaných striel zem- vzduch typu Stinger, s ktorými už ukrajinskí obrancovia dosiahli proti ruskému letectvu úspechy. Ďalej Ukrajina obdrží 9000 protitankových striel, z toho 2000 sú navádzané strely Javelin, 1000 ľahké protitankové zbrane bez presného určenia typu a 6000 ks kompletov AT-4, čo je moderná pancierovka kalibru 84 mm na jedno použitie, pôvodne švédskej výroby. Ďalej USA dodajú 100 granátometov, 5000 pušiek, 1000 pištolí, 400 guľometov a 400 brokovníc a tiež 25 000 ks prilieb a nepriestrelných viest.

Ďalšou zaujímavou položkou, ktorú majú USA Ukrajine poskytnúť je 100 ks taktických bezpilotných systémov. Podľa Politica sa má jednať o drony Switchblade, pravdepodobne pôjde o typ AeroVironment Switchblade 300. Switchblade patrí do kategórie tzv. vyčkávajúcej munície (loitering ammunition), pre ktorú je charakteristické, že je schopná dlho lietať nad cieľovou oblasťou a vyčkávať, kým sa objaví cieľ, ktorý následne zničia samovražedným útokom. Niekedy sa im preto hovorí aj kamikadze drony. Vyčkávajúca munícia je vhodná na ničenie cieľov, ktoré sú vysoko mobilné a v cieľovej oblasti sa zdržia len krátku chvíľu, ako napríklad systémy zem- vzduch. Medzi prvé drony z kategórie vyčkávacej munície patria izraelské drony IAI Harpy a jeho vylepšená verzia IAI Harop, ktoré sú určené najmä na ničenie nepriateľskej protivzdušnej obrany. Narozdiel od Haropu, ktorý nedávno zohral významnú úlohu v arménsko-azerbajdžanskom konflikte, je Switchblade prenášaný jediným mužom, ktorému sa vojde do batoha. Po vypustení z odpaľovacej trubice dokáže 2,7 kg vážiaci Switchblade doletieť na vzdialenosť 10 km, kde môže vyčkávať 10 (iné zdroje uvádzajú až 30) minút, kým ho operátor navedie na cieľ, ktorý zničí vstavanou bojovou hlavicou. Switchblade tak umožňuje aj malým peším jednotkám presné útoky na vzdialené ciele.

Napokon by súčasťou zbraňového balíčka pre Ukrajinu mali byť aj pokročilejšie systémy zem-vzduch, hovorí sa najmä o systémoch krátkeho dostrelu 9K33 Osa (v kóde NATO SA-8) a systémoch dlhého dostrelu S-300, ktoré má podľa CNN dodať Slovensko. Viacero zdrojov potvrdilo, že táto možnosť je predbežne dohodnutá, konkrétne kontúry dealu sú zatiaľ nejasné, viac sa zrejme dozvieme po dnešnej návšteve amerického ministra obrany Austina. Pokiaľ by Slovensko poskytlo svoje S-300 Ukrajine, v ochrane nášho vzdušného priestoru by ho zrejme dočasne zastúpili systémy Patriot z Nemecka. Ako vyplynulo z rozhovoru so štátnym tajomníkom Ministerstva obrany Majerom Slovensko by za S-300 hľadalo náhradu, ktorú by kúpilo, resp. si prenajalo tak, aby sme sa nemuseli spoliehať na systémy spojencov. Podľa môjho názoru je najvhodnejšou náhradou systému S-300 práve americký Patriot, ale jeho obstaranie Slovenskom by nebolo bezproblémové. Jedná sa o technológiu, ktorú si USA prísne strážia a je otázne, či by napríklad povolili jej vývoz v najmodernejšej verzii MIM-104F (PAC-3) ktorej rakety sú optimalizované na ničenie balistických striel, a ktorá zahŕňa pokročilé technológie ako datalink Link 16 a modernizovanú verziu radaru AN/MPQ-65. Nákup Patriotu je navyše veľmi nákladná záležitosť, napríklad Poľsko obstaralo 4 batérie za 10,5 miliardy dolárov, Rumunsko obstarávalo svoj systém za 3,9 miliardy.

V každom prípade by získanie moderných Patriotov posilnilo obranyschopnosť Slovenska a ako som písal poskytnutie striel zem-vzduch Ukrajine by bolo vhodnejšou pomocou, než toľkokrát medializovaný transfer stíhačiek.

Putinovo bláznovstvo

To je názov analýzy s podtitulom "Prípadová štúdia o nešikovnom stratégovi" od Joshuu Rovnera. V nej autor argumentuje, že Putin je zlý v predpovedaní medzinárodnej reakcie na jeho avantúry a inváziou na Ukrajinu z Ruska urobil vyvrheľský štát. Ako Rovner píše pred desiatimi rokmi mal Putin v rukách dobré karty- NATO bolo zaťažené operáciami v Afganistane a Líbyi, ruská ekonomika bola v dobrom stave a najmä na východe Ukrajiny si Rusko udržiavalo vysokú obľúbenosť. To všetko stratilo po invázii v roku 2014 a hlavne tento rok. Podľa Rovnera dobrí stratégovia prispôsobujú použitú vojenskú silu politickej hodnote cieľa, udržiavajú si zdravé vzťahy s vojenskými a spravodajskými profesionálmi, vytvárajú spojenectvá a rozbíjajú nepriateľské aliancie a hlavne sa učia z vlastných chýb. Putin nerobí nič z toho, a tak pre Západ môže byť hlavným problémom nie to, že proti nám stojí brilantný stratég, ale to, že sa budeme potýkať s následkami jeho chýb.

Kľúčové riziká sú tri oblasti. Prvá je nesprávne vnímanie protivníka, keďže Putin je čoraz viac izolovaný a jeho okolie zrejme nebude rozporovať jeho vnímanie amerických krokov. Druhé je riziko eskalácie, ktorá môže nastať zo zúfalstva v prípade, že Rusku budú vďaka sankciám hroziť desaťročia úpadku. Tretím rizikom je spôsob, ako vojnu ukončiť. Ako píše Rovner, zlí stratégovia nerozoznajú dobrý deal a Putinovi by v súčasnosti málokto veril, že aj keby na dohodu pristúpil tak hodlá dodržať jej podmienky. V riešení týchto rizikových faktorov sa Rovner spolieha na spravodajské služby, ktorých vysokí predstavitelia by mohli identifikovať nesprávne vnímanie u svojich protistrán a pomôcť vyjasniť americké úmysly, aby nedošlo k eskalácii situácie. Kvalitné spravodajstvo môže prispieť ku koncu konfliktu aj tým, že overia, že protistrana chce dodržovať podmienky dohody. Či sa však Bidenova administratíva vydá touto cestou je otázne.

Mierová dohoda

Financial Times publikovali článok o uniknutom 15- bodovom návrhu mierovej dohody medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorá by mala zahŕňať neutralitu Ukrajiny výmenou za garancie bezpečnosti od viacerých svetových mocností. Ukrajina by sa podľa návrhu nemala usilovať o členstvo v NATO a prisľúbila by, že na svojom území nebude mať cudzie vojenské základne. Musela by tiež uznať stratu Krymu a separatstických území na Donbase. Tento uniknutý návrh je zrejme ruský a Ukrajina naň ťažko pristúpi, na druhej strane ukazuje, že Rusi už nesledujú odzbrojenie Ukrajiny a dosadenie proruskej vlády, čo je istý pokrok, nepochybne daný tým, že invázia sa nevyvíja úspešne.

Ďáďa Váňa

Niektorí z Vás si určite pamätajú, že predseda Dumy Vjačeslav Volodin komentoval odchod fastfoodu McDonald's z Ruska tak, že jeden deň zavrie McDonald's a druhý deň tam bude Ďáďa Váňa (strýko Ivan), echt ruský fast food. Tí (vrátane mňa), ktorí ste sa Volodinovi smiali ako intelektuálne indisponovanému, teraz môžete ísť handry fajčiť. Spoločnosť РУССКОЕ ПОЛЕ-ЛОГИСТИК si totiž pred niekoľkými dňami zaregistrovala grafickú ochrannú známku дядя ваня vo farbách červenej, žltej a bielej. Pokiaľ by vám táto ochranná známka niečo pripomínala, tak sa samozrejme mýlite, jedná sa o štylizované písmeno В, teda V v cyrilike, ktoré vôbec nevzniklo otočením znaku McDonald's a jeho následným priplácnutím na žltý obdĺžnik. Na strýka Ivana upozornila ukrajinská Pravda a kto jej neverí, môže sa ísť pozrieť priamo do registra ruskej Federálnej služby pre duševné vlastníctvo.

P.S. Rozhodol som sa, že budem podobné reporty o dianí na Ukrajine pripravovať pravidelne a pokúsim sa priniesť čitateľom informácie, ktoré mi prišli zaujímavé a pozornosti bežných médií mohli uniknúť, alebo im venovali menší priestor. Pripomínam preto, že nie som vojenský, ani zahranično-politický profesionál, súčasný, ani minulý. Som (mierne) poučený laik, ktorý sa snaží sprostredkovať fakty z obranno-bezpečnostného prostredia nepoučeným laikom. Nič viac. Anyway, $4 a pound.