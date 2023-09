Voličov Smeru motivuje strach a nenávisť. Nie je možné ich presvedčiť argumentmi. Treba ísť voliť a prečísliť ich

Oni na to odpovedali dosť drsným spôsobom, povedali že keď je niekto prezidentom príliš dlho, tak degeneruje.

Myslím si že je to naozaj tak. Keď je niekto prezidentom alebo premiérom príliš dlho, tak mu to stúpne do hlavy, stáva sa odtrhnutým od reality, správa sa ako psychopat. K nám najbližší takýto politik je Orbán. Takíto sú tiež Lukašenko alebo Putin.

U nás je takýmto politikom Fico. Vládol už príliš dlho, prepína mu z toho, je nebezpečné aby vládol ďalej.

Bohužiaľ mnoho ľudí ho bude 30. septembra voliť. Keď sa pozrieme na to akí sú to ľudia, tak veľkú časť medzi nimi tvoria starí ľudia. Mnohí z nich tak budú voliť, lebo cítia strach a nenávisť. Boja sa sveta v ktorom žijú a ktorému nerozumejú, boja sa mladých ľudí. Cítia nenávisť k určitým skupinám ľudí, lebo veria konšpiračným hlúpostiam.

Bohužiaľ, týchto ľudí nie je možne presvedčiť či prevychovať, preto lebo sú už príliš starí a preto lebo paranoidní ľudia (tí ktorí veria konšpiračným teóriám) sa nedajú argumentami presvedčiť. Jediné čo zostáva je ísť voliť a prečísliť ich.