NEHA, alebo, film o milostnom trojuholníku, alebo pohľad troch ruských filozofov

Náš vlastný svet, je naším kráľovstvom. Miesto, kde sa formuje naša osobnosť. Miesto, kde na nás čakajú ľudia, ktorých máme radi. Miesto, kde hľadáme únik a bezpečie. Človek je bytosť spoločenská. Práve socializácia predstavuje dôležitý faktor v živote každého človeka. Samozrejme, pre mladého človeka, ktorý je iba na začiatku svojej životnej cesty je veľmi dôležité, aby mal v tomto momente pri sebe človeka, alebo ľudí, ktorí mu pri socializácii a vstupe do "dospeláckeho" sveta môžu pomôcť. Najsilnejším faktorom sú samozrejme rodičia. Avšak, povedzme si pravdu, kto vo svojich 18 či 20 rokoch nesníval o tom, že sa od rodičov osamostatní? Samozrejme mnohým sa to podarí oveľa rýchlejšie. Dokonca sa už aj oni pripravujú na úlohu tých samých rodičov od ktorých sa tak chceli oslobodiť. Náš hlavný hrdina Šimon je však výnimkou.

Vďaka filmu NEHA (1991) režiséra Martina Šulíka sa zoznamujeme práve s takýmto druhom hlavného hrdinu. Mladý, neskúsený mladík, ktorý sa vydal do veľkého sveta, plný snov a ideálov. Avšak, na jeho cestu zázračného hrdinu prichádza manželský pár, ktorý sa stane jeho prostriedkom iniciácie.

Vladimír Jakovlevič Propp, ruský filozof a folklorista, vytvoril Teóriu cesty rozprávkového hrdinu. Film NEHA je ideálnym príkladom na analýzu cesty nášho Šimona (Gejza Benkó) . Rovnako ako rozprávkový hrdina, ktorý ide zachrániť princeznú, sa aj on vydáva na rozprávkovú cestu do mesta. Počas jeho cesty sa však stretne s dvomi postavami, ktoré ho budú na tejto ceste sprevádzať. Postava Viktora (György Csehalmi) sa stáva osobou „rozprávkového pokušiteľa“. Naopak postava Marty (Maria Pakulnis) , jeho partnerky, je postavou „dobrej víly“, ktorá mu bude na jeho ceste za šťastím pomáhať. Avšak, niekedy sa zdá, že postava Marty a Viktora sú zliate do jednej, práve do postavy pokušiteľov.

Pár sa zoznamuje s mladých chlapcom. Postupne mu odhaľujú svoj intímny svet. Všetko sa to odohráva vďaka krátkym nahrávkam na kameru, ktoré zachytávajú postupný vývoj ich vzťahu. Avšak, už na začiatku zisťuje Šimon, že ich láska je tancom medzi mečmi. Ich vzťah, ktorý je založený na pocite, že jeden pre druhého sú oporou, kolíše medzi nehou, živou sexualitou a hrubou silou a zosmiešňovaním. Šimon nedokáže pochopiť ich správanie, avšak, stáva sa divákom ich tragédie. Pocit, že ich špehuje je vo filme znázornení aj s pomocou nahrávania za sklom, ktorý vytvára pocit oddeleného pozorovania a akoby nakukovania do iného sveta. Čo je vlastne aj cieľom psychológie filmu.

NEHA je žánrovo zaradená k dráme. Potvrdzuje sa to aj na základe výstavby diela. Ako vyzerá klasická schéma drámy? 5 dejstiev, pričom posledné dve sú najdôležitejšie. A výsledok drámy? Katarzia, teda znovuzrodenie. Film je rovnako rozdelený na 5 častí, ktoré sú medzi sebou rozdelené dlhými pauzami s čiernou obrazovkou a klasickou hudbou. Optické i myšlienkové rozdelenie príbehu.

A teraz sa vrátim k mojej prvej teórii. O iniciácii. Veľké množstvo filmov je založené práve na akte iniciácie. Tento film to potvrdzuje. Mladík, neskúsený v ženskom svete, je svojim „pokušiteľom“ navádzaný. Najprv, ho donúti aby zviedol jeho partnerku Martu. Pri prvej príležitosti sa mu však nedarí, nakoľko je príliš opatrný. Avšak, opätovne zásahom svojho dobrého Viktora pribehne za ním Marta sama. Po prvej skúške, ktorú úspešne prešiel sa zoznamuje s novou úlohou.

Viktor ho zoznámil s jeho druhou milou. Opäť ich spájal pocit, že sú pre seba jediní. Hluchá žena s dieťaťom našla vo Viktorovi svoju oporu po tom, ako ju nepodporil muž s ktorým počala dieťa. Viktor ku nej nepravidelne chodí na návštevy. Berie so sebou aj Šimona. Po prvý raz ho iba zoznamuje s rodinou., No druhý raz, po prvom akte iniciácie ho núti, aby sa s ňou vyspal. Na rozdiel od prvej skúšky sa už nebojí. Jeho učiteľ cíti, že sa zmenil.

Avšak, čo sa stane v milostnom trojuholníku? Samozrejme, že musí prísť vyvrcholenie, ktoré prišlo vo filme vďaka jedinému výstrelu zo zbrane. Ale pekne po poriadku...

Obaja sokovia sa stretnú v byte Márie. Po prvý raz Šimon vidí pravdu. Viktor mu ukazuje film, ktorý zachytáva ich prvé stretnutie s Máriou. Vďaka tomuto krátkemu filmu začíname chápať, prečo si boli postavy tak blízke. Mária bola „ľahkou dámou pre vyššiu spoločnosť“. Zachránil ju práve Viktor. Pravdepodobne táto skúsenosť ho učí o tom, že sa k nej môže správať aj násilne a bez úcty. Moja obľúbená fráza : „To bolo pred štyrmi rokmi. Vtedy sme si mysleli, že sa zoberieme“. Prečo obľúbená? Neha a láska sú dve odlišné veci. Viktor akoby sa snažil Márii poskytnúť nehu pomocou iného človeka, ktorého sám nehe učí. Ako sám tvrdil, ľudia sú príliš komplikovaní, ale prečo chcel na svoj obraz pretvoriť aj tohto mladého chlapca?

Výstrel. Tma. Posledné dejstvo. Mladý chlapec sa po tejto skúsenosti vrátil domov k rodičom. Avšak, vďaka zmene, ktorá s nim nastala sa stal hluchý a nemý k starému rodičovskému svetu. Do jeho každodenného trápenia znenazdajky prichádzajú Mária a Viktor. Prichádzajú za nim ako priatelia. Nakoniec sa dokázali rozísť, ich veľký byt, ktorý je ústredným miestom deja, je nakoniec predaný a oni žijú samostatne v dvoch oddelených bytoch. Avšak, Mária je tehotná.

Samozrejme, čo by to bola za „rozprávka Proppa“, ak by na konci nebol zázrak? Tento krát sa týmto „zázračným darčekom“, ako to nazýva Propp, stalo dieťatko po ktorom Mária dlho túžila. Všetci traja odchádzajú k starému kostolu, kde Viktor prežil traumatický detský zážitok. Ako sa dozvedeli Mária a Šimon od kostolníka kostol bol postavený vďaka zázraku. V jeden horúci letný deň nasnežilo, len kúsok zeme zostal bez snehu. Tu aj postavili kostol. Starý, rozpadnutý kostol na opustenej lúke sa aj tento krát stal miestom zázraku. Tri postavy, ktoré sú si po prvý raz rovné. Všetkých troch spája silné puto. Puto učiteľa a žiaka, sokov v láske, milencov a záchrancov. Tak ako sa Viktor stal záchrancom Márie pred 4 rokmi, tak sa teraz takým vykupiteľom stal Šimon. Ukázal Márii novú stránku života. A on sa zase vďaka nim niečo nové naučil.

Ešte trochu ku psychológii. Teória Elkoninych, ktorí sa venovali rozprávkam a ich sémantickému a psychologickému významu a vplyvu na človeka, tvrdia, že hlavný hrdina všetkých rozprávok je veľmi pasívny. Akoby sa nachádzal iba v prostredí, v ktorom sa niečo deje. Rovnako je tomu aj v tomto filme. Šimon je vo svete, kde nie je hlavným iniciátorom on, ale naopak postavy okolo neho. Ako prvá ho udrie Mária. Ako prvá ho pobozká Mária. Ako prvý mu jeho mužnosť pripomenie Viktor. A on sa poddáva danej situácii.

A do tretice ešte jedna teória z ruskej psychológie. Náš hlavný hrdina sa počas filmu mení. Prechádza novým stupňom socializácie i procesom iniciácie. Ruský doktor filozofie Vladimír A. Kolotaev vytvoril 4 stupňovú teóriu rozvoja osobnosti vo filme. (O tej niekedy inokedy ☺). Avšak, keď sa pozrieme na nášho hrdinu nedá mi jeho teóriu neuplatniť na tomto filme. Naša postava prechádza z prvej fázy- PROTO-IDENTITY do druhej fázy, ktorá je REPRODUKTÍVNOU FÁZOU. A posledným bodom jeho vývoja vo filme je PRODUKTÍVNA FÁZA. Dovoľte vysvetliť.

Hlavný hrdina na začiatku jeho príbehu je osobnosťou ešte veľmi neskúsenou. Vydáva sa do sveta, aby zistil o čom je reálny svet. Žije v otcovských ideáloch, pričom si myslí, že je súčasťou sveta. Nerozlišuje si len svoje vlastné potreby. Dokonca ako to môžeme vidieť na našom hrdinovi, ani nevie ako na to. Premýšľa bez reflexie a sebahodnotenia. Avšak, v reproduktívnej fáze začína chápať systém „moje“ a „cudzie“. Moja Mária, alebo Mária Viktora? Vracia sa do minulosti, v ktorej vidí záchranu a pokoj, čoho príkladom sú ich spoločné cesty ku starému kostolu. Tu dochádza k dramatickej kríze, kedy si uvedomuje, že modely minulosti mu nestačia pre jeho budúcnosť. Knihy v jeho byte, z ktorých sa každý vysmieva, on sám ani nevie prečo číta tie knihy. Toto všetko sa vďaka stretnutiu a „iniciácii muža“ v Šimonovi mení. Práve vtedy prechádza do produktívnej fázy. Po prvý raz sa síce nesmelo, ale predsa pozerá na svoju budúcnosť. Získava ideálnu zbierku „schém a manier“ správania sa. A začína smerovať k ideálu, ktorý sa mu pomaly pred očami rysuje.

Film, ktorý bol natočený v roku 1991 je ideálnym materiálom pre štúdiu psychológie filmu. Ale, o to viac je to film, ktorý dokáže každou novou sekvenciou niečím novým prekvapiť. NEHA, alebo krutosť? Nahliadnite aj vy do intímneho sveta dospievajúceho chlapca a zamotaných vzťahov partnerskej dvojice. Možno spolu s hlavným hrdinom aj vy prejdete svoju vlastnú katarziu.