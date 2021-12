ZMOS opäť vyplakáva, kým aktivisti konajú

„Enviroaktivistom z Občianskeho združenia (OZ) Save nature by Čivas došla trpezlivosť. Roky vlastnoručne likvidujú nelegálne skládky v Košiciach a ich okolí. Bežne sa však stáva, že po pár dňoch od očistenia je odpad na tom istom mieste. Proti nezodpovedným spoluobčanom sa preto rozhodli bojovať zverejnením fotografií z fotopascí na facebooku, ktoré ich zachytávajú priamo pri čine,“ toľko z košického Korzára. Naproti tomu ZMOS opäť kvíli do verejného priestoru na tému anonymných páchateľov a nákladov samospráv.

Ťažko sa bojuje - úprimne a razantne - s protiprávnym konaním ak v mnohých prípadoch je jedným s páchateľov či spolupáchateľov samotné vedenie obce, ak je gauner pre starostu neviditeľným lebo iba populizmus - predovšetkým v trpasličích obciach - vyhráva komunálne voľby, ak sankčné konanie nekončí 1 500 eurovým kešom ale láskyplným napomenutím a poľahčujúcou okolnosťou sa stáva odstránením skládky (No čo iného mu už ostávalo, že?), ak sa náklady na odstraňovanie nelegálnych skládok úmyselne nezarátavajú do poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ako to určuje zákon, ak sa desať rokov ignorujú hlásenie slušných občanov v TrashOut, ak starostovský priemer netuší čo je fotopasca a šetrí na nesprávnom mieste ...

Legendárny článok Michala Piška o slovenskej realite, za 10 rokov sa nič nezmenilo

Čierne skládky už roky mohli odstraňovať asociáli (OZ TATRY navrhovalo zapojenie nezamestnaných do manažmentových opatrení vykonávaných pri ochrane a tvorbe životného prostredia už pred mnohými rokmi) – a zároveň odpad z nich triediť, ako to robia aktivisti – ak by sa z aktivačných prác a drobných obecných služieb nestalo draho zaplatené a formálne – z hľadiska evidencie i kontroly - zametanie jednej ulice. Mnohým predstaviteľom ZMOSu totiž vôbec niekde o ekológiu či hodnotu za peniaze.

Ak si urobíte mediálny rešerš, tak pri každej jednej spoločenskej zmene – od zavedenia separovaného zberu plastov, kovov, skla i papiera s mohutným prechodným obdobím ukážkovo premrhaným časťou samospráv, cez zber zeleného odpadu až po zber kuchynského odpadu, táto organizácia kvíli a posúva Slovensko naspäť do 19. storočia.

A riešenie je pritom jednoduché, kto na to nemá odborne či mentálne, nech nelezie do verejnej funkcie platenej občanmi štátu.

Vizitka národa, MV SR, MŽP SR, štátnej správy i samosprávy

Aktivisti natavujú ZMOSu zrkadlo (akcia OZ TATRY a OZ LIPA – Liptovskí aktivisti), činy namiesto slov