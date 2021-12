Otužovanie je akoby vzťah s vodou, mieša sa láska a nenávisť :)

Moja vášeň

Podobne ako mnohých ľudí, aj mňa otužovanie pred niekoľkými rokmi chytilo. Až tak, že som o tom začal písať, aby mali ľudia čo najviac dostupných informácií pod jednou strechou.

Obľúbené miesto ľadových medveďov: Zlaté piesky, Bratislava (zdroj: Vladmír Pauco, www.zdraveotuzovanie.sk)

S písaním som sa trošku rozbehol. Všetky tie informácie sú vďaka inputom dlhoročných otužilcov, zimných plavcov, Delfínov ZP, Ľadových medveďov, Košických tuleňov, Oravských otužilcov, atď. Im všetkým patrí vďaka za ich postrehy, pripomienky. Moje písanie vyústilo do portálu, na ktorom môžete nájsť veľa užitočných informácii o otužovaní. www.zdraveotuzovanie.sk Rozoberám tam témy:

a mnohé ďalšie.

Ak sa chcete s niekým podeliť o svoje zážitky, poradiť sa, či nájsť otužileckú skupinu vo vašom okolí, viete tak spraviť vo FB skupine: Otužovanie: Otužilci a plavci.

Osobne som rád z každého, kto skúsi otužovať, teším sa z toho.

Ako je to s vami, už ste otužovanie skúsili?

Nemusíte ísť hneď do ľadovej vody, môžete začať striedmo doma so studenými sprchami, postupne, najprv nohy, ruky, a keď sa na to budete cítiť, tak sa môžete osprchovať aj celý.

Tešíte sa z vašich dní, máte radosť zo života?

Aj striedmejšie formy otužovania sú zdraviu prospešné. Okrem podpory fyzického zdravia vie otužovanie nabudiť psychiku a prináša dobrý pocit a radosť zo života. Taktiež pôsobí vynikajúco proti depresiám.

Odvážite sa?

Zimní plavci, Hviezdoslavovo (zdroj: Vladmír Pauco, www.zdraveotuzovanie.sk)

Pre mnohých sú studené sprchy neznesiteľné, no paradoxne je otužovanie v jazerách pre niektorých ľudí jednoduchšie. Ak neveríte, vyskúšajte a spravíte si vlastný názor, aké to je pre vás. Čaro prirodzenosti vody a prírody človeka obklopuje a dodáva oveľa väčšiu voľnosť a radosť.

Zdá sa vám, že december či január sú na otužovanie príliš náročné?

Určite je najľahšie začať od leta a kontinuálne pokračovať s kúpaním až po zimu. Neznamená to však, že musíte čakať do ďalšieho leta.

Skúste si k jazeru sadnúť a ponorte doň len nohy. Verím, že uvidíte, aká zábava môže byť hrať sa so studenou vodou. Spomeňte si, keď ste sa ako deti hrali, a bolo vám jedno, či je voda studená alebo nie. Určite ste vždy rukami chceli chytiť sneh a ľad. Samozrejme, že 2-stupňová voda bude ľadová, ale neľakajte sa. Je dobré si uvedomiť, že studená voda neublíži. Kým horúca voda vie reálne popáliť, ľadová voda nemôže zdravému človeku nijako ublížiť.

Na čo ešte pamätajte:

Teplota vody, nameraná počas tréningu zimných plavcov (zdroj: Vladmír Pauco, www.zdraveotuzovanie.sk)

Pamätajte, otužovanie nie je súťaž, robíte to pre svoje zdravie a pre radosť, nepresilujte zbytočne. Spriateľujte sa s chladom postupne.

Vždy choďte s niekým, ideálne skúsenejším.

Každý človek by mal vedieť poskytnúť prvú pomoc! Otužilec duplom. Človek nikdy nevie kedy sa niečo môže stať.

Otužilecké zlozvyky:

Ak ste otužilec samouk, je pravdepodobné, že nachytáte niektoré zlozvyky. Nie je to nič tragické, ale ak môžete, je lepšie robiť otužovanie poctivo.

Čarovná formulka na záver : je potrebné poznať svoj zdravotný stav. Najlepšie je otužovanie skonzultovať so svojim lekárom, ktorý pri pravidelných prehliadkach váš stav pravdepodobne dobre pozná a môže spraviť kontrolné vyšetrenie. Je to jedna z najpodceňovanejších vecí pri otužovaní a športoch.

Držím vám palce pri objavovaní nového, pri posúvaní svojich hraníc a prajem Vám, aby ste mali z otužovania a zo života čo najväčšiu radosť.

Otužovaniu zdar!