Ochranársky marazmus alebo všetky víťazstvá sú dočasné a všetky prehry trvalé

Pred časom sa v Slovenskom ochranárskom sneme objavila informácia a fotografie o výrube drevín na území Chráneného vtáčieho územia Levočské vrchy (1. stupeň ochrany), v k. ú. Nižný Slavkov. Občianske združenie TATRY dalo výrub preveriť Slovenskej inšpekcii životného prostredia Košice.

Výsledok: SIŽP nezistila porušenie podmienok rozhodnutí obce Nižný Slavkov a príslušných ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny.

Za úhradu dvakrát po 500 eur bolo vyrúbaných 6,3 mil. m2 krovín a vyše 6 500 stromov, zdieľané fotografie ukázali akým necitlivým spôsobom, čo mne ako osobe, ktorá na výsadbu drevín musí najprv zohnať nadačné a firemné peniaze, získať súhlasy vlastníkov, roky sa io výsadby starať a strachovať, berie chuť čokoľvek robiť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kým my 100 stromov v krajine vysadíme a udržíme, tak 10 000 – zdravých a krásnych – vyrúbu, v súlade so zákonom, developeri, cestári, elektrikári či vodohospodári. A to nejdem rozvíjať v akej kvalite a kvantite sa predpisujú náhradné výsadby a akým spôsobom sa (ne)kontroluje ich realizácia a udržateľnosť. Všetci – od vrcholových politikov po rádového občana – majú pritom plné ústa vzletných slov o ich vzťahu k životnému prostrediu.

Konštatovanie SIŽP Košice vo veci výrubu v k. ú. Nižný Slavkov:

List SIŽP Žilina rezortnému ministerstvu vo veci vyrúbových konaní, náhradných výsadieb a uplatňovania kontrolnej činnosti zo strany orgánov ochrany prírody (okresné úrady, obce):

A takto vec MŽP SR "zhodilo" zo stola:

Len v okrese Liptovský Mikuláš bolo počas januára 2022 vydaných zatiaľ 14 rozhodnutí o výrube 343 stromov a 408 m2 krovín mimo zastavaného územia obcí (v krajine). Máme za to, že len vďaka účasti OZ TATRY a OZ LIPA – Liptovskí aktivisti, nielenže stovky drevín nevyrúbali, ale bola určená náhradná výsadba v rozsahu 205 ks stromov 150+ cm a 257 ks 30+ cm. A takto to ide deň za dňom, mesiac za mesiacom, bez prestávky (v SR je pritom 79 okresov). Poznámka: Vodohospodári, správcovia líniových stavieb napr. elektrifikačnej sústavy zámer rúbať dreviny iba oznamujú, bez možnosti verejnosti byť účastníkom konania a rozsah výrubu ovplyvniť:

Úradná tabuľa OÚ Liptovský Mikuláš - ďalšie oznámenia o podaných žiadostiach na výrub drevín. Tlak na tzv. voľnú krajinu je obrovský a bežný občan nemá o tom ani približnú predstavu: