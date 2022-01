Vodka a cigary?

Žilinka ešte nedosahuje "veľkosť" Vasila Biľaka, ale jeho postup je znepokojujúci.

Generálny prokurátor SR by chcel zasahovať aj do disciplinárných konaní vo vnútri americkej armády. Lebo vraj jurisdikcia na Slovensku, ktorej sa on nevzdá, hoci ju v tomto prípade nemá a nemôže mať. Prečo nám ale prokuratúra tají podrobný obsah dohody s ruskou prokuratúrou je zarážajúce. Podstatne vážnejšia dohoda o obrannej spolupráci je nielen zverejnená, ale aj subjektom verejnej demagógie a agresívnej kampane priaznivcov sovietskych poriadkov aj vďaka Žilinkovi.



Svoju podstatne nižšiu dohodu, ktorú podpísal v Moskve a o ktorej nevieme, či mal na to vôbec mandát, Žilinka tají a odkazuje nám namiesto zmluvy nejaké komentáre. Nechcem vyvolávať duchov, ale napadá ma v tejto súvislosti jedna otázka. Vydal Žilinka v tejto dohode s Krasnovom, človekom na sankčnom zozname EÚ, občanov SR jusrisdikcii ruskej prokuratúry, aby tá mohla robiť za neho to, čo náš generálny prokurátor podľa ústavy nesmie?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ruskí priaznivci tu už vyhotovujú zoznamy nepohodlných občanov SR, organizujú voči nim diskreditačné kampane a vehementne velebia geroja Žilinku. Iní zasa zhromažďujú aj osobné údaje a adresy rodín slovenských generálov a posielajú im motivačné listy k vlastizrade. Čoho sa máme báť, pán generálny prokurátor SR?

Dať za letenky 5100 eur svedčí o nárokoch Žilinku na komfortný život, ale ťažko voči tomu namietať. Ale to, že si verný priateľ ruského režimu musí najímať drahú tlmočníčku, ma trochu prekvapuje. Ako dôstojník som sám v Moskve finalizoval negociáciu viac ako 200 stranovej medzivládnej dohody medzi SR a RF o lete kozmonauta Ivana Bellu. Sám, bez tlmočníka, za diéty 30 USD/deň a to som robil aj "svjortku tekstu" ruskej a slovenskej verzie Dohody so zástupcom ruského MZV. Za 2000 eur tlmočníčka musela hádam Žilinkovi prekladať aj žblnkot vypitej vodky.



Žilinka sa nielen tvári ako vojenský expert, stratég a generál. On si už začína osobovať aj právo formovať vlastnú zahraničnú politiku a ústavné právomoci, ktoré nemá. Na dobre mienenú radu ministra zahraničia si ešte aj arogantne dovolí niečo odkazovať cez facebook a podnecovať svojich obdivateľov, medzi nimi aj fanatikov.

Ani generálny prokurátor si nemôže robiť čo chce, ako to opakovane prezentuje. Takáto činnosť je v rozpore s ústavným poslaním generálneho prokurátora. Ak to nevie, tak mu treba pripomenúť, že nie je neobmedzený vládca Zemegule, ale podľa čl. 2. ods. 2) Ústavy SR aj pre Žilinku platí, že "Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon."

V oblasti medzinárodných vzťahov majú primárne kompetencie iní ústavní činitelia a ústavné orgány než pán Žilinka. Tie patria prezidentovi SR podľa čl. 102 ods. 1) písm. a) Ústavy SR, NR SR podľa čl. 86 písm. d) a h) ústavy, a vláde SR podľa čl. 119, písm. f) a i) ústavy. Do pozornosti dávam aj ustanovenie §14 ods. 2) Zákona NR SR č. 575/2001 Z.z., kde sú definované kompetencie v tejto oblasti pre MZVaEZ SR.

Ak má Maroš Žilinka - generálny prokurátor SR nezadržateľný pocit, že čl. 2 ods 2) Ústavy SR ho príliš obmedzuje a chce mať práva ako ostatní občania SR, nech odstúpi z funkcie a stane sa radovým občanom. Takmer všetci si vydýchnu!

Viac informácií k dohode s RF:

Žilinka nechce ukázať, čo podpísal v Rusku - SME