Deň tridsiaty a tridsiaty prvý: Bidenovo zakopnutie a Hizballáh na Ukrajine

Vo včerajšom prejave vo Varšave sa prezident Biden vyjadril, že Putin nemôže zostať pri moci. Aj keď osobne by som uvítal zmenu zloženia kremeľského vedenia, myslím si, že tento výrok, ktorý vyzeral ako improvizácia na mieste, bol veľmi nešťastný. Biely dom sa ho snažil mierniť v neskorších vyjadreniach členov Bidenovho teamu v tom zmysle, že prezident tým myslel, že Putin nemôže vykonávať moc nad svojimi susedmi v regióne. Dôvody, prečo si myslím, že tento výrok bol nevhodný sú dva. Jednak tento Bidenov výrok určite využije ruská propaganda, pravdepodobne s poukazom na to, že vlastne mali pravdu a Spojené štáty sa snažia ohroziť bezpečnosť a suverenitu Ruska a preto sú akcie Ruska ospravedlniteľné.

Druhý dôvod je, že podľa ruskej vojenskej doktríny použitia jadrových zbraní tieto môžu byť použité v prípade, že je proti Rusku vedený konvenčný útok, ktorý ohrozuje existenciu štátu. Doktrína pritom za jednú z hlavných vojenských hrozieb označuje snahu o narušenie štátnych alebo vojenských mechanizmov velenia a narušenie fungovania strategických síl. Domnievam sa, že snaha o zmenu režimu môže byť považovaná práve za takýto druh aktivity, ktorá v ruskom ponímaní ohrozuje existenciu štátu prostredníctvom narušenia jeho mechanizmov velenia a riadenia. Tento Bidenov výrok teda môže prispieť k zvýšeniu Putinovej paranoje a presvedčenia, že sa ho Západ snaží zabiť. To je u Putina, ktorý bol posadnutý videami z lynčovania Kaddáfího a pravdepodobne od spojeneckej invázie do Iraku v roku 2003 si myslí, že je ďalším diktátorom, ktorého majú USA v pláne zosadiť, recept na katastrofu. Bidenov nešťastný výrok tak úplne zbytočne zvyšuje riziko použitia zbraní hromadného ničenia na Ukrajine.

Poľský plán

Politco zverejnilo 10-bodový plán, ktorý malo navrhnúť Poľsko, Slovinsko a Česko Európskej únii a ktorý má podľa premiéra Morawieckeho zaistiť budúcnosť Ukrajine aj celému kontinentu. Plán je nasledovný: 1. všetky ruské banky by mali byť odstrihnuté od platobného systému SWIFT, 2. mal by byť pripravený celoeurópsky plán na poskytnutie azylu pre ruských vojakov, ktorí sa rozhodnú nebojovať, 3. je potrebné zamedziť šíreniu akejkoľvek ruskej propagandy do Európy, 4. zamedziť ruským lodiam prístup do európskych prístavov, 5.zablokovať cestnú nákladnú dopravu do a z Ruska, 6. sankcionovať je nutné nielen oligarchov, ale celé ich obchodné prostredie, 7. pozastaviť vydávanie víz pre všetkých ruských občanov na cesty do EÚ, 8. uvaliť sankcie na všetkých členov Putinovej strany Jednotné Rusko, 9. uvaliť sankcie na vývoz akýchkoľvek technológií, ktoré môžu byť Ruskom použité na výrobu zbraní a 10. vylúčiť Rusko zo všetkých medzinárodných organizácií.

Tieto opatrenia by boli pomerne tvrdé a je možné, že by prispeli k ukončeniu, alebo aspoň obmedzeniu vojenských operácií proti Ukrajine. Na druhej strane sa nezdá, že by bola EÚ naklonená všetky tieto návrhy prijať. Je ale zaujímavé, že v dnešnej situácii prichádzajú so strategickými plánmi nie Nemecko, alebo Francúzsko, ale krajiny východného krídla EÚ. Určite nie je náhoda, že sa jedná o krajiny, ktorých premiéri sa spoločne vydali na cestu do Kyjeva. V tomto ohľade už nie je absencia premiéra Hegera na tejto ceste len ranou jeho osobnej prestíži, ale aj dôvod, pre ktorý sme začali medzi novými krajinami EÚ hrať druhé husle.

Mŕtvi ruskí velitelia a rozkradnuté tanky

Ruskí útočníci prišli o ďalšieho generála. Tentokrát sa jednalo o generálporučíka Jakova Rezanceva, veliteľa 49. vševojskovej armády. Jedná sa tak už o siedmeho zabitého ruského generála (ak rátame za generála aj Magomeda Tušajeva). Tieto straty má zrejme na svedomí aj špeciálny tím ukrajinského vojenského spravodajstva, ktorý sa zameriava na vyhľadávanie vysokých dôstojníkov. Úspešnému lovu na generálov nahráva aj ruský systém velenia, ktorý je relatívne neflexibilný a velitelia malých jednotiek v ňom obvykle nemajú veľký rozsah právomocí. Preto sú vysokí dôstojníci a generáli bližšie k fronte než je tomu v armádach NATO.

Ruských veliteľov ale nezabíjajú len Ukrajinci. Plukovníka Jurija Medvedeva, veliteľa 37. motostreleckej brigády zrazili tankom jeho vlastní vojaci ako trest za vysoké straty jednotky. Zdroje sa líšia v tom, či Medvedev zomrel, alebo bol len ťažko zranený. Situácia keď vlastní vojaci zabijú veliteľa, ktorého považujú za neschopného, alebo za zodpovedného za ich vlastné straty nie je až taká neobvyklá a v angličtine sa pre ňu vžil výraz "fragging", podľa toho, že sa tieto pokusy diali často za použitia trieštivého (fragmentation) granátu, ktorý na nešťastného veliteľa jeho muži hodili, nezriedka v jeho spánku.

To však nie je jediný problém, s ktorými sa ruskí velitelia potýkajú. Rusko sa snaží zničenú, alebo ukoristenú techniku nahradiť tankmi, ktoré sú zakonzervované v skladoch. Táto však nie je vždy bojaschopná. Ako uviedlo ukrajinské vojenské spravodajstvo, z tankov v skladoch bola často ukradnutá optika a elektrické rozvody, ktoré obsahujú drahé kovy. V niektorých zakonzervovaných tankoch dokonca chýbal aj motor. U 4. tankovej divízie bol bojaschopný len jeden z 10 skladovaných tankov. V súvislosti s týmito rozkrádačkami sa mal zastreliť jeden dôstojník, veliteľ 13. tankového pluku 4. divízie.

Boj o ruské mysle

Bývalý ruský oligarcha a dlhodobý kritik Putina Michail Chodorkovskij napísal pre Financial Times stĺpček pod názvom Musíme vyhrať boj o mysle Rusov. Chodorkovskij konštatuje, že podpora pre vojnu je široko rozšírená a ruská propaganda poskytuje bežným občanom vítanú útechu. Môžu si totiž hovoriť, že v skutočnosti Rusko nebojuje proti Ukrajine, ale chráni jej obyvateľov pred nacistami. Aj Rusi žijúci na Západe do istej miery podliehajú oficiálnemu naratívu- často majú v Rusku príbuzných a chcú krajinu aj v budúcnosti navštíviť a tak nevystupujú proti vojne. Chodokrovskij hovorí, že ruská spoločnosť riskuje, že sa nestane len rukojemníkom Kremľa, ale jeho spolupáchateľom. Preto sú podľa neho sankcie nevyhnutné. Zároveň hovorí, že je nevyhnutné bojovať o mysle obyčajných Rusov a zvíťaziť tak nielen nad Putinom, ale aj nad putinizmom. Chodorkovskij hovorí, že sa nejedná len o vojnu na Ukrajine, ale ide o boj medzi demokraciou a fašizmom a diktátorským režimom.

Telegraficky

Podľa Novej gazety majú na Ukrajinu prísť bojovať členovia Hizballáhu. Verbovanie bojovníkov z tejto libanonskej teroristickej organizácie prebehlo prostredníctvom žoldnierov zo skupiny Wagnera a celkovo ich má na Ukrajinu prísť 800, každý z nich vyjde Rusko na 1500 dolárov mesačne.

Kadyrovci zatiaľ na Ukrajine podávajú bojový výkon obvyklý medzi islamistickými militantmi po celom svete- miesto bojovania točia videjká ako vystrieľajú nábojový pás z guľometu PKM približne jedným smerom, a potom kričia Allahu akbar!

Putinov spojenec v Európe, srbský prezident Alexander Vučić by sa zrejme tiež rád zahral na denacifikáciu susednej krajiny. Podľa Vučića sú Srbi v Kosove obeťami brutálneho násilia a podľa neoverených zdrojov sa k hraniciam s Kosovom presúvali srbské obrnené vozidlá. Pohyb obrnených vozidiel bol hlásený aj na kosovskej strane. Medzitým mal Azerbajdžan podniknúť útoky v Karabachu, Rusko sa už sťažovalo na porušenie prímeria. Zdá sa, že tu niekto chce využiť to, že sa svet práve díva iným smerom.

Člen moskovskej dumy Savostjanov (za komunistov) mal prehlásiť, že po Ukrajine treba denacifikovať aj Pobaltie, Poľsko, Moldavsko a Kazachstan.

V Prahe protestovalo asi 2000 odvážnych Rusov žijúcich v Česku proti vojne a Putinovi.

Na rôzne ruské vyhrážky odpovedal poľský prezident Andrzej Duda príslovím "nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz". Dodal, že Poľsko je dosť veľké na to, aby všetkých okupantov mali kde zakopať.

V Rusku sa začínajú objavovať problémy s dostupnosťou liekov.

Americké úrady zaradili antivírusovú firmu Kaspersky na zoznam kybernetických hrozieb. Zakladateľ spoločnosti Jevgenij Kasperskij vyštudoval technickú fakultu Vyššej školy KGB a mal mať hodnosť nadporučíka. Ak používate produkty Kaspersky Lab, možno by bolo načase uvažovať o zmene.

Aj tento diel blogu bol napísaný s prispením UČR (Utajeného člena redakcie) podcastu Silný výber.

P.S. Rozhodol som sa, že budem podobné reporty o dianí na Ukrajine pripravovať pravidelne a pokúsim sa priniesť čitateľom informácie, ktoré mi prišli zaujímavé a pozornosti bežných médií mohli uniknúť, alebo im venovali menší priestor. Pripomínam preto, že nie som vojenský, ani zahranično-politický profesionál, súčasný, ani minulý. Som (mierne) poučený laik, ktorý sa snaží sprostredkovať fakty z obranno-bezpečnostného prostredia nepoučeným laikom. Nič viac. Anyway, $4 a pound.