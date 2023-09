Teraz sa ukáže, ako hlboko siahajú korene zla a aká silná je Žilinkova ochrana gaunerov

V smere sa tvária ako samozvaní sudcovia stojaci nad zákonmi

Matovič provokoval a stál autom na chodníku... Ale všetci sme videli, že civilista Kaliňák vnikol do auta IM a fyzicky ho napadol. Opakovane. Urobil to aj ich kandidát Smeru č. 53 Glück a ešte sa tým pochválil na sociálnej sieti. Nepríčetní násilníci zo Smeru bez akejkoľvek kompetencie, ako na Divokom západe, vzali "spravodlivosť" do svojich rúk.

Začali ničiť cudzí majetok, narušili súkromie a osobnú integritu Matoviča a fyzicky ho opakovane napadli. Zaznamenali to kamery, videli to milióny ľudí. Dokonca násilnícky hlupák v poradovým číslom 53 na kandidátke Smeru sa verejne pochválil na sociálnej sieti, že fyzicky napadol Matoviča a "pomstil" sa za občanov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Fico stál obďaleč a ako Don Corleone sa mlčky usmieval. Jeho bojovníci, bez akéhokoľvek oprávnenia konať, fyzicky napadli Matoviča. Mýlia sa všetci tí, ktorí to berú ako nechutný ojedinelý incident, vrátane Michala Šimečku a Mikuláša Dzurindu, ktorý pohotovo zvolal brífing a vyťažil z incidentu maximum.

Majú síce pravdu a s ich vyhláseniami do bodky súhlasím. Ale nepovedali všetko. Uniká im to, že násilníci Kaliňák a Glück vyslali dvadsiatim percentám voličov hneď dva odkazy. Po prvé, že toto majú právo robiť voči svojím názorovým oponentom alebo voličom iných strán a po druhé, že ich frustráciu a mizériu násilne pomstia, až sa dostanú k moci.

V civilizovanej krajine by si Kaliňák a Glück už vôbec neškrtli a politik ako Fico by odstúpil, lebo jeho strana sa zmenila na partiu, ktorá nápadne pripomína nacistické oddiely SA v rannom štádiu. Ale stal sa pravý opak. Kaliňák dokonca podal trestné oznámenie. Spolieha sa na svoju mafiu v polícii a krytie Žilinkovou prokuratúrou? Toto robia teraz. Čo budú robiť, až budú pri moci?

Smerácka verzia práva a spravodlivosti už má obete

Malinová, Macko, Kuciak, Kušnírová a mnohí ďalší boli obete zločinného režimu Smeru a ich obracania paragrafov. Malinovú brutálne zbili. Ale zločinný smerácky režim obvinil Malinovú. Keď boli zavraždení Ján Kuciak a Martina Kušnírová, najprv sa na mieste činu motala okolo dôkazov nepovolaná osoba blízka Smeru. Potom generál Gašpar chcel z Kuciaka urobiť feťáka a nakoniec Don Corleone slovenskej politiky hodil na stôl milión eur z našich peňazí ako v lacnom mexickom filme a hrozilo presmerovanie vyšetrovania. To nakoniec viedlo až k človeku, ktorý ho nazýval ŚÉF.

V prípade môjho syna policajná a prokurátorská mafia za čias bačovania Kaliňáka s Ficom zinscenovala brutálnu provokáciu a zabila dve muchy jednou ranou. Pokúsili sa odstrániť nepohodlného generála (neskôr dokonca aj fyzicky) a podporili volebnú kampaň Smeru "Chránime Slovensko".

Najprv začiatkom novembra 2015 zlikvidovali videozáznamy z miesta činu, pred Justičákom. Potom čiastočne prerobili identikit a vylepšili ho o fotografiu Martina Macka z facebooku. 10. novembra sa dvaja policajti v legálne odpočutom hovore dohovárali o budúcom páchateľovi Mackovi. Na druhý deň hovorkyňa Kurucová záhadne nezverejnila identikit skutočného páchateľa, ale zverejnila ten prerobený z faceboku obete tejto mafie - Martina Macka. 14. novembra 2015 mali ďalšie video z Jégeho ulice, ale aj to neskôr zmizlo a mafia mala všetko pripravené. Policajná provokácia mohla začať.

Udreli 23. novembra 2015 ráno. Policajné komando za účinnej pomoci manžela vyšetrovateľky Tichej, ktorý "náhodou" cestoval s Martinom v električke, Martina Macka násilne vyvlieklo z električky. Akoby "náhodou" sa na scéne objavila jeho spolužiačka, jedna z poškodených a súčasne krivo vypovedajúca svedkyňa, členka tejto organizovanej skupiny. Označila Macka za páchateľa. Provokácia sa mohla dokončiť, lebo úplne zázrakom boli dokonca poblíž novinári zo známeho bulváru.

Lenže z pohľadu tejto mafie sa stala obrovská chyba. Martin mal na deň skutku alibi, bol v práci a mal 10 cm dlhú bradu. Páchateľ bol oholený. Hračka pre organizovanú mafiu za pevnej vlády Smeru. Vyšetrovateľ Kovarčík mu na druhý deň bradu odstránil, krivo vypovedajúce svedkyne ho označili podľa pokynov za páchateľa. To, že spolužiačka ho označila už počas provokácie so zadržaním predchádzajúci deň zatajili a ona urobila opakovanú rekogníciu po ostrihaní brady! Ďalší člen organizovanej skupiny, prokurátor Greško alibi odignoroval a neskôr dokonca falšoval výsledky posudkov priamo v obžalobe. Hovorkyňa KR PZ Kurucová, de facto hovorkyňa tejto mafie, predostrela médiám úplne inú rozprávku, ktorej aj vďaka intenzívnej propagande fašistov a Smeru verí polovica národa dodnes.

Po viac ako siedmych rokoch, len vďaka moje nezlomnosti a aj vďaka krátkemu záblesku nádeje v právny štát, bol nakoniec Martin Macko oslobodený. Ale príbehu nie je koniec. Organizovaná skupina aj naďalej pokračuje v páchaní zločinov, tentokrát už pod priamou ochranou Žilinkovej generálnej prokuratúry. Znovu sa pokúšajú po ôsmych rokoch vyrobiť nové falošné dôkazy pomocou bulhaarskej spojky. Medzitým Žilinkova prokuratúra už dva a pol roka sabotuje stíhanie prokurátora Greška za jasnú nezákonnosť. https://pavelmacko.sk/.../je-nepripustne-aby-prokurator.../

Som generál a takmer som to neustál. Čo by v takomto prípade čakalo Vás, bežných občanov? Možno by ste zmizli ako Paľo Rýpala, alebo by Vás zlomili, ako stovky obetí policajno-prokurátorsko-justičnej mafie, ktorá sa ujala moci za vlády Fica. Chceli ma zlikvidovať, vyhrážali sa bombou, pokúsili sa ma dokonca obviniť z prípravy dvojnásobnej vraždy politikov a prípravy ozbrojenej vzbury.

Keď som požiadal Žilinku o ochranu a chcel iniciovať vyšetrovanie, Žilinka ma nechal v štichu. Pritom sám údajne čelil hrozbe zabitia, ak to nebola spravodajská hra. Ale bezcitne ma obetoval aj moju rodinu. Odvtedy sa vystupňovali voči mne verbálne útoky zo strany podporovateľov Smeru a fašistov, ale aj kredibilné vyhrážky zabitím. Opäť som sa stal členom "exkluzívneho" klubu terčov násilia, nepochopiteľne tolerovaného prokuratúrou, spolu s pani prezidentkou, exministrom Naďom, či Ivanom Korčokom.

Odstavení a obvinení chcú slobodu a revanš

Spomenul som len niektoré obete mafiánskeho štátu z éry Roberta Fica. Koľko ďalších pribudne, ak sa spolu s fašistami dostanú k moci?

Kováčik, Gašpar, Krajmer, Hraško, Lučanský, Jankovská, Makó, Slobodník, Molnár, Imrecze, to je dôstojnícka kohorta ticho sa usmievajúceho Fica. Za nimi sú tisíce frustrovaných a dlhodobo stimulovaných pešiakov. Chcú revanš a ten nebude zamatový!!!

To, čo sa udialo včera, nie je trápna epizóda a viditeľné dno našej politiky, ako si možno trochu naivne myslia Michal Šimečka a Mikuláš Dzurinda, žijúci väčšinu svojho času mimo Slovenska. Máme do činenia s koncentrovaným zlom a mnohým z nás pôjde doslova o život, ak sa títo ľudia spolu s fašistami dostanú k moci. Včera ukázali, že sa nezastavia pred ničím, ani pred verejným násilím. Aké bude to neverejné?

Robert Fico je verný žiak Mečiara a otrok jeho oligarchov. Len je ďaleko horší a rafinovanejší ako Mečiar. Ale kandidát Smeru č. 53 naznačil, že Ficovi žiaci budú ešte horší ako Fico či Mečiar. Nehanbím sa za prirovnanie k oddielom SA v rannom štádiu. Naopak, desím sa, že niekde v pozadí si už mädlí ruky novodobý Reinhard Heydrich...

Ako ďalej, kolegovia demokrati?

Toto zlo sa nedá poraziť provokáciami, ako si myslí Igor Matovič. Treba ho poraziť politicky. Lenže aj na to treba síce kultivovanú, ale tvrdú líniu a ľudí s čistým štítom a skúsenosťami. Nesmieme pri tom stratiť svoje základné politické a morálne hodnoty. Fico nie je osamelý bežec. Dnes sa môže oprieť o minimálne ďalší tri extrémistické resp. antisystémové strany, ktoré sa môžu dostať do parlamentu. Môže sa oprieť o benevolenciu, ak nie rovno kolaboráciu časti prokuratúry a naivných, či vajatajúcich demokratických politikov.

Sme pripravení na spoluprácu so všetkými demokratickými stranami. Ale je jasné, že to nebude jednoduché a čaká nás veľa kompromisov a neistoty. Ako mám veriť, že napríklad Modrí sa skutočne postavia Ficovi, ak majú v čele kandidátky ľudí, ktorí sedeli s Ficom vo vláde aj po vražde Kuciaka? Ak nerozoznali zlo a nedokázali sa od neho dištancovať vtedy, prečo by to mali dokázať teraz? Nemajú vividnú skúsenosť s tým zlom, neišlo im o život, dokonca mali z kolaborácie veľké benefity. Tie im Fico ponúkne aj teraz. Naše vnímanie hrozby je diametrálne odlišné.

Ako sa mám spoľahnúť na KDH, keď jeho predseda kategoricky odmietol spoluprácu s demokratickou, hoci ľavicovo-liberálnou stranou, ľudí s inou orientáciou považuje za pliagu a generálneho prokurátora Žilinku so silným rusofilným cítením a toleranciou k extrémizmu považuje za dobrého prokurátora?

Ja osobne s kolegami svoj boj za demokratické, prozápadné Slovensko s fungujúcim štátom nevzdáme. Idem do toho s vedomím, že idem proti prieskumom, proti pomýleným médiám a s tým, že neviem vylúčiť, že útok, ktorý voči mne začali v novembri 2015 tentokrát môžu cez niekoho nastrčeného dokončiť s konečnou platnosťou.