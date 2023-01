Dokedy budú slovenskí kolaboranti ospravedlňovať túto skazu?

Vojna bola vždy brutálne násilie. Tu už ide o systematické vyvražďovanie národa. Napriek tomu sa u nás nájdu desiatky bezcharakterných politikov, ktorí majú plné ústa mieru a verejne podporujú, či ospravedlňujú toto nezmyselné vraždenie. Dôvod si vždy nájdu. Keď boli pri moci, naučili sa od svojho priateľa Putina maľovať kulisy, klamať, kamuflovať a ďakovať za dobre odvedenú prácu zločincov.



Pred rokom organizovali protesty proti bežnej rámcovej dohode o obrannej spolupráci a doslova terorizovali všetkých, ktorí chceli zaistiť našu bezpečnosť. Dialo sa to za nečinného prizerania sa prokuratúry. Dokonca najvyšší prokurátori sa pretŕčali v Moskve a doma nepriamo generálny prokurátor podnecoval nenávisť a velebil okupantov. Organizovali štvavé vojnové zhromaždenia pod falošnou zámienkou boja za mier. V skutočnosti verejne podporovali agresívnych ruských imperialistov a dokonca burcovali aj odbory na protesty a štrajky proti zaisteniu našej bezpečnosti a na podporu vojnových zločincov z Kremľa.



To, že mali pravdu tí, ktorí varovali pred ruskou hrozbou a rozpínavosťou, sa naplno ukázalo 24.2.2022. Čo robili naši domáci kolaboranti? Klamali a zavádzali do poslednej chvíle. Dokonca skúsený diplomat sa ešte pár dní pred agresiou dušoval, že Rusko je mierumilovný štát a nikoho neohrozuje a západ je ten zlý. Keď začali na Ukrajinu padať bomby a rakety, boli ticho ako voš pod chrastou. Ale netrvalo to dlho.



Už sa otriasli a idú ďalej svoje. Najprv sa vyvŕšili na utečencoch, študentoch z rozvojových krajín. Vraj si nezachraňujú život, ale chcú začierniť a kolonizovať Slovensko. Potom si našli za terč tých, ktorí mali to šťatie, že si zachránili holý život a ušli na aute trochu lepšom ako má bežný Slovák. Nič nové na Slovensku. Aj pri arizácii židovských majetkov poukazovali slovenskí fašisti na údajne nespravodlivé bohatstvo Židov. Chceli ich majetok a tak posielali na smrť desaťtisíce spoluobčanov.



Keď sa objavili prvé zábery z Buče, spolu s Putinovou zločinnou propagandou ich spochybňovali a šírili konšpirácie. Ale na miesto vojnových zločinov sa z nich nešiel pozrieť ani jeden. Dnes majú plné ústa rečí o mieri. Všetci chceme mier! A je načase aby zavládol. Ale kľúč k mieru má v rukách agresor. Stačí, aby Putin vydal rozkaz a ukončil túto nezmyselnú inváziu.



Ukrajina nemá silu na rozdrvenie Ruska, ako sa to stalo nacistickému Nemecku a imperialistickému Japonsku. Ukrajinci len chránia svoju zem a bojujú o prežitie. Nechcú a nemajú šancu okupovať Rusko. Ani ho neohrozovali. Veď Rusko má šesť a pol tisíc jadrových hlavíc a bláznov, ktorí by ich pužili. Veď aj USA či Nemecko sa boja dať plnú materiálnu pomoc Ukrajine, lebo nechcú vojnu s Ruskom.



Ale naši kolaboranti budú tvrdiť opak. Tak, ako keď pri vražde novinára hodili na stôl milión v snahe zakryť zločiin, za ktorý nesú morálnu a politickú zodpovednosť. Čo by robili títo ľudia, ak by sa dostali k moci? Neviem. Ale pýtam sa sám seba. Budú sa tváriť, že nevidia a nepočujú, keď zasa bude niekto vraždiť novinárov, alebo likvidovať nepohodlných generálov, policajtov či prokurátorov? Budú nás nabádať, keď uvidíme násilie na ulici, že aby bol pokoj, máme obeť ešte pridržať útočníkovi, ako to tvrdia v prípade Ukrajiny?



Nemám odpoveď na tieto otázky. Ale ani nechcem, aby sme im dali šancu a skúšali ako to naozaj bude, až sa dostanú k moci. Je na nás, všetkých slušných ľuďoch, či dáme šancu dôveryhodnejším a nezaťaženým, alebo to riskneme a pustíme k moci cynikov.