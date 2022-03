Havarovaná stíhačka zostala v amerických rukách

Dňa 24. januára 2022 v oblasti Juhočínskeho mora narazila najmodernejšia stíhačka 5. generácie amerického námorníctva na palubu lietadlovej lode USS Carl Vinson a padla na dno mora. V súvislosti s haváriou som v článku na tomto blogu napísal, že „Teraz majú Číňania šancu siahnuť si na dne Juhočínskeho mora na jackpot.“ Američania si vyrobili riadny prúser - Pavel Macko - (blog.sme.sk)



Topiaca sa stíhačka F- 35C LIghtning II amerických námorných síl (zdroj: neznámy autor, Twitter)



Išlo o to, že Američania nielenže stratili drahý stroj za 100 miliónov dolárov, ale aj o to, že táto neviditeľná stíhačka má na svojej palube extrémne dôležité utajované zariadenia. Hrozilo, že ak by stíhačka padla do čínskych rúk, Američania mohli stratiť svoj technologický náskok pred Čínou.

Číňania pozorne sledovali snahu USA o vytiahnutie stroja a zrejme aj vyslali do oblasti svoje prostriedky. Majú rovnako schopnosť tieto stroje vytiahnuť a dostať sa tak k americkým radarom, riadiacim jednotkám aj veľmi dôležitým kryptografickým zariadeniam.

V stredu sa po 37-dňoch vojakom 7. americkej flotily podarilo vytiahnuť z viac ako 7-kilometrovej hĺbky vrak havarovaného stroja a teda najprísnejšie tajomstvá a technológie zostali uchránené. Na vytiahnutie použili diaľkovo ovládané podmorské zariadenie CURV-21. Pomocou neho sa im podarilo na lietadlo umiestniť špeciálne úchyty a laná. Na vytiahnutie použili žeriavy špeciálnej podpornej lode pre podmorské konštrukcie.

Teraz bude nasledovať preprava do USA a vyšetrovanie incidentu bude pokračovať.