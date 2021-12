78,7% Slovákov nesúhlasí s ťažbou dreva v národných parkoch

Agentúra FOCUS, na základe zadania organizácií Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife a iniciatíva My sme les vykonala prieskum verejnej mienky k ťažbe dreva v národných parkoch a reforme národných parkov.

Prieskum sa realizoval na reprezentatívnej vzorke dospelých obyvateľov Slovenska o veľkosti 1 005 respondentov v termíne od 16.11. do 23.11.2021 formou osobných rozhovorov.

Z prieskumu vyberám:

- 78,7 percenta opýtaných si myslí, že v národných parkoch sa nemá ťažiť drevo,

- 71,9 percenta je za reformu národných parkov,

- Iba 18,4 percenta opýtaných súhlasí s tým, aby ťažba dreva v národných parkoch prebiehala ako doposiaľ,

- za reformu národných parkov je 66,9 percenta opýtaných na vidieku,

- s ťažbou dreva v národných parkoch nesúhlasí až 76,4 percenta opýtaných na vidieku.

S tým, že v národných parkoch by sa nemalo ťažiť drevo súhlasia aj obyvatelia vidieka: Pri obciach s veľkosťou do 1 000 obyvateľov s tým súhlasí 72,5 percenta, pri obciach do 5 000 obyvateľov 76,4 percenta opýtaných. V obciach a mestách nad 5 000 obyvateľov súhlasí 80,7 percenta opýtaných.

Celkovo 71,9 percenta opýtaných zároveň súhlasí s reformou národných parkov, ktorá by zabezpečila prioritu ochrany prírody, vzdelávania a rekreácie v národných parkoch pred ťažbou dreva a výstavbou v nich. Proti takejto reforme je celkovo 22,0 percenta opýtaných.

S reformou národných parkov by súhlasili aj obyvatelia vidieka: Pri obciach do 1 000 obyvateľov súhlasí 64,5 percenta, pri obciach do 5 000 obyvateľov 66,9 percenta opýtaných. V obciach a mestách nad 5 000 obyvateľov súhlasí 76,1 percenta opýtaných.

Prieskum renomovanej agentúry ukázal, že väčšina obyvateľov Slovenska, vrátane tých na vidieku, si želá, aby sa v národných parkoch neťažilo a zároveň si želajú reformu, ktorá by zabezpečila, aby sa hlavným cieľom národných parkov stali ochrana prírody a rekreácia.

Tieto zistenia sú v ostrom kontraste so štvavou kampaňou, ktorú živí Boris Kollár (SME RODINA) a ktorej výsledkom sú na sociálnych sieťach zverejňované manipulácie o financovaní mimovládnych organizácií i útoky na ochranárov.

(Zdroj: Slovenský ochranársky snem)