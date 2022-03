Deň piaty: Plán B

Na začiatku piateho dňa bojov boli ruské sily stále vo vzdialenosti cca 30 km od centra Kyjeva. Ťažké boje prebiehali v oblasti miest Černihiv a Charkov, ale obe zatiaľ zostávajú pod ukrajinskou kontrolou. Ruský postup brzdí tvrdý odpor Ukrajincov aj vlastné logistické zlyhania. Podľa ukrajinského Ministerstva zahraničných vecí stratili ruské sily 4500 mužov, 29 lietadiel a rovnaký počet vrtuľníkov, 191 tankov a 816 kusov rôznych obrnených vozidiel.

Ostreľovanie Charkova

Podľa ukrajinských predstaviteľov je potvrdené, že najmenej 11 ľudí zomrelo ako následok ostreľovania druhého najväčšieho ukrajinského mesta Charkova. Rusko ostreľuje rezidenčné štvrte bez vojenskej hodnoty a používa pri tom aj kontajnerovú muníciu. Strely ruského raketového delostrectva zasiahli okrem iného detské ihrisko a továreň na výrobu detského oblečenia, ktorá bola úplne zničená. Charkov pritom je väčšinovo ruské mesto a ako poznamenal Christo Grozev z Bellingcatu, bol považovaný za súčasť ruského sveta, no ani to nezabránilo okupačným silám v ostreľovaní jeho rezidenčných štvrtí ako vidno napríklad na tomto videu. Podľa ukrajinského Ministerstva zahraničných vecí je počet mŕtvych v skutočnosti v desiatkach. Na ďalšom videu je vidno výbuchy kazetovej munície v okolí obytných domov a následky ostreľovania, kazetová munícia dopadala aj na juhovýchode Charkova.

Prezident Zelenský ostreľovanie Charkova označil za "jednoznačne vojenský zločin". S týmto je možné súhlasiť, pretože, aspoň podľa záberov z útokov tieto nemajú žiaden konkrétny vojenský cieľ. Taký útok je v rozpore s čl. 51 ods. 4 Dodatkového protokolu k Ženevským dohodám. Rusko má históriu vojenských operácií, ktoré nerozlišujú medzi civilnými a vojenskými cieľmi, napr. bombardovanie Grozného, alebo nedávne operácie v Sýrii, napr. v Idlíbe, alebo v Aleppe. Po tom, čo sa nepodaril prvotne plánovaný bleskový útok ktorému Ukrajina podľahne za pár dní je riziko, že Rusko prejde na plán B- pôsobiť čo najväčšie škody na ukrajinskej infraštruktúre a to bez ohľadu na to, či je vojenská, alebo civilná. Je preto možné, že podobné útoky ako ten na Charkov budú pribúdať.

Ruské letectvo

Rusku sa stále nepodarilo získať vzdušnú prevahu v ukrajinskom vojenskom priestore a to napriek sľubnému začiatku. V prvých hodinách operácie sa Rusku totiž podarilo zničiť časť ukrajinských radarových stanovísk a poškodiť vzletové a pristávacie dráhy nieľkoľkých ukrajinských letísk, oboje za pomoci striel s plochou dráhou letu a rakiet Iskander. Analytici očakávali, že nasledovať budú nálety ruských úťočných lietadiel Su-34, ktoré v sprievode stíhačiek Su-30 a Su- 35 zničia zvyšky ukrajinského letectva. K tomu ale nedošlo. Výskumník z Royal United Services Institution Justin Bronk zverejnil zaujímavý report, v ktorom analyzuje prečo je tomu tak. Prvým z dôvodov podľa neho môže byť fakt, že ruské sily majú limitovaný počet kusov presne navádzanej munície a jej zásoby sa navyše ešte zmenšili po rokoch operácií v Sýrii, kde sa aj posádky Su-34, ktoré sú špeciálne určené na presné pozemné údery museli často uspokojiť s nenavádzanými bombami.

Je tiež možné, že ruskí velitelia otáľajú s údermi na ukrajinské ciele do doby, než sa politické vedenie krajiny rozhodne povoliť širšie použitie nenavádzaných bômb, a to aj v obývaných oblastiach. Ďalším dôvodom, prečo je ruské letectvo pomerne málo aktívne môže byť to, že sa obávajú možnej paľby vlastných jednotiek rakiet zem-vzduch, ktoré by ich nesprávne identifikovali ako ukrajinské stroje. Zatiaľ totiž ruské sily predvádzajú pomerne slabú koordináciu medzi pozemnými silami a letectvom.Posledným dôvodom môže byť nízky nálet ruských pilotov. Oficiálne zdroje uvádzajú, že priemerný ruský vojenský pilot nalieta 100-120 hodín ročne, pričom na to, aby si udržali piloti schopnosť viacúčelových operácií (okrem stíhania vzdušných cieľov aj útoky na pozemné ciele) je podľa britských a amerických letcov potrebných viac než 180-240 nalietaných hodín ročne. Ako však pripomína Bronk, je možné, že aktivita ruského letectva v budúcnosti narastie, napokon konflikt trvá len šiesty deň. Obávam sa však, že vyššia aktivita bude znamenať viac scén podobných Sýrii.

Nukleárne hrozby ruského prezidenta

Prezident Putin rozhodol o zvýšení pripravenosti ruských strategických síl. Podľa ruskej stratégie použitia jadrových zbraní si Moskva vyhradzuje právo použiť jadrové zbrane aby predišla eskalácii vojenských akcií a pre ich ukončenie za podmienok akceptovateľných pre Rusko. Z tohto hľadiska zapadá do ruskej stratégie napr. použitie taktickej jadrovej zbrane v prípade, že kampaň Ruska bude dlhodobo stagnovať. Každopádne ale treba podotknúť, že zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa Rusko na takýto krok skutočne chystalo. Spojené štáty zatiaľ nezaznamenali žiadne pohyby ruských nukleárnych vojsk a zatiaľ sa zdá, že zvýšenie pohotovosti sa týka hlavne síl velenia a riadenia. Zároveň USA nevidia žiadny dôvod zvyšovať vlastnú úrovne pohotovosti a považujú provokatívnu rétoriku ohľadne jadrových zbraní za nebezpečnú.

Telegraficky

Maďarsko nesklamalo vo svojom spojenectve s Putinom a nielenže neposkytne Ukrajine žiadne zbrane, ale neumožní ani transport zbraní iných štátov cez Maďarské územie.

Švajčiarsko sa pridáva k európskym sankciám voči Rusku. Veľká zmena u tradične neutrálnej krajiny.

USA vyhostili 12 členov ruskej diplomatickej misie pri OSN. Jednalo sa o špiónov s diplomatickým krytím.

EU zmrazila aktíva niektorým z Putinovych oligarchov. Medzi postihnutými sú Michail Fridman a Peter Aven zo skupiny Alfa Bank, Igor Sečin (Rosneft), Nikolaj Tokarev (Transneft), Genadij Timčenko (Volga Group; prezývaný Gangréna), Alexej Mordašov (Severstaľ) a Ališer Usmanov.

Fínsky parlament bude rokovať o potenciálnom pristúpení do NATO.

V Kyjeve sa má pohybovať okolo 400 žoldnierov s rozkazom zabiť Zelenského. Jedná sa zrejme aj o príslušníkov skupiny Wagner.

Ruský vojak: "Strieľajú nás ako kačice!"

Rozhovor s poprednou kremlinologičkou Dr. Fionou Hill.

Aj tento diel blogu bol napísaný s prispením UČR (Utajeného člena redakcie) podcastu Silný výber.

P.S. Rozhodol som sa, že budem podobné reporty o dianí na Ukrajine pripravovať pravidelne a pokúsim sa priniesť čitateľom informácie, ktoré mi prišli zaujímavé a pozornosti bežných médií mohli uniknúť, alebo im venovali menší priestor. Pripomínam preto, že nie som vojenský, ani zahranično-politický profesionál, súčasný, ani minulý. Som (mierne) poučený laik, ktorý sa snaží sprostredkovať fakty z obranno-bezpečnostného prostredia nepoučeným laikom. Nič viac. Anyway, $4 a pound.