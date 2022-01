5 tipov, ako dotiahnuť veci do konca

Je pre mňa jednoduché povedať si, aké mám ciele a vízie na tento rok a aj na tie ďalšie roky. Viem si to povedať nahlas aj s odhodlaním, čo som si zaumienila, to si aj splním. Sama seba však už poznám dobre a viem, že v skutočnosti sa mi nie všetko podarí dotiahnuť do konca. Poznáte to aj vy?

Začala som preto v sebe skúmať, čo je príčinou. Zistila som, že je toho naozaj veľmi veľa, čo mi vstupuje do odhodlania a vytrvalosti, dotiahnuť veci do konca. Napadlo mi, že to tak nemám sama. Pridajte sa ku mne a poďme spolu preskúmať, prečo sa nám nedarí niektoré veci doťahovať do konca.

5. Cieľ

Áno, začíname od konca. Väčšina postupov končí témou cieľ, pretože sa predpokladá, že ho dosiahneme. My sa však už poznáme a vieme, že to tak nie vždy skončí. A preto sa pri cieli zastavme už na začiatku, aby sme ho preskúmali. Mali by sme si na začiatok ujasniť, či cieľ, ktorý si dávame, je skutočne náš cieľ. Pretože nájdenie novej práce, ukončenie školy, založenie rodiny, či prečítanie konkrétneho počtu knižiek môžeme chcieť. Otázka je z akého dôvodu? Pokiaľ cítime potrebu posunúť sa ďalej v sebe, je to ideálne. Pozor, aby tá potreba nesúvisela s pocitom "niečo zameškávam oproti okoliu" alebo "ak toto neurobím, nie som dosť dobrý/á" alebo pretože kolegyňa má už druhé dieťa, pretože kamarát s dobrým príjmom si prilepšil opäť novou prácou, pretože..... Pretože v takom prípade by sme mali za cieľ žiť život toho druhého. Čo v skutočnosti nechceme.

Už máme v sebe ujasnené, že cieľ je náš (ak nie, zmenili sme cieľ, aby bol náš). Pri napĺňaní svojho cieľa ho máme väčšinu času pred očami, myslíme naňho, snažíme sa ho dosiahnuť, niekedy za každú cenu. Ja viem, na čo ale zabúdame myslieť. Na cestu. Keď chceme dotiahnuť svoje veci do konca, musíme myslieť dopredu na cieľ ale aj na cestu, ktorá by nám mala byť príjemná. Dopredu vieme povedať, že na príjemnejšej ceste zotrváme dlhšie.

Ako si vieme cestu spríjemniť? Urobíme si ju podľa seba pomocou nasledujúcich bodov.

1. Štart

Každý nový štart je spojený s očakávaním, odhodlaním, niekedy možno zacítime jemné zašteklenie v žalúdku od nadšenia. Sama som mávala predstavu, že štartom začínam od hrubej čiary, všetko je nové, prázdne, nepopísané. Už viem, že takto to nie je. Téma či oblasť môže byť iná, no sme to stále my, kto začína. Keď sa teraz na chvíľu zastavíme a pospomíname si, určite si vieme povedať, že sa poznáme ako na začiatku napĺňania svojej vízie, tak sa poznáme aj v strede a aj na konci, ak sa nám darí dotiahnuť veci do konca. Využime to, že sa poznáme, spomeňme si, čo s nami robí štart. Môžeme mať príjemný pocit. Môžeme byť tak namotivovaní, že všetku energiu vypoužívame už v štarte. V štarte môžeme ešte stále prísť na to, že sa do toho celého ani nechceme púšťať. Ako to máte vy?

Ešte mi napadlo. Je vôbec potrebné vo Vašej téme začínať odznova? Nestačilo by súčasné existujúce opraviť, niečo z neho dať preč a niečo pridať?

2. Prekážky

Na každej ceste za cieľom nájdeme prekážky. To je fakt. Otázka znie, čo s nami robí prekážka? Vyvoláva emóciu, ktorá nás vedie k akcii, teda čo s prekážkou urobíme. Niekto vidí prekážku a hneď je nastavený ju vyriešiť. Niekto sa prekážky zľakne alebo si od nej drží odstup a nechce sa k nej priblížiť, možno ju ani vidieť. Je dobré si spomenúť ako sa správame, keď príde prekážka. Je totiž viac ako pravdepodobné, že sa zachováme podobne. Môžeme sa na prekážky pripraviť dopredu, urobiť si plán na základe nášho sebapoznania, ako by sme prekážku vedeli vyriešiť a dotiahnuť náš cieľ dokonca.

Viete, aká je častá prekážka pri doťahovaní vecí? Strojové napĺnanie svojich cieľov. Niečo ako, je jedno, že dnes prší a ja mám zlý deň. Povedala som si, že budem denne behať, tak tam von pôjdem a odbehám si to, inak som padavka a nikdy neschudnem. Aj takíto krutí vieme na seba byť. Sme ľudia, máme dobré dni aj zlé dni, niekedy máme viac sily, výdrže, trpezlivosti a niekedy nemáme. Majme preto so sebou trpezlivosť a súcit, inak sa stane každý slabší deň prekážkou. My si však chceme cestu spríjemniť a nie si ju znechucovať. Čo môžeme urobiť pre spríjemnenie si cesty, aby sme veci dotiahli do konca?

Na ceste za cieľom sú vždy prekážky. Dôležité je, ako sa k nim postavíme. (zdroj: Monika Chovanová)

3. Oddych

Veľká súčasť cesty, na ktorú nemôžeme zabúdať. Oddýchnuť si psychicky aj fyzicky na ceste za svojim cieľom je takmer povinné. Znie to veľmi jednoducho, však? Moja otázka na vás znie: Viete oddychovať? Oddych je akákoľvek činnosť, aj nečinnosť, ktorá nás dobíja energiou. Cítime sa po nej silnejší, máme väčšiu kapacitu a trpezlivosť naskočiť späť na cestu za našim cieľom.

Poďme si povedať, kedy oddych nie je oddychom.

Ležím na gauči, mám pustený seriál, pred sebou večer, kedy nemusím nič. Dokonalý čas a priestor na oddych. Veď aj oddychujem, ale stále sa cítim byť stuhnutá, premýšľam, že keď mám toľko času, mohla som ešte niečo urobiť (ísť si zabehať, prečítať knihu, aktualizovať profil na Tinderi). No ja si ležím, nič nerobím. Idem si pozrieť aspoň, čo je nové na sociálnych sieťach, napíšem kamarátkam, ..... Prečo sa necítim po oddychu oddýchnutá, ale ešte viac vyčerpaná, nervózna a so znejúcimi výčitkami v hlave? Pretože sa venujem všetkému, len nie oddychovaniu. Dokonca si oddych vyčítam, čiže z neho robím niečo, čo je zlé, čo si nezaslúžim.

Keď si budete chcieť najbližšie dopriať oddych, nenechajte si ho sebou zobrať.

4. Vytrvalosť

Bez nej veci nedotiahneme do konca. Vytrvalosť je nevyhnutná časť cesty. Dalo by sa povedať, že vytrvalosť je našou cestou. Či to na začiatku prepískneme a minieme si väčšinu energie na náš cieľ, vytrvalosť nám pomôže. Aj po prekážkach sa musíme postaviť, byť vytrvalí a pokračovať. Vytrvalosť sa tiež týka oddychu a to nielen pri jeho dodržiavaní, ale pre niektorých z nás to znamená, byť vytrvalý/á pri učení sa oddychovať.

Vytrvalosť sa častokrát spája s prísnosťou, neustupovaním či neoblomným režimom. Máte to podobne? Nezabádajme na to, že je našou úlohou si cestu k dotiahnutiu vecí spríjemňovať. Prirodzene sa prikláňame k príjemným zážitkom, ku ktorým sa radi vraciame. Ja si preto vytrvalosť spájam so sebatoleranciou. Áno, viem, čo chcem dosiahnuť. Áno, viem, ako to mám asi urobiť. Ale tiež viem, že pokiaľ si budem cestu dláždiť výčitkami, čo som neurobila a mala, pocitom menejcennosti ako ostatní by to určite zvládli či nadávaním si do lenivcov, tak tá cesta môže byť aj zo zlata, ale na jej koniec sa pravdepodobne nedostanem.

Pri doťahovaní vecí do úspešného konca nesledujme ako to išlo kolegyni, aký šikovný je náš kamarát alebo ako budeme vyzerať pred ostatnými, keď nám to bude dlhšie trvať. Počúvajme seba, vnímajme, aké je naše tempo, ktoré je nám príjemné. Koľko energie popri všetkom, čo robíme, vieme investovať do nášho cieľa. Koľko času potrebujeme venovať prekážkam, aby sme sa vedeli zase posunúť. Počúvajme sa a riaďme sa sebou. To je spôsob, ako dotiahnuť veci do konca.