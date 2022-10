Život je horor

...na Zemi najviac utkvelo v pamäti, tak poviem že ľudia ktorí mi bezdôvodne robili zle. Stretol som mnoho takých.

Najprv to bol jeden výrastok ktorého vyhodili z detského domova a ktorý neuveriteľne agresívnym spôsobom pýtal peniaze. Stretával som ho keď som čakával na autobus na Zochovej. Nenávidel som tú zastávku kvôli nemu. A ešte si pamätám že nikto z ľudí stojacich okolo mi nepomohol, nikto sa na nezastal. Všetci sa tvárili že to nevidia.

Potom si pamätám na jedného, na ktorom bolo vidieť že je to blázon, ten sa celé dni ponevieral po uliciach a preto som ho často stretával. Vždy keď sa tak stalo, tak mi povedal niečo nepríjemné.

Potom som stretával jedného, ktorému keď ste sa prizreli do tváre, tak ste videli že je to veľmi zlý človek. Ten robil také veci že keď ma uvidel prvý krát, tak znehybnel a ostal na mňa zízať, tak aby som si to všimol. Potom si ma počkal pred vchodom a keď som sa tam objavil, pustil sa po chodníku oproti mne, tak aby do mňa narazil. Ja keď som sa mu uhol, tak zase prešiel na tú stranu chodníka po ktorej som išiel. Vždy keď som ho stretol, tak urobil niečo také. Bál som sa ho, lebo som nevedel čo od neho môžem čakať.

Tých ľudí čo mi bezdôvodne robili zle bolo viac, ale títo traja sa mi najviac vryli do pamäte. Keďže väčšina ľudí na ktorých som v živote narážal boli zlí ľudia, cítil som že sa postupne aj zo mňa stával zlý človek.