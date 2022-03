Deň desiaty: Čierny deň pre ruské letectvo

Dnešné zastavenie paľby v oblasti Mariupoľa ruské jednotky využili na preskupenie vlastných síl. Rusko sa zároveň snaží obviniť Ukrajinu z porušovania prímeria, aby sa tak zbavilo zodpovednosti za ďalšie civilné straty. Rusko sprísňuje svoju kontrolu médií a Putin odmietol, že bude zavedené stanné právo.

Deväť zostrelených lietadiel a vrtulníkov za jediný deň

Rusku sa nielenže nepodarilo získať vzdušnú prevahu, ale včerajšok bol zrejme najhorší deň pre ruské letectvo. Za jediný deň malo Rusko podľa The War Zone a Oryxu prísť o 9 strojov, z toho 5 prúdových lietadiel a 4 vrtuľníky. Jedná sa o jednu stíhačku Suchoj Su-30SM, ktorá patrí k najmodernejším strojom vo výbave ruských Vzdušno-kozmických síl, ďalej o dva stíhacie bombardéry Suchoj Su-34, ktorých má Rusko vo svojom arzenáli len 134 a dva stroje na priamu podporu pozemných síl Suchoj Su-25.

Z vrtuľníkov sa jedná o dva útočné Mil Mi-24/35 a dva transportné Mi-8. Aspoň jeden Mi-24/35 bol zostrelený strelou zem-vzduch odpaľovanou z ramena (MANPADS). Zostrelený mal byť aj jeden ruský dron Orlan-10. Celkovo mala Ukrajina za prvých 10 dní vojny zostreliť 44 ruských lietadiel a 44 vrtuľníkov rôznych typov.

Pozoruhodné je, že jeden zo zostrelených Su-34 (bort červená 24, zostrelená pri Černihive) a jeho pilot, major Alexander Krasnojarcev sa mali zúčastniť bombardovania Sýrie. Podľa zostreleného pilota im malo byť povedané, že všetci civilisti boli z mesta vyvedení. Jeho Su-34 niesol nenavádzané bomby FAB-500. Su-34 patrí k modernejším strojom vo výzbroji Ruskej federácie- prvé prototypy lietali ešte začiatkom 90. rokov, ale väčšie objednávky prišli až v roku 2006 pričom mal nahradiť staršie Su-24. Má maximálny dolet 4500 km a odnesie až 8000 kg zbraní na 12 závesníkoch pod trupom a krídlami. Su-34 môže niesť širokú paletu presne navádzaných zbraní, napriek tomu sa ale zdá, že Rusko na Ukrajine používa hlavne nenavádzané bomby, podobne ako pri konflikte v Sýrii. Dôvodom zrejme je, že presne navádzanej munície má Rusko nedostatok a zároveň to, že ruským veliteľom nezáleží na kolaterálnych civilných stratách.

Taliansko zabavuje majetok

Talianska Finančná stráž zabavila dve vily, ktoré patria Ališerovi Usmanovovi a Vladimírovi Solovievovi v celkovej hodnote 25 miliónov Eur. Taktiež zabavili dve jachty, ktoré patrili Genadijovi Timčenkovi a Alexejovi Mordaševovi v hodnote 50 a 65 miliónov Eur.

Solovjev nie je Putinovi blízky oligarcha, ale známy propagandista, ktorý je moderátorom programu Večer s Vladimírom Solovjevom na kanáli Rossia 1. Podľa Solovieva bola vojna na Ukrajine v roku 2014 zápasom podobným Veľkej vlasteneckej vojne (inde vo svete známej tiež ako druhá svetová vojna) kde zápasia ruské sily s fašistami, popri tom sa však o Hitlerovi vyjadril ako o odvážnom mužovi, za čo mu bol zakázaný vstup do Lotyšska. Soloviev tiež natočil oslavný dokumentárny film o Mussolinim a pri rôznych príležitostiach sa vyjadroval o úpadku Európy, napríklad Británia podľa neho zdegradovala na úroveň "verejnej toalety". Zaujímavé ale je, že si Soloviev v zdegenerovanej Európe kúpil podľa vyšetrovania Fondu proti korupcii Alexeja Navaľného nie jednu, ale hneď dve vily na jazere Como v severnom taliansku a luxusnú limuzínu Maybach k tomu (odporúčam toto Navaľného video).

Telegraficky

Ruskí vojaci si na nákladné autá inštalujú improvizované "pancierovanie" z kusov dreva, tankové veže si obkladajú vreciami s pieskom.

Putin vysvetľoval dôvody pre inváziu v podivnej konferenčnej miestnosti plnej, ehm...letušiek?

Cyprus odmietol ruským vojenským lodiam vstup do prístavov a neumožnil im tak doplniť palivo.

Putin do Bieloruska presúva rakety Točka-U. Jedná sa o starší typ rakiet krátkeho doletu, ktoré mali byť nahradené raketami Iskander-M. To by mohlo indikovať nedostatok Iskanderov, na druhej strane Rusko vo vojne na Ukrajine už nasadilo mnoho staršej techniky.

Wagnerovci regrútujú žoldnierov na boje na Ukrajine. Založili si na to základňu v Rostove na Done.

