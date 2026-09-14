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14. sep 2026 o 07:00
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Rodina očami žiaka 6.B

Rodina, jej úloha a funkcie. Markus 6.B

Marek Namešpetra
Marek Namešpetra Bloger
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Rodina je základná bunka spoločnosti. Je to prvá a najdôležitejšia skupina ľudí, do ktorej patríme od narodenia. Tvoria ju ľudia, ktorí sú spojení rodinnými vzťahmi a žijú v spoločnej domácnosti, ktorá musí byť vždy uprataná. Hlavne nesmie byť lego na zemi a riad musí byť vždy umytý. Po jedle. Nie až pred jedlom.

Hlavnou úlohou rodiny je vytvoriť bezpečné a láskavé prostredie pre život a správny vývoj mňa. Rodina nám poskytuje zázemie, kde sa učíme komunikovať, správať sa k druhým a spoznávame svet. V rodine človek získava pocit, že niekam patrí a že ho má niekto rád.

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Rodina plní štyri dôležité funkcie. Sú to tieto tri. Reprodukčná funkcia (aby to ľudstvo nevymrelo) a Výchovná funkcia (aby som bol dobre vychovaný).

Ale tiež  zabezpečuje aby sme mali peniaze na jedlo a kopačky a aby sme mali lásku.

Rodina je miesto, kde život začína a rozvíja sa. A kde láska nikdy nekončí. Rovnako ako upratovanie.

Marek Namešpetra

Marek Namešpetra
Bloger 
  • Počet článkov:  77
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  • Páči sa:  842x

Osobný fitness trener a výživovy poradca, amatérsky spisovateľ, príležitostný zabávač, fitmejker rovnako ako vtipmejker. Extrovertny introvert. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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