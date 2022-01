Normalizácia volatility pri pokračovaní rely

Americké akciové trhy počas prvých troch týždňov v roku 2022 klesali, široký index S&P 500 sa oslabil z historických maxím takmer o 10 percent a jeho pád je najväčší od jesene 2020, pričom technologický index Nasdaq Composite stratil z novembrových rekordných úrovní viac ako 15 percent a nachádza sa tak technicky už v korekcii.

Protivetry

Hlavným zdrojom protivetrov a zvýšenej volatility na Wall Street, kde sa index „strachu“ VIX oproti prelomu rokov zdvojnásobil, pri prudkom páde rizikového apetítu je zmena modu menovej politiky (nielen) Fedu. Začína sa viac sústreďovať na bublajúcu infláciu, pohybujúcu sa v Spojených štátoch na 40-ročných maximách, čo znamená pomerne rýchlonohé ukončovania kvantitatívneho uvoľňovania (rýchlejšie, ako trhy čakali), zvyšovanie úrokových sadzieb, ako aj očakávanie redukcie nafúknutej bilancie centrálnej banky, teda proces označovaný ako kvantitatívne sprísňovanie. Tieto kroky, pochopiteľne, povedú k rastu úrokových sadzieb ako dôležitého diskontného faktora výpočtu valuácií, čo ich zvýšené úrovne negatívne zasahuje a, pochopiteľne, tlačí nadol ceny akcií, špeciálne tých rastových, ktoré sú na diskontovanie väčšieho podielu cash flow zo vzdialenejšej budúcnosti viac citlivé.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Určitým mínusom pre akcie sa stáva aj omicron variant koronavírusu, ktorý bude v najbližšom čase v určitej miere spomaľovať makroprostredie.

Obnova rely

Sme presvedčení, že s oboma faktormi si Wall Street, ale aj európske akcie poradia a obnovia prelamovanie rekordov. Hoci môže ešte nejaký čas trvať, kým sa takpovediac usadí prach.

Naše argumenty sú nasledujúce:

Už dávnejšie avizovaná zmena pivota menovej politiky v podobe odoberania akomodácie Fedom, ale aj inými centrálnymi bankami v prostredí zvýšenej inflácie, ktorá bude mať zrejme trvácejší charakter, by mala byť totiž len pomerne pozvoľná. Centrálne banky urobia všetko preto, aby nepôsobili na ekonomiku stresujúco a aby finančné podmienky ostali stále relatívne uvoľnené. Očakávajme tak stále hlboko záporné reálne sadzby, ktoré budú naďalej nakláňať investorov k akciám, ktoré sú v relatívnom porovnaní k dlhopisom stále atraktívne. Špeciálne, keď sa do úvahy vezme pokračovanie robustnej cyklickej obnovy globálnej ekonomiky a určité zlepšenie úzkeho hrdla dodávateľských reťazcov, kde by ziskovosť firemného sektora mala ďalej solídne rásť a silný dopyt by mal vytvoriť podmienky pre udržanie robustných marží so schopnosťou preniesť zvýšené náklady na spotrebiteľov. Vyššie sadzby spôsobia skôr zmenu vodcovstva trhu, keď by z nich mal profitovať najmä finančný sektor, automotive odvetvie, energetika či ťažobné firmy. Naopak, budú protivetrom pre rastové technologické firmy či sieťové odvetvia.

Aj keď omicron variant koronavírusu predstavuje riziko pre rast v prvom kvartáli, predpokladáme, že jeho vplyv na svetovú ekonomiku bude pomerne nízky a bude pokračovať v solídnom nadtrendovom raste. Jednak pre vysokú mieru zaočkovanosti populácie v systémovo dôležitých krajinách a jednak preto, že nie je agresívny a jeho vysoká prenosnosť znamená, že vytlačí ostatné nebezpečnejšie varianty a mal by viesť k širokej imunite a v princípe ku koncu pandémie.

Volatilita ostane prítomná

V každom prípade však pri nižšej podpore trhov centrálnymi bankami bude na nich väčšia volatilita aj výkyvy. Pôjde však skôr o návrat k normálu z minuloročnej anomálie vďaka sedatívam kvantitatívneho uvoľňovania, keď najväčší pokles dosiahol len 5,2 percenta. Od roku 1957, odkedy existuje index S&P 500 v dnešnej podobe, do roku 2021, teda za 64 rokov bolo zaznamenaných 69 korekcií, teda poklesov trhu o aspoň 10 percent. V priemere sa korekcia teda vyskytla aspoň raz za rok s rekordom siedmich poklesov o 10 a viac percent počas stresového krízového roka 2008. Na takéto udalosti by sme si tak mali opäť zvyknúť. Štatistiky od roku 1957 pritom hovoria, že ak sa korekcia v nejakom roku objaví, v polovici rokov nie je jediná, ale vyskytnú sa aspoň dve.

Je teda potrebné pamätať, že volatilita je prirodzená vlastnosť akcií a určitá daň za to, že investorov z dlhodobého hľadiska odmenia vyšším výnosom.