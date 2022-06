Nie je Pavlínka ako Pawlinka

Lámanou angličtinou som sa poďakovala a autobus sa pohol. Všimla som si, že to boli u Nás tak "nežiadúco inak orientovaní" chalani. Bol to môj prvý osobný kontakt s inou láskou. Nič mi na nej neprekážalo. Napokon, prečo by malo? Odvtedy sa s ňou stretávam častejšie a s potešením. V Anglicku. Nerušia ma bozky ani dotyky. Neprekáža mi ich smiech. Jednoducho nič, čo mi pripomína lásku. Na rozdiel od Pani Pavlínky Matovičovej, silno prokresťansky cítiacej. Na rozdiel od jej podobných, ktorí vraj "milujú blížneho svojho ako seba samého". Bolo by úžasné držať sa tejto veľavravnej vety. Lenže nie je Pavlína ako Pawlina. Tak, ako nie je človek ako človek. V dnešných pohnutých časoch, ktoré opäť ovládli ľudské dejiny, sa ale objavia pani Pavlína, ktorej nedajú spať PRIDE pochody a iná pani Pawlina , ktorá hľadá domov. Kým tá prvá nemá o vojne ani potuchy, tá druhá pred ňou musela ujsť. Zatiaľ čo život p. Pavlíny plynie na Slovensku do veľkej miery mimo realitu, osud ukrajinky Pawliny je viac než pohnutý. Kým prvá sa vojny nebojí, tá druhá ju takmer neprežila. Príbeh pani Pawliny, ktorý poznám z rozprávania, nateraz pokračuje práve v Anglicku. Osud nešťastnej mladej ženy, ktorá prišla o svojich blízkych na Ukrajine je len jedným z mnohých smutných. Ako by to mohla p. Matovičová pochopiť.....? Ako žena, matka. Ako človek. Ukrajinka Pawlina sa totiž vojny bojí. Vie, že na svete niet väčšieho zverstva ako zabiť človeka, znásilniť ženu či dieťa, spustošiť príbytok, utýrať psa. Ona už vie, čo pani Pavlinka M. ani len netuší. Pawlina vie, že skutočnú hrôzu nenaháňajú bozky dvoch žien ale jeden fanaticky vyzbrojený vojak. Ako vravím, nie je Pavlína ako Pawlina. Hádam na to p. Matovičová raz PRIDE.