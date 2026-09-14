Rodina je základná bunka spoločnosti. Je to prvá a najdôležitejšia skupina ľudí, do ktorej patríme od narodenia. Tvoria ju ľudia, ktorí sú spojení rodinnými vzťahmi a žijú v spoločnej domácnosti, ktorá musí byť vždy uprataná. Hlavne nesmie byť lego na zemi a riad musí byť vždy umytý. Po jedle. Nie až pred jedlom.
Hlavnou úlohou rodiny je vytvoriť bezpečné a láskavé prostredie pre život a správny vývoj mňa. Rodina nám poskytuje zázemie, kde sa učíme komunikovať, správať sa k druhým a spoznávame svet. V rodine človek získava pocit, že niekam patrí a že ho má niekto rád.
Rodina plní štyri dôležité funkcie. Sú to tieto tri. Reprodukčná funkcia (aby to ľudstvo nevymrelo) a Výchovná funkcia (aby som bol dobre vychovaný).
Ale tiež zabezpečuje aby sme mali peniaze na jedlo a kopačky a aby sme mali lásku.
Rodina je miesto, kde život začína a rozvíja sa. A kde láska nikdy nekončí. Rovnako ako upratovanie.