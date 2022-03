Deň šesnásty a sedemnásty: Pripomenúť Putinovi jeho slabosti

Uplynul sedemnásty deň Putinovej trojdňovej vojny. Po menšej prestávke kvôli časovej zaneprázdnenosti prinášam opäť krátky prehľad článkov a udalostí. Putin oznámil regurútovanie asi 16 tisíc "dobrovoľníkov", v skutočnosti žoldnierov, hlavne z Blízkeho východu. Pripojiť sa majú vraj aj vojaci zo Stredoafrickej republiky, kde sa Rusko dlhodobo angažovalo prostredníctvom svojich žoldnierov, ktorí v krajine mali zastávať úlohu civilných poradcov. V skutočnosti, ako je to u týchto bánd zvykom, masakrovali civilistov a rabovali.

Vojenská pomoc Ukrajine

Dlhodobo sa hovorí o tom, že krajiny NATO ktoré majú vo svojej výzbroji stíhačky MiG-29 sovietskej výroby by tieto mohli poskytnúť Ukrajine. Zatiaľ sa zdá, že tento deal zlyhal na mnohých faktoroch, jedným z nich boli veľké ústa Vysokého predstaviteľa EU pre zahraničnú politiku Josepa Borella. Ako píšu Tyler Rogoway a Thomas Newdick z The War Zone, v skutočnosti by mohla byť pre Ukrajinu omnoho vhodnejšia pomoc v podobe systémov zem-vzduch. Viacero krajín NATO, medzi nimi aj Slovensko má v inventári raketové systémy zhodné, alebo podobné s tými, aké Ukrajina už používa vrátane systémov S-300 ruskej výroby. Ukrajinské systémy zem-vzduch stredného a dlhého dostrelu sú pre ruské letectvo zrejme ďaleko väčším problémom než ukrajinské stíhačky a mýtický Duch Kyjeva, pretože nútia ruských pilotov lietať nízko, aby sa vyhli ich radarom. Tým sa ale dostanú do ohrozenia ukrajinskými ručne odpaľovanými raketami zem vzduch ako napríklad poľský Piorun, či strely Igla a Stinger. Návrh na to, aby boli Ukrajine poskytnuté systémy zem-vzduch sa tak javí omnoho zmysluplnejší, než aby jej boli poskytnuté poľské či slovenské stíhačky.

Putinove elity

Anatol Lieven zverejnil vo Financial Times bezplatne dostupný profil Putinovej elity, ktorá nahradila oligarchov z Jelcinovej éry. Ako píše Lieven, Putin (a to krátko po nástupe k moci) dal najavo, že najväčším pánom je štát a nie oligarchovia a nová vlna putinovskej elity často pochádza z KGB, či z iných silových zložiek podobne ako sám Putin. A hoci sa môžu zdať cynickí v otázke rozkrádania štátneho majetku, sú podobne ako Putin presvedčení o ruskej veľkosti a cítia veľký resentiment z kolapsu Sovietskeho zväzu. Do najbližšieho kruhu Putina zrejme patrí minister zahraničia Lavrov, šéf zahraničnej rozviedky SVR Sergej Naryškin, bývalý šéf konrarozviedky FSB a tajomník bezpečnostnej rady Ruska Nikolaj Patrušev, minister obrany Šojgu a šéf Rosneftu Igor Sečin. Podľa Lievena tomuto blízkemu okruhu silovikov v skutočnosti môže silnejšia izolácia Ruska vyhovovať a rovnako im nemusí vadiť zbližovanie s Čínou. V otázke Ukrajiny sú jednotní a považujú ju za súčasť ruského impéria.

Pripomenúť Putinovi jeho slabosti

Ako píše Dalibor Roháč vo svojom komentári pre Quilette, je veľkou chybou považovať západné sakncie proti Rusku za nejaký úspech Západu. Jedná sa skôr naopak o zlyhanie v tom zmysle, že hrozba sankcií vojne nepredišla.

Ako píše Roháč, čas hrá v Putinov prospech. Jednak pozornosť západných demokracií má tendenciu časom opadať, podobne ako sa tomu stalo napríklad pri konflikte v Sýrii a jednak účinosť sankcií môže časom klesať s tým, ako sa Rusko obráti k bližšej ekonomickej spolupráci s Čínou. Je preto dôležité aby mala Ukrajina pri mierových vyjednávaniach s Ruskom, až k nim nakoniec skutočne dôjde, čo najsilnejšie karty v rukách a aby koniec vojny znamenal aj pád putinského režimu v Rusku. Čokoľvek menej je možné považovať za prehru pre naše záujmy, keďže ruské ciele sú omnoho ďalekosiahlejšie než len Ukrajina- Rusko sa usiluje zvrátiť vývoj bezpečnosti v Európe za posledných 30 rokov. Okrem posilňovania obranyschopnosti samotného NATO by sme mali podľa Roháča prijať agresívnejší postoj voči putinizmu aj po vojenskej stránke, napríklad vyslať jednotky NATO do Moldavska, ak o to požiada, alebo organizovať námorné cvičenia Arktíde, či v Japonskom mori. Týmto môžeme vyvíjať tlak na limitované ruské vojenské možnosti.

Telegraficky

Podporu ruskej invázii vyjadrila extrémistická skupina "Mužský štát", ktorá sa snaží o zavedenie "nacionalistického patriarchátu" a používa nacistickú symboliku. Gratulujeme.

Podľa nepotvrdených informácií ukrajinského ministerstva obrany bol zabitý ďalší ruský generál, veliteľ 29. armády generálmajor Andrej Kolesnikov.

Zdá sa, že už sa zistilo kto môže za to, že náčelník vydával tak zvrátené rozkazy. Putin mal prepustiť 8 generálov a zrejme chystá aj čistky v kontrarozviedke FSB.

P.S. Rozhodol som sa, že budem podobné reporty o dianí na Ukrajine pripravovať pravidelne a pokúsim sa priniesť čitateľom informácie, ktoré mi prišli zaujímavé a pozornosti bežných médií mohli uniknúť, alebo im venovali menší priestor. Pripomínam preto, že nie som vojenský, ani zahranično-politický profesionál, súčasný, ani minulý. Som (mierne) poučený laik, ktorý sa snaží sprostredkovať fakty z obranno-bezpečnostného prostredia nepoučeným laikom. Nič viac. Anyway, $4 a pound.