Panika z omicronu nie je namieste!

Finančné trhy zasiahla v závere minulého týždňa plnotučná panika a risk off mód, ktoré súvisia s novoobjaveným omicron variantom koronavírusu. A špeciálne s absenciou dostatku informácií o ňom okrem tých, že je zrejme výrazne viac infekčnejší ako už pomerne ľahko sa šíriaca delta, s množstvom mutácií spike proteínu, čo by mohlo znamenať, že doterajšie vakcíny proti covidu-19 by mohli byť voči nemu menej efektívne, ako aj zvýšeným rizikom reinfekcií u tých, ktorí chorobu už prekonali.

To by mohlo znamenať výrazný škrt cez rozpočet očakávaní robustného oživovania globálnej ekonomiky v nasledujúcich mesiacoch vďaka rastúcemu podielu zaočkovanej populácie v systémovo najdôležitejších, najmä vyspelých krajinách pri návrate celoplošných lockdownov, keď prítomnosť omicronu potvrdili už na viacerých kontinentoch. Aj preto index volatility VIX, prezývaný index strachu, zaknihoval v piatok 54-percentný rast, štvrtý najväčší v histórii, a ceny ropy klesli o vyše 10 percent

V priebehu víkendu však medicínske autority z Južnej Afriky, kde bol omicron prvýkrát zachytený, oznámili, že má len mierne príznaky takmer ako viróza v podobe párdňovej únavy, bolesti svalov či kašľa, bez agresívnych prejavov ako znižovanie kyslíka v krvi či strata chuti a čuchu v porovnaní s predchádzajúcimi variantmi. Ak by to bola skutočne pravda, rizikové aktíva na čele s akciovými trhmi by mohli vymazať výpredaje a vrátiť sa k prepisovaniu historických maxím. Dupľom by to platilo, ak by sa ukázalo, že doteraz vyvinuté vakcíny proti vírusu sú stále vysoko efektívne aj proti tejto mutácii. Pfizer avizoval, že to bude vedieť o pár týždňov, navyše v prípade potreby by vedel omicronovo updatnuť svoju vakcínu postavenú na technológii mRNA do 100 dní.

Iste, najbližšie dni, kým nebudú mať trhy viac dát o omicrone, môžu byť volatilné, keď nemajú rady neistotu. Verím však, že ľudstvo sa nakoniec dokáže adaptovať a nájde odpoveď aj na tento variant, podobne ako sa dokázalo adaptovať na klimatické zmeny, a pojem klimatická kríza vnímam ako prestrelený. Som presvedčený, že koniec sveta nie je za rohom a rizikové aktíva sa skôr či neskôr (a možno skôr, ako dúfame) vrátia k rastu. Doteraz sa vždy dokázali vrátiť na cestu rely po obdobiach najrôznejších neistôt vrátane vojen či obáv o rozpad finančného systému. Nevidím dôvod, prečo by to tentoraz malo byť inak. Ostatný pokles tak vnímam ako nákupnú príležitosť.