Môj návrat k modelárstvu

Rozhodol som sa, že sa k tomuto hobby po dvadsiatich piatich rokoch vrátim. Minulý rok som staval najmä papierové modely. Podarilo sa mi zlepiť päť áut v mierke 1/43, všetko to boli staré vystrihovačky z ABC.

Ďalej som postavil Zvonicu v Hronseku v mierke 1/160, tiež z ABC a tri malé sakrálne stavby v mierke 1/160, z vystrihovačiek ktoré vyšli v súčasnosti.

Minulý rok som rozostaval aj dva plastikové modely, ale ani jeden sa mi nepodarilo dokončiť. Tento rok je, čo sa stavania plastikových modelov týka, úspešnejší. Podarilo sa mi postaviť štyri modely lietadiel, všetky v mierke 1/72. Sú to Grumman F6F Hellcat od Eduardu, Gloster Meteor Mk. 4 od Special Hobby, Spitfire Mk. XVI od Eduardu a SF.260 od Special Hobby.

V tomto článku uverejňujem fotky posledného dokončeného modelu, SF.260, môžete sa pokochať.

Napíšem tu pár slov o stavbe:

Je to tzv. shortrun, takže nebola to úplne najľahšia stavba. Mal som určité problémy čo sa týkalo pasovania dielov. Musel som upravovať kokpit, aby sadol do trupu a aby sa dalo prilepiť krídlo.

Model je maličký a podvozkové nohy sú jemné a krehké, bolo potrebné s nimi pracovať veľmi opatrne. Našťastie, podarilo sa mi ich prilepiť bez poškodenia.

Staval som uruguajský stroj v bielo-červenej kamufláži, takže som potreboval používať maskovaciu pásku. Začínal som bielou, ktorej bolo treba nastriekať hrubšiu vrstvu a nechať ju dôkladne preschnúť, pokračoval som červenou a čiernou.

Farby sú Gunze Aqueous. Tie sú celkom fajn, ale prechádzam na C Gunze, ktoré sú podľa mňa najlepšie.

