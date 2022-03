Deň dvadsiaty štvrtý a dvadsiaty piaty: Hypersonický hype

Aj naše médiá venovali istú pozornosť (napr. tu, tu a tu) správe, že Rusko použilo na Ukrajine po prvý raz hypersonickú strelu. Niektoré médiá sa podujali aj analyzovať, čo toto znamená pre nás a akú správu sa tým Putin snaží vyslať západu. K tomu by som chcel prispieť svojou troškou do mlyna a svoju analýzu by som začal tým, že správa o tom, že bola použitá hypersonická zbraň nie je celkom pravdivá. Tým sa nechcem zaradiť do skupiny "médiá klamú zdyjeľajte kím to zmažú". Skúste to so mnou prosím chvíľu vydržať.

Na úvod si povedzme, čo sú hypersonické zbrane. Hypersonický let je let atmosférou, ktorý má vyššiu rýchlosť než je Mach 5, teda päťnásobok rýchlosti zvuku. Prvé ľudské výtvory, ktoré absolvovali hypersonický let boli časti balistických rakiet ktoré atmosférou padali späť k zemi. Hypersonické rýchlosti dosahovali aj vesmírne lode, ktoré sa vracali k Zemi, a tak sa prvým človekom, ktorý cestoval hypersonickou rýchlosťou stal Jurij Gagarin. Z pohľadu balistických rakiet a kozmických lodí nie sú hypersonické rýchlosti ničím mimoriadnym, ale o tom ďalej.

V súčasnosti existujú dva hlavné koncepty hypersonických zbraní, a to HGV (Hypersonic Glide Vehicle, alebo hypersonický klzák) a strely poháňané scramjetom. HGV je obvykle vynesený na suborbitálnu dráhu balistickou strelou, často medzikontinentálnou a následne sa z veľkej výšky vracia na Zem kĺzavým letom, pri ktorom sa niektoré HGV môžu "odraziť" od hustejších vrstiev atmosféry. Koncept HGV bol prvý raz zamýšľaný ako spôsob, akým predĺžiť dolet medzikontinentálnych striel, v dnešnej dobe je HGV vyvýjaná z iného dôvodu. Pri svojom kĺzavom lete totiž môže HGV manévrovať a rôzne meniť smer z ktorého sa k cieľu približuje. To umožňuje HGV prekonať radary včasného varovania a protiraketové systémy protivníka. Napríklad americký systém včasného varovania proti balistickým strelám je totiž orientovaný na východ, západ a sever, ale juh je nepokrytý. Je to z toho dôvodu, že tieto tri smery sú smery, z ktorých bolo možné očakávať prílet sovietskych a neskôr čínskych balistických striel s jadrovou hlavicou. HGV by však dokázalo po svojom vypustení napríklad v Číne kĺzať hornými vrstvami atmosféry a manévrovať tak, že by nad USA priletelo práve južnou medzerou v radarovom pokrytí. Tým by dávalo možnosť prekvapivého úderu, ktorý by nebol odhaliteľný systémami včasného varovania. HGV navyše dokážu manévrovať tak, že by sa mohli vyhnúť strelám protiraketového systému aj v prípade, že by ich radary včasného varovania zachytili. Preto sa ako Čína, tak aj Rusko o HGV zaujímajú, pričom sa zdá, že Čína je vo vývoji HGV ďalej. V auguste minulého roku dokonca Čína otestovala HGV, ktoré obletelo Zem predtým, než započalo zostup na svoj cieľ. Rusko a Čína sú zatiaľ jediné dve krajiny, ktoré majú HGV vo výzbroji, aj keď o ruskom systéme Avangard sa toho veľa nevie, a z otvorených zdrojov je ťažké overiť, či sú tvrdenia o tom, že dosiahol rýchlosť Mach 27 pravdivé (hoci teoreticky to možné je).

Druhým konceptom hypersonickej zbrane je strela poháňaná scramjetom (Supersonic-Combusting Ramjet), teda náporovným motorom, ktorý je schopný pracovať so vzduchom prúdiacim nadzvukovou rýchlosťou. Narozdiel od HGV, ktoré je na obežnú dráhu vynesené raketovým motorom používa scramjet podobne ako bežný náporový, alebo prúdový motor ako okysličovadlo okolitý atmosférický vzduch. Scramjet by teda mohlo niesť bežné lietadlo a za letu ho vypustiť podobne, ako dnes obvyklé strely s plochou dráhou letu. Narozdiel od nich je ale scramjet schopný dosiahnuť rýchlosť až Mach 8, čím sa takáto strela opäť stane pre protivníka ťažko zasiahnuteľným cieľom. Scramjety by tak mohli byť teoreticky schopné prekonať aj najmodernejšiu protivzdušnú obranu protivníka. Píšem teoreticky, pretože technológia scramjetov je stále na svojom počiatku, a to preto, že skonštruovať scramjet je veľmi náročné jednak z hľadiska návrhu (je veľmi zložité vyrátať správny tvar spaľovacej komory scramjetu) tak z hľadiska stavby (materiály musia vydržať obrovské teploty a tlaky). Zatiaľ je držiteľom rekordu v dobe fungovania scramjetu americký X-51 Waverider, ktorého motor dokázal pracovať celých 210 sekúnd. Sú správy o čínskom scramjete, ktorý dokázal fungovať 600 sekúnd, predpokladá sa ale, že to bolo dohromady pri viacerých testoch, nie pri jednom lete. Ani jeden čas nie je veľmi dlhá doba, ako iste uznáte.

Rusko tvrdí, že na Ukrajine použilo hypersonickú strelu Kindžál. Je teda Kindžál scramjet, alebo HGV? Ani jedno. Kindžál totiž je ALBM (Air-Launched Ballistic Missile), teda vo vzduchu vypúšťaná balistická strela. ALBM je pomerne starý koncept, prvé experimenty s touto technológiou prebehli už v 50. rokoch a od roku 1959 vyvíjalo americké letectvo strely Skybolt pre svoje bombardéry B-52, tieto sa ale nakoniec do služby nedostali. Koncept ALBM sa ale stále vracia a má medzi leteckými nadšencami stále svojich fanúšikov (vrátane mňa).

Nejakí našenci ALBM sa zjavne našli aj v Rusku, keďže tam jednu vyrobili v podobe strely Ch-47M2 Kindžál. A keď hovorím vyrobili, tak tým mám na mysli to, že zobrali už existujúcu pozemnú balistickú strelu Iskander a zavesili ju na lietadlo, konkrétne na stíhačku MiG-31. Potom povedali Putinovi, že je to hypersonická strela a ten sa o tom nadšene rozhovoril v telke na monštróznej prezentácii, kde predstavil 6 nových superzbraní. Na rozdiel od niektorých iných zbraní, ktoré Putin prezentoval v roku 2018 Kindžál nie je neexistujúci koncept (ako nové jadrové torpédo), ani nie je výplodom zjavne chorej mysle (ako nová riadená strela s plochou dráhou letu poháňaná jadrovým reaktorom, ktorá je taktiež neexistujúca). A áno, uznávam, že Kindžál nie je len Iskander-M prišrubovaný k stíhačke, narozdiel od Iskandera má Kindžál napríklad aerodynamický kryt, ktorý zakrýva za letu trysku raketového motora (vytvárala by inak turbulentné prúdenie). Zjavne oproti Iskanderu-M muselo dôjsť aj k modifikácii navádzacích a riadiacich systémov strely, aby ju bolo možné odpáliť za letu, pričom zrejme kindžál získal aj schopnosť útočiť na lode. Kindžál má tiež väčší dolet než Iskander (2000 km oproti 500 km), inak sú ale Iskander a Kindžál skutočne veľmi blízki príbuzní.

A prečo nie je úplne pravda, že Kindžál je hypersonická zbraň? Áno, počas letu skutočne dosiahne hypersonické rýchlosti, ale to aj kdejaká balistická strela, pravdepodobne vrátane bežného, zo zeme vypúšťaného Iskanderu-M, ktorých už Rusko použilo na Ukrajine desiatky. Narozdiel od HGV Kindžál nedokáže manévrovať a vyhýbať sa tak nepriateľskej obrane, narozdiel od scramjetu nedosahuje hypersonické rýchlosti pri vodorovnom lete, ale pri lete po balistickej, respektíve kvázi-balistickej krivke. Je teda hypersonický svojou rýchlosťou, ale nie schopnosťami, pre ktoré mocnosti hypersonické zbrane vyvíjajú. Myslím si, že verejnosti často uniká, že hypersonická zbraň nie je len o čísle na rýchlomere, ale aj o ďalších schopnostiach, ktoré sú rovnako dôležité (manévrvovateľnosť, smery útoku), no ťažšie merateľné. A aby som nezabudol, tiež sa zdá, že Kindžál miesto udávaného muničného skladu zasiahol nejakému farmárovi stodolu, ale to je vedľajšie.

Čo by si mal čitateľ odniesť z tohto môjho rantu na tému hypersonické zbrane? Nie všetko, čo letí rýchlo je hypersonická zbraň. Nie všetko, o čom niekto tvrdí, že je hypersonická zbraň skutočne je hypersonická zbraň. Nemali by sme mýtizovať ruské zbrane ako nejaké Wunderwaffe. Nič také nie je. A čo chce Putin naznačiť použitím Kindžálu? Možno to, že mu iné strely pomaly dochádzajú. Každopádne práve hypersoniky nie sú dôvod, prečo by sme sa mali z Putina pomočovať do postele.

Telegraficky

Osem ruských vojakov údajne zomrelo po tom, čo zjedli placky od miestnej ukrajinskej babky. Takto si zrejme to vítanie miestnymi okupanti nepredstavovali.

Rusi údajne odvážajú obyvateľov Mariupoľa na územie Ruskej federácie po tom, čo prejdú "filtračným" táborom.

Ruské problémy s komunikáciou. Podľa RFE sú moderné rádiá Azart medzi vojakmi nepopulárne, ak ich vôbec majú. Častejšie preto používajú nezabezpečené civilné rádiá Baofeng čínskej výroby, navyše mnoho starších vozidiel nie je schopných komunikovať s modernými rádiami šifrovane.

P.S. Rozhodol som sa, že budem podobné reporty o dianí na Ukrajine pripravovať pravidelne a pokúsim sa priniesť čitateľom informácie, ktoré mi prišli zaujímavé a pozornosti bežných médií mohli uniknúť, alebo im venovali menší priestor. Pripomínam preto, že nie som vojenský, ani zahranično-politický profesionál, súčasný, ani minulý. Som (mierne) poučený laik, ktorý sa snaží sprostredkovať fakty z obranno-bezpečnostného prostredia nepoučeným laikom. Nič viac. Anyway, $4 a pound.