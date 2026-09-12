Príbeh o vlkovi

Kde bolo tam bolo, žil raz jeden starý, sivý, úchylný, hranatý a hladný vlk. Určite poznáte rozprávky ako Kozliatka, Tri prasiatka, alebo Červená čiapočka? Poviem vám vec, ktorú vám vaši rodičia, starí rodičia, učiteľky v škôlke, alebo skautskí vedúci (alebo ktokoľvek kto vám tie rozprávky číta ) nepovedia. Ten vlk vo všetkých tých rozprávkach je jeden a ten istý. A hádajte.. Áno som to ja..
Pri písaní akéhokoľvek príbehu, najdôležitejšie je, aby vlk ostal sýty a kozy mokré. Pardon celé. Teda aspoň pôvodne to tak bolo. Ale časy sa zmenili. Na konci rozprávky je teraz vlk zdecimovaný, prekolaný, prekliaty, rozpáraný, alebo zaseknutý v komíne nad horiacim krbom. Diki. Poviem vám priatelia je to mizerný job. Ale všetci vedia, že niekto to robiť musí. A vlk je na to najlepší. Vlk nikomu chýbať nebude. Vlka nebude nikomu ľúto. Lebo je starý, sivý a nenažratý. Ale on nie je zase až taký starý, nie je ani celkom sivý a je iba jednoducho hladný. To je predsa ľudské. Prípadne vlčie. To je jedno, no ja som sa rozhodol, že teraz tento nevďačný image zmením! No na to potrebujem, aby som sa znova stal legitímny. Spoločensky prijateľný. Takže som sa rozhodol, že budem prijímať pozvania do podcastov a prijmem aj pozvanie na stretnutie u amerického prezidenta. Viete to je ten čo vyzerá, rozpráva a chodí ako líška. Veľká prerastená podlá líška. To by mohlo vyjsť.
Ale ešte predtým sa medveďovi vopchám do zadku. Vy viete ktorému medveďovi. Áno to je ten kráľ zvierat. Aspoň teda lesná propaganda to tak šíri.
No a samozrejme keď chcem legitimizovať seba musím legitimizovať aj toho potkana. Určite viete ktorého. Áno toho hnedého. Jemu tiež trčí z medvedieho zadku sotva koniec chvosta. Ale to nie preto je taký hnedý. On už taký bol aj pred tým.
Akurát na toho ambiciózneho ulízaného sokola sa vykašlem. Rovnako aj na toho ospalého koktavého moriaka. Obaja to už majú dávno za sebou. A vyjadrili sa že nechcú ísť so mnou do pekla na veľkom bielom koňovi. Apropó biely kôň. Ten má vždy Právo na pravdu. A ochotne poslúži na ceste do pekla.
Tak mi držte palce priatelia. Vlastne súdruhovia.