Homosexualita (nie) je hriech - pápežov odkaz pre Sudán zasiahol aj Slovensko

V rozhovore pre agentúru AP tento týždeň povedal, že „homosexualita nie je zločin, je to hriech“. Vyzval k rozlišovaniu medzi zločinom a hriechom. Dodal, že hriechom je aj nedostatok lásky k blížnemu. Zároveň povedal, že zákony, ktoré kriminalizujú homosexualitu, sú podľa neho nespravodlivé.

Pápežove vyjadrenia zarezonovali aj na Slovensku, hoci z kontextu je zrejmé, že ich adresoval predovšetkým africkým štátom, ktoré majú homosexualitu stále na zozname trestných činov. Jedným z nich je aj Sudán, kam sa pápež v najbližších dňoch zberá na návštevu.

Hoci slovenské zákony už dávno homosexualitu nekriminalizujú, v ľudovom ponímaní väčšiny formovanej kresťanskou etikou stále chýba schopnosť rozlišovať medzi zločinom a hriechom. Najmä konzervatívnejšia časť našej spoločnosti veľmi ťažko znáša, že zákony modernej spoločnosti postupne prestávajú kriminalizovať skutky, ktoré cirkev v minulosti označovala alebo stále ešte označuje za hriech. V posilňovaní práv a slobôd jednotlivcov, aj tých bez náboženskej viery, alebo s inou vierou, vidia hrozbu pre spoločnosť, ktorú v mene jej ochrany treba zastaviť. A týka sa to žiaľ nielen homosexuality, ale aj rodovej rovnosti, či reprodukčných práv. Niekoľko storočí späť sa to týkalo postavenia otrokov, či spochybňovania neudržateľných pohľadov na usporiadanie vesmíru.

Presne tam totiž pramenia všetky politické snahy obmedzovať práva a slobody jednotlivcov a skupín, ktoré podľa nich nežijú a nekonajú v súlade s cirkevným učením. Nič im nepomôže ani to, že sa všemožne snažia svoje návrhy zákonov odôvodniť prirodzenosťou a všeobecným dobrom a odmietajú výhradu, že do zákonov sekulárneho štátu presadzujú náboženské princípy. V tomto má najnovšie pápežovo vyjadrenie cielené do Sudánu silný odkaz aj pre Slovensko. Áno, aj pre ministra Karasa a neho najnovší návrh, ktorý má údajne pomôcť párom rovnakého pohlavia a pritom ich robí ešte viac neviditeľnými a vytláčanými na okraj spoločnosti.

No a poznámka protestantského teológa na záver: Pápež sa mýli, keď hovorí, že homosexualita je hriech. Nie je to hriech. Ak berieme vážne biológiu, tak musíme aj homosexualitu brať ako súčasť dobrého stvoriteľského zámeru Božieho. Na tom sa zhodujú teológovia, ktorí biblické texty čítajú s porozumením a nie s okuliarmi nemennej mocenskej tradície. Pridáva sa k nim stále viac katolíckych teológov a som presvedčený, že ak by Jorge Bergoglio dnes nebol pápežom Františkom, prevážil by u neho vplyv teológie oslobodenia, ktorá mu je blízka a ktorá už dávno vrhla interpretačný monopol Vatikánu na smetisko dejín.

Ondrej Prostredník

teológ a publicista

člen predsedníctva Progresívneho Slovenska