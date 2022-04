Deň 42-44: Mlčiaca väčšina a Zacharovovej boršč

Andrej Kolesnikov napísal pre Carnegie Endowment zaujímavý komentár o ruskej zodpovednosti za vojnové zločiny. Kolesnikov píše, že zatiaľ čo povedomie o Auschwitzi bolo budíček pre povojnovú nemeckú spoločnosť, nie je záruka, že povedomie o masakroch v Buči a Mariupole bude mať dopad na ruský národ. Ako píše putinistická ideológia nemá miesto pre obete, iba pre hrdinov, vďaka čomu sa v podstate stal z dedičstva víťazstva v druhej svetovej vojne kult vojny novej. Putinizmus podľa Kolesnikova nemá pozitívneho hrdinu, žiadny pozitívny obraz, alebo predstavu budúcnosti. Preto sa uprel k militarizmu.

Z toho podľa Kolesnikova vyplýva otázka viny bežného Rusa, ktorý by mal pociťovať hrôzu a hanbu a minorita ju aj skutočne pociťuje. Kolesnikov to prirovnáva k situácii po invázii do Česko-slovenska v roku 1968 a proti ktorej vystúpila tiež len hŕstka Rusov. Ako povedala vo svojej záverečnej reči Larisa Bogorazová, disidentka ktorá protestovala proti okupácii: "Keby som to nespravila, považovala by som sa za zodpovednú za tieto kroky vlády, tak ako za ne nesú zodpovednosť všetci dospelí občania našej krajiny." Podľa Kolesnikova tí čo dnes mlčia nesú zodpovednosť za to čo sa deje v ich vlastnej krajine a čo ich štát robí. Podľa neho nastáva v Rusku kolektívna slepota, kedy slepý vedie ostatných slepých, čím ale vzniká kolektívna zodpovednosť za to čo sa deje.

Kolesnikov cituje charakteristiku človeka davu od Hannah Arendtovej, podľa ktorej "keď takého človeka donúti jeho zamestnanie vraždiť ľudí, on sám sa nepovažuje za vraha, lebo nevraždí z vlastného sklonu zabíjať, ale vo svojej profesionálnej kapacite, on sám by neublížil ani muche." To vysvetľuje scény z demonštrácie na podporu vojny na štadióne v Lužnikách aj scény z Buče, aj to, že 80 percent Rusov vojnu v tichosti podporuje.

Patriarcha Kiril opäť na scéne

Pri svojej kázni v Hlavnej katedrále Ozbrojených síl, podľa niektorých v zatiaľ najnebezpečnejšej, opäť patriarcha Kiril podporil vojnu a oficálny naratív, podľa ktorého sa jedná o boj s fašizmom rovnako ako za druhej svetovej vojny. Kiril sa obracal na veliteľov ozbrojených zložiek a ich prostredníctvom na mužov, ktorí v nich slúžia. Podľa neho za vojnu môžu "rôzne sily", ktoré spôsobili falošné rozdiely medzi Rusmi a Ukrajincami, ktorých existenciu ani nepriznáva, hovorí vždy len o "svätých Rusoch".

Podľa Kirila väčšina národov sveta je pod kolosálnym vplyvom sily, ktorá je v opozícii k sile ruského národa. "Všetci naši ľudia sa dnes musia zobudiť a pochopiť že nastal zvláštny moment, na ktorom záleží historický osud nášho národa.(...) Porazili sme fašizmus, ktorý by bezpochyby ovládol celý svet, nebyť Ruska. (...) Nech nám aj dnes Pán pomáha, aby sme my, mierumilovní a skromní ľudia boli vždy a za každých okolností pripravení chrániť náš domov." Toľko teologické okienko.

7000 tiel ruských vojakov

Po prvý raz oficiálny predstaviteľ putinského režimu priznal, že Rusko má podstatné straty. Jednalo sa dokonca o Putinovho hovorcu Dmitrija Peskova, ktorý to označil za tragédiu. Podľa ukrajinských orgánov vo vojne zahynulo už 19 tisíc ruských vojakov. Zarážajúce ale je, že ruská strana nemá veľmi záujem o odvoz pozostatkov svojich vojakov späť do vlasti. Podľa Oleksija Arestoviča z kancelárie ukrajinského prezidenta už v počiatočných fázach vojny chcela Ukrajina do Ruska dopraviť 3000 tiel, ale ruská strana to odmietla s tým, že ich straty nie sú tak vysoké. Aktuálne je podľa ukrajinskej vlády v ukrajinských márniciach a chladiarenských vozoch až 7000 tiel ruských vojakov, o ktoré zdá sa nikto nemá záujem. Objavujú sa pritom informácie, že Rusko hodlá povolať až 60 000 záložníkov do boja na Ukrajine.

Telegraficky

Hovorkyňa ruského Ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová sa na tlačovej konferencii, na ktorej sa nezdala byť v úplne najlepšej fyzickej kondícii (i.e. bola na plech), rozrečnila, že vojnu spustili kvôli tomu, že xenofóbovia a nacisti zakázali tlačiť kuchárske knihy s receptmi na boršč. Alebo niečo také, ono je z jej slov pomerne náročné vydestilovať nejaký význam, posúďte sami.

Fínsko sa chystá vstúpiť do NATO, finálne rozhodnutie podať žiadosť o vstup by mohlo padnúť už začiatkom mája.

Pokiaľ by ste mali cestu do Petrohradu, môžete sa ubytovať v byte Putinovej ex-milenky Svetlany Krivnonogich. Prenájom bytu na Kamennom ostrove vyjde na symbolických 700 000 rubľov (teda asi 8 000 Eur) mesačne. Interiér je vskutku originálny, opísal by som ho ako gangster chic, alebo tiež Donald Trump na zlom tripe.

Prehľad strát ruskej vojenskej techniky podľa OSINT zdrojov.

Aj tento diel blogu bol napísaný s prispením UČR (Utajeného člena redakcie) podcastu Silný výber.

