Zálohujeme. Opäť čas frflošov ...

„Opäť niečo presadili ekoteroristi ... To je dielo socialistov, ktorí by stále len niečo prikazovali ... Kašlem na 15 centov, nasrali ma, odteraz netriedim nič a všetko hádžem do komunálu ... To mohla vymyslieť len chorá hlava ... A teraz budeme vyvážať prázdne žlté nádoby ...,“ vyvalilo sa po silvestrovskej bujarosti zo slovenského internetu na margo zálohovania nevratných plastových a kovových nápojových obalov zavedeného k 1. januáru.

Namiesto preštudovania si podrobnosti k zavádzanému systému, mentálnemu sa prispôsobeniu modernému svetu a zasielania konkrétnych návrhov na prípadné vylepšenia zberu obalov, len nekonštruktívny hejt, vzdor a fantazmagórie neberúce v úvahu ekonomiku vrátane ekonomických externalít.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ono ťažko vysvetlíte niekomu, kto v živote neohol chrbát pri čistení potokov, riek i verejných priestranstiev, koľko pozdravov od večných frflošov ukrývajú slovenské prírodné zákutia a koľko by stálo neustále čistenie krajiny ak by bolo dobrovoľníctvo násobené napr. minimálnou hodinovou mzdou. A to je len jeden aspekt nezálohovania.

Fajn, sme ekoteroristi, socialisti, choré hlavy ... , veď s rovnakým nadšením tu ľudia obdobného typu vítali prvý parný stroj či automobil, na ceste, ktorá sa nazýva pokrok. A ostáva nám veriť, že väčšina sa nerozhodne pomstiť vlastnému štátu tým, že od zajtra prestane triediť lebo sa jej hlboko ľudský dotklo roky presadzované, a skutočnými socialistami neustále brzdené a odkladané, zálohovanie nevratných obalov.

Pre občanov na ceste k nie dokonalej ale reálnej budúcnosti len krátke zhrnutie:

Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek sa týka obalov s objemom od 0,1 do 3 l s grafickým označením "Z“ a textom „ Zálohované" umiestneným v blízkosti čiarového kódu. Pôjde o sýtené sladené nápoje, nesýtené sladené nápoje, minerálne vody, pramenité vody, dojčenské vody, ochutené vody, ovocné šťavy, nektáre, ovocné nápoje, ľadové čaje, športové nápoje, energetické nápoje, pivo, cider, perry, radler a ovocné víno. Správca systému zároveň poukazuje, že výnimkou budú obaly od mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu. Ostatné obaly je potrebné naďalej vhadzovať do žltého kontajnera. Vracajú sa nestlačené, nepoškodené fľaše aj s vrchnákom.



Pre predajne väčšie ako 300 štvorcových metrov je zavedenie zálohovania povinné, pre menšie obchody je dobrovoľné. Prevádzky majú na výber, aký typ odberu zálohovaných obalov si zvolia. Môžu si vybrať automatizovaný odber cez zálohomat, poloautomatizovaný alebo ručný zber, ktorý urobí predavačka pri pokladni pomocou špeciálneho ručného skenera. V tejto chvíli je možné obaly vrátiť v cca 2 000 prevádzkach, pričom platí, že obal nemusíte vrátiť na mieste na ktorom ste ho kúpili.

Výška zálohy je jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, a to 15 centov. Zálohu spotrebiteľ zaplatí pri kúpe nápoja, naspäť ju dostane pri vrátení obalu.

Cieľom zálohového systému je dosiahnuť 90 percentu mieru návratnosti nápojových obalov do roku 2025, aby sa mohli následne recyklovať a nekončili napr. voľne pohodené v prírode.

Ďalšie podrobnosti a odpovede na otázky nájdete na stránke Slovensko zálohuje.

Ministerstvo životného prostredia SR zároveň prehlásilo, že rok 2022 bude prelomový z hľadiska čistenia krajiny od odpadu a pripravuje veľkú upratovaciu kampaň s pracovným názvom Čisté Slovensko.