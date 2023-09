Otvorený list Igorovi a Róbertovi

Milí Igor a Róbert,

píšem vám spoločný list, lebo ste JEDEN a napokon skončíte na jednej kope. Či už v Justičáku, na ulici, na Belize alebo v pekle.

Keď som vás sledovala v tom aute, ako sa po sebe cápete, zatínate sánky, keď si myslíte, že ste mimo kamery, ako si nadávate do jebnutých a ako v mysli počítate lajky na sociálnych sieťach, uvedomila som si, že ste jeden. Jeden a ten istý nebezpečný egomaniak, ktorý urobí čokoľvek, aby vyhral voľby a zmocnil sa štátu ako hlavolamu, ktorý nevie vyriešiť a preto ho aspoň rozloží na tie najmenšie súčiastky.

Igor, keď ťa v roku 2010 dala SaSka na svoju kandidátku, ja a Mistrík sme pred tebou varovali. Videli sme ako klameš, ako hovoríš o obrovskom majetku prepísanom na Pavlínku akoby to bola tá najbežnejšia vec v biznis svete a ako sa tváriš, že jediné čo vlastníš, sú tie plátené tenisky a rozťahané rifle. Pekne si to tu za jednu nedokončenú vládu zdemoloval, Igor. Svetu si sľuboval atómovku a hodil si ju na vlastnú krajinu. Bojom so Sulíkom si znefunkčnil vlastnú vládu a ľudí držal ako rukojemníkov. Bojoval si proti mafii tak veľmi, že si z Borisa Kollára urobil predsedu parlamentu.

Robo, nikdy nezabudnem, ako si sa pri vstupe do politiky hral na bezúhonného mladého advokáta, ktorý po boku Roberta Fica vybuduje na Slovensku skutočnú sociálnu demokraciu. Tak ťa vtedy vnímali novinári, bola som jednou z nich. No a potom prišli tie tunely do verejných zdrojov cez tendre, biznisy s Počiatkom, DPHčky, unesený Vietnamec, štát v štáte z vašich ľudí - Brhelovia, Bašternákovia, Bödörovci, Kočnerovci, luxusná motorka od salám alejkum. No a potom ten tvoj usoplený nos a pretočené beľmá v diskusii po smrti Jána a Martiny, keď som ti sľubovala koniec lajny.

Obaja ste klamali už na začiatku. Hrali ste sa na niekoho, kým ste neboli.

Môžete mať rôznu minulosť, ale dnes vás spájajú tie isté defekty osobnosti a tie isté ciele – využiť utečencov, LGBTI, boj proti liberalizmu, boj proti Bruselu a vyhrať voľby. Ste ochotní klamať, vycestovať do Cannes alebo sa primitívne pobiť v aute. Z pohľadu Slovenska a jeho budúcnosti ste jedno a to isté ZLO.

Jeden sa vozí na choppri, druhý vo fiatke a obaja sa modlíte k jednému BOHU. Aj tak napokon skončíte spolu v politickom pekle.

To vám želám z hĺbky svojho srdca.

LĎN