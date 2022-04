Nesmieme si ísť ani nakúpiť. Život v Lockdowne v šanghaji

Už takmer tri týždne s manželkou sedíme doma v Šanghaji a nikam nechodíme. Najprv zatvárali mesto postupne. Čína mala politiku, ktorá vravela Nulové prípady vírusu aby sme nedovolili zasahovať vírusu do bežného života. V Šanghaji sa sústredili najmä na tú druhú časť vety, nezasahovať do bežného života. A tak im čísla vyrástli až do momentu, kedy im z Pekingu odkázali "Tá prvá časť vety je dôležitejšia". A prišli, prebrali správu nad mestom a všetko nepriedušne zavreli. A tak sedíme doma a ja dokončujem moju knihu, na ktorú práve beží kampaň na StartLabe a zároveň točím video denníky z lockdownu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Lockdown v Číne znamená, že z domu ani na krok. Ani prechádzky so psom nie sú dovolené. U nás v budove nie sú žiadne potvrdené prípady, tak nám nezatarasili dvere do budovy ako iným, takže po polnoci vyhodím psa na chvíľu von, nech si všetko vybaví, a potom rýchlo domov, kým ma niekto zbadá. Máme šťastie, že máme psa čo nemá rád prechádzky. A máme šťastie, že nemáme deti. A máme šťastie, že nie sme pozitívni, lebo už by sme boli so ženou vo veľkom karanténnom centre, kde bývajú tisíce ľudí pokope.

V Číne nie je v domácej karanténe ten, kto je nakazený. Ten je odvezený do karanténneho centra a všetci ľudia v jeho budove sú zavretí na dva týždne doma. Všetci v danom sídlisku sú zavretí na týždeň doma, plus týždeň v miernejšej karanténe, kedy aspoň môžu vyjsť z domu. Ale teraz je to jedno, nikto v celom meste nesmie z domu. V dvadsať päť miliónovom meste. Každý druhý deň sa robia PCR testy, už ich bolo desať, a medzitým sa robia antigénové testy. To sú už desiatky, ba až stovky miliónov testov za tri týždne.

V Číne to berú s vírusom veľmi vážne. Až príliš? Neviem. Nulová politika stále platí, neustupuje, aspoň nie oficiálne. Nových pacientov v Šanghaji každý deň pribúdajú desiatky tisíc, čo je horšie ako Wuhan na začiatku. Sme najhorší v celej krajine! A to si Šanghaj nemôže dovoliť. Veď je výstavná skriňa Číny, nemôže byť najhorší! Ale je... A preto nás čakajú ešte ťažké týždne. Snáď nie mesiace…

Na začiatku vláda sľubovala lockdown na 4 dni, ale to sme im samozrejme neverili. Tú taktiku poznám z čias, keď som robil sprievodcu. Často som ľuďom hovoril, že miesto, kam sme išli je bližšie, než v skutočnosti bolo. Majú tak viac síl a vydržia až do konca. Hovoríme tomu s kolegami „sprievodcovské vzdialenosti“. Štyri dni, ktoré má táto karanténa trvať, sú "sprievodcovské" odhady času.

V tomto smutnom lockdowne je aspoň príjemné pri práci na moje knihe spomínať na krásne časy, keď bol svet bezstarostný.