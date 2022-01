Psychoterapia ako dobrá kamoška

Poznáte to. Voláte kamošovi či kamoške v totálnom vytočení alebo depresívnom rozpoložení, či nezájdete von, pretože TO potrebujete zo seba dostať. Stretnete sa a všetky myšlienky, ktoré Vám posledné dni, týždne, mesiace víria v hlave, vyrozprávate. Najčastejšie dostanete dve reakcie. Prvá Vás ubezpečí, niečo ako “To bude dobré”, “Ono sa to zlepší”, “Určite to dobre dopadne”. Druhá je prevracanie očami a nervózne “Už sa na to vykašli” alebo “Konečne to zmeň”, keď idete von stýkrát, zatiaľ čo téma je stále rovnaká. A niekedy sa na konci stretnutia dostavia rozpaky - áno ešte stále to riešim, pocit neschopnosti- stále neviem, čo mám robiť, odhodlanie - naozaj, už nikdy, nebudem riešiť túto tému.

Nespochybňujem dobrý úmysel každej rady. Väčšina z nich však prezentuje prianie toho, za kým ste sa prišli vyventilovať. Hlavný cieľ je, aby bol Váš problém čo najskôr vyriešený a Vy ste prežívali opäť šťastie. Alebo aspoň spokojnosť. (Najmä, ak idete za mamou.)

Psychoterapia je dobrá kamarátka. Vždy tu je pre nás. (zdroj: Monika Chovanová)

Psychoterapia je skutočne skvelá kamarátka a to kvôli jej viacerým prednostiam. Nemá svoje želania či vízie, ako by ste sa mali cítiť, ani ako rýchle by ste mali svoj problém vyriešiť. Je tu pre Vás. Počúva, čo hovoríte, aj keď sa rozhodujete už desiatykrát ohľadom práce, aj keď chcete už druhý rok ukončiť vzťah, no nejde to, pretože….. Vníma ako sa skutočne cítite. Odhaľuje hry, ktoré z času na čas hráme sami so sebou všetci. Nehovorí Vám svoje rady, ktoré vyšumia skôr ako sa stretnutie skončí. Neinformuje Vás ako podobnú situáciu vyriešili jej klienti, lebo vie, že Vás to nezaujíma.

Vás zaujímate Vy a ju tiež. Na stretnutí sa rozprávate iba o Vás, Vašich problémoch, Vašich emóciách, Vašom hneve, Vašom…….. A keďže Vy ste jediná najdôležitejšia téma stretnutia, nemusíte mať na konci vôbec výčitky, že na ňu rad neprišiel.