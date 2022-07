O priznaní v kauze fekálny fantóm systematicky klamali!

4. júla 2022 to konečne potvrdil aj Najvyšší súd SR. Martin Macko sa vo vynútenom priznaní nikdy nepriznal k tomu, čo mu dávali za vinu a za čo ho nezákonne odsúdili. Údajné priznanie odvolal už necelé dve hodiny po vynútenom podpísaní zápisnice. Vyšetrovateľ Kovarčík v nej dokonca nechal aj dva rôzne varianty jednej z kľúčových strán. Mal ich predpripravené a zošil ich do zápisnice obidve (bez komentára).

Najvyšší súd nariadil vynútené priznanie vyradiť z dôkazov

Najvyšší súd podrobne popísal, prečo nariadil vyradiť vynútené priznanie z dôkazov. Martin Macko sa totiž pod pychickým nátlakom na krátko priznal k niečomu úplne inému, než za čo ho obžalovali a nakoniec aj odsúdili. Macko sa najprv pod nátlakom vyšetrovateľa Kovarčíka (BA IV, v minulosti mal pripútať na celé hodiny matku maloletých detí o radiátor, aby ju pripravil na výsluch) priznal len jednoslovne, ÁNO. Len aby už mal pokoj.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kovarčík ho totiž strašil, že ak sa neprizná, tak "nas*rie prokurátora a sudcu a pôjde sedieť natvdo". Kovarčík "zabudol" Macka poučiť, že ak by aj bol usvedčený, tak za tento skutok vzhľadom na jeho doterajšiu bezúhonnosť nemôže dostať nepodmienečný trest. Následne pokračoval v manipulácii Macka tým, že ho uviedol do omylu a tiesne, keď mu vysvetľoval, že do priznania musí dať aj nejaké detaily, aby mu súd uveril a dal mu podmienku. Pritom Kovarčík veľmi dobre vedel, že nič iné ako podmienku ani nemôže dostať.

Po predchádzajúcom marení dôkazov a opakovanej rekognícii dva dni po sebe s tou istou poškodenou mal Kovarčík Macka na lopate. Na naliehanie vyšetrovateľa, Macko všeobecne popísal ako páchal útoky. Keďže na mieste činu nikdy nebol a o útokoch nevedel veľa ani z médií (zaregistroval, ale nesledoval to) tak si vymýšľal, čo ho prvé napadlo. Lenže poškodené vypovedali niečo úplne iné a dokonca aj popísali úplne iného páchateľa. Ale na zmanipulovaných rekogníciách napriek tomu ukázali na Macka.

Prečo, to sa ich bude musieť spýtať iný vyšetrovateľ. Jedna z rekognícií bola opakovaná s tou istou poškodenou dokonca druhý deň po sebe. Sudca vybavovač Molnár napísal, že je to možné! Pri prvej, pri zadržaní 23.11.2015 mal Macko 10 cm dlhú bradu a tú mu Kovarčík pred druhou (fingovanou) rekogníciou s tou istou svedkyňou na druhý deň 24.11.2015 už nechal ostrihať, lebo páchateľ bol oholený.



Tento rozpor vo vynútenom priznaní si všimol už prvostupnový súd, ktorý Macka pôvodne oslobodil. Napriek tomu, že Mackove pár hodinové priznanie absolútne nesedelo s obžalobou ani s výpoveďou poškodených, a ktoré Macko hneď odvolal, tak práve toto použili prokurátor Greško a dnes stíhaný sudca vybavovač Molnár ako dôvod na jeho odsúdenie.

A to napriek všetkým dôkazom svedčiacim o nevine Macka, ktoré obžaloba nevedela nijako vyvrátiť. Len o nich sprosto klamala a všetko, čo bolo v prospech Martina Macka prekrútila presne naopak, dokonca aj pomocou klamstva. Poukázal na to aj Najvyšší súd. Ten jasne ukázal na očividný nesúlad odvolaného priznania so žalovanými skutkami a nariadil priznanie vyradiť z dôkazov.

Fekálneho fantóma z Macka vyrobili vyšetrovatelia a bulvárne médiá.

Napriek tomu, aký bol skutočný priebeh zadržania a rekognícií, ako aj tomu, že len čo sa Martin Macko dostal z rúk vyšetrovateľa Kovarčíka, svoje priznanie ihneď odvolal, polícia, média aj prokuratúra celé mesiace, skoro rok, tvrdili niečo iné. Dvorní mediálni manipulátori tejto kauzy sa potom 18.8.2016, po prvom hlavnom pojednávaní tvárili šokovaní a tvrdili, že Martin Macko zrazu otočil.

Topky sa po začatí hlavného pojednávania tvárili, že Macko zrazu otočil. Pritom on vinu popieral už pri braní do väzby tri štvrte roka pred pojednávaním. (zdroj: www.topky.sk)

Pritom vedome zverejňovali fotografie z nezákonnej lustrácie z registra obyvateľov (topky.sk) alebo vymyslené špinavé príbehy, ktoré mali potvrdiť, že Martin Macko mal aj v minulosti problémy s takýmto chovaním (opäť topky.sk - na obrázku). Nič také sa nestalo. Topky.sk si to jednoducho vymysleli a pán Karvaš túto špinavosť obhajoval tým, že mali dôveryhodný zdroj. Pán Karvaš sa bohužiaľ ani trochu nehanbí. Stačilo si vypýtať stanovisko z Amazonu. Namiesto toho zámerne zverejnili vymyslenú špinavosť. Týmto vymysleným príbehom presvedčili verejnosť o tom, že Macko je úchylný fekálny útočník a dopredu ho odsúdili! Koľko špinavých eur na tom zarobili?

Topky zverejnili úplne vymyslený príbeh, ktorý sa Mackovi nikdy nestal. Príbeh mal presvedčiť verejnosť, že Martin Macko je fekálny útočník. (zdroj: www.topky.sk)

Karvaš sa zachoval ako chrapúň. To je opovrhnutia hodné, ale nie trestné. Ale oni robili aj veci, ktoré žalovateľné sú. Nie je náhoda, že práve topky prešli rozhodnutie Najvyššieho súdu o dovolaní Martina Macka mlčaním. Kauza fekálny fantóm totiž bola do značnej miery kauza topiek. Ešte pred políciou vypočúvali viaceré svedkyne. Či ich aj ovplyvňovali, môže určiť len objektívne vyšetrovanie.

Bulvár s kauzou cielene spájal Martina Macka, syna generála, ako nezabúdali skoro vždy podotknúť. Karvaš a spol. majú obrovský podiel na takmer sedemročných útrapách Martina Macka a celej našej rodiny. Nepomýlili sa, ani neunáhlili. Niektoré špinavosti robili zámerne. Sú spoluzodpovední za každú jednu nadávku, za každý jeden hejt a vyhrážku. Vrcholom úbohosti je, že topky.sk dodatočne a bez vyznačenia zmeny odstránili, resp. menili obsah svojich webových stránok, aby sa vyhli postihu.

Dokončujem prípravu zverejnia celého dovolania syna. Sú tam šokujúce informácie o prípade. Mnohí pseudo odborníci a kdejaká zberba si nedá pokoj a aj napriek rozhodnutiu Najvyššieho súdu stále útočia na mňa a na moju rodinu. Prokuratúra sa odmieta ospravedlniť za očividné klamstvá prokurátora Greška, ktoré uviedol v obžalobe. Nechcú sa ospravedlniť napriek tomu, že som o to písomne žiadal pána Žilinku už 16.3.2021 a usvedčil prokuratúru z klamstva. Tu zrazu Žilinkovi nejde ani o slušnosť ani o spravodlivosť.

Martin Macko konzistentne popieral páchanie útokov

Keď mu to prvý krát vyšetrovatelia povedali, že ho podozrievajú z útokov na ženy, tak ich vysmial. Bolo to pre neho absurdné. Po 40 hodínách v rukách kpt. Kovarčíka, po ostrihaní brady, zmanipulovaných rekogníciách a vytrvalého zavádzania a strašenia zo strany vyšetrovateľov na krátku chvíľu zmäkol. Iný hrdina, podozrivý zo závažnej trestnej činnosti, ale inak trénovaný a skúsený policajt a šéf NAKA sa po zadržaní zrútil a skončil na pschiatrii.

A v prípade 24 ročného chalana, ktorý v živote nemal do činenia s policajtmi, v živote žil len medzi čestnými ľuďmi a úprimne veril, že vyšetrovateľ chce nájsť pravdu a nemusí sa ho báť, sa mnohí pohoršujú, ako sa mohol priznať. Makó, ktorý chodil s policajnou brokovnicou, sa údajne aj pos*al v aute pri zadržaní.

Dole je viac informácií o tom, že Martin Macko, napriek klamstvám bulváru, polície a prokuratúry vytrvalo popieral spáchanie útokov. Nikto nedbal. Chceli mať páchateľa - generálovho syna a toho predhodili verejnosti. Tá je dodnes zmätená toutu diskreditačnou kampaňou. Označenie fekálny fantóm bude stále používané vo verbálnych útokoch a vyhrážkach. Budem každý jeden útok preposielať generálnej prokuratúre. Možno si na to najmem niekoho a budem žiadať také odškodnenie, aby som ho mal z čoho zaplatiť.

So súhlasom syna zverejňujem časť dovolania:

102. K údajnému svojmu priznaniu by som uviedol nasledovné:

103. Súd prvého stupňa oprel svoje rozhodnutie o mojej vine o uznesenie odvolacieho súdu zo dňa 11.08.2017, v ktorom odvolací súd konštatoval, že som sa k spáchaniu skutku priznal dvakrát. Uvedené namietam, pretože spáchanie týchto skutkov konzistentne popieram celú dobu od svojho zadržania s výnimkou údajného dobrovoľného priznania, okolnosti ktorého som podrobne vysvetlil počas hlavného pojednávanie pred súdom prvého stupňa. K prípadu som sa vyjadroval a procesne vypovedal veľakrát:

a) dňa 23.11.2015 pri zadržaní v električke na zastávke Jurigovo námestie, Bratislave spáchanie skutkov som poprel,

b) dňa 23.11.2015 pri oznámení, že som podozrivý – spáchanie skutkov som poprel (Dôkaz: Zápisnica o zadržaní a obmedzení osobnej slobody podozrivej osoby),

c) dňa 24.11.2015 o 09.05 h – výsluch podozrivého – spáchanie skutkov som poprel (Dôkaz: Zápisnica o výsluchu zadržaného - podozrivého),

d) dňa 24.11.2015 o 19.05 h – výsluch obvineného – spáchanie skutkov som poprel (Dôkaz: Zápisnica o výsluchu obvineného),

e) dňa 24.11.2015 o 21.30 h – počas konfrontácie – spáchanie skutkov som poprel (Dôkaz: Zápisnica o konfrontácii medzi obvineným a poškodeným svedkom),

f) dňa 24.11.2015 o 22.00 h – na konci konfrontácie – spáchanie skutkov som údajne dobrovoľne priznal, okolnosti priznania som podrobne vysvetlil na hlavnom pojednávaní (Dôkaz: Zápisnica o konfrontácii medzi obvineným a poškodeným svedkom),

g) dňa 24.11.2015 22.05 h – po konfrontácii – údajne som sa „dobrovoľne“ priznal, okolnosti som podrobne vysvetlil na hlavnom pojednávaní (Dôkaz: Zápisnica o výsluchu obvineného),

h) dňa 24.11.2015 o 23.55 h – počas domovej prehliadky – verejným vyhlásením pred svedkami som spáchanie skutkov poprel,

i) dňa 26.11.2015 o 15.30 h – počas výsluchu výpovede pred sudcom – spáchanie skutkov som poprel (Dôkaz: Zápisnica o výsluchu obvineného),

j) dňa 24.2.2016 – výsluch obvineného – spáchanie skutkov som poprel, (Dôkaz: Zápisnica o výsluchu obvineného),

k) dňa 31.5.2016 – výpoveď na súde prvého stupňa (konanie o prepustení z väzby) –spáchanie skutkov som poprel,

l) dňa 16.6.2016 – výpoveď na odvolacom súde (konanie o prepustení z väzby) - spáchanie skutkov som poprel,

m) dňa 18.8.2016 a nasledovné hlavné pojednávania – výsluch na hlavnom pojednávaní –spáchanie skutkov som poprel.

104. Z uvedeného je nepochybné, že spáchanie skutkov som vytrvalo popieral, moje údajné dobrovoľné priznanie, uskutočnené za okolností vyvolávajúce vážne pochybnosti o jeho hodnovernosti ako aj dobrovoľnosti, netrvalo ani len dve hodiny.

105. Okolnosti, za ktorých som sa priznal a ihneď vzápätí toto priznanie poprel, sú podstatné pre posúdenie validity tohto priznania bez ohľadu na ďalšie dôkazy v môj prospech a viaceré dokonca jednoznačne vylučujú, že by som bol páchateľom. Dovoľujem si dať do pozornosti predovšetkým tieto okolnosti:

a) môjmu priznaniu predchádzalo moje konzistentné a vytrvalé popieranie spáchania žalovaných skutkov. Vo svojich výpovediach, v ktorých som popieral spáchanie skutkov, som bol dostatočne hodnoverný (jednoznačne to hodnotí aj súdny znalec RNDr. Kešický vo svojom znaleckom posudku), dokonca aj v stave opitosti po zadržaní som vedel logicky a podrobne popísať svoju osobu, rodinu, zamestnanie a podobne,

b) medzi mojim zadržaním a údajným dobrovoľným priznaním ubehlo takmer 40 hodín, počas ktorých som bol vystavený spánkovej deprivácii, hladu, smädu, rozsiahlemu súboru výsluchov a procesných úkonov, bol som pod trvalým psychickým tlakom, ako aj manipulatívne vedenými výsluchmi. Ako osoba mimoriadne hanblivá, trpiacia podľa súdnej znalkyne vyhýbavou poruchou osobnosti, bol som pred priznaním vystavený z môjho pohľadu mimoriadne ponižujúcemu zaobchádzaniu, bol som osobne prehľadávaný, vyzliekaný donaha a následne ponechaný v oblečení zašpinenom od exkrementov bez možnosti umyť sa, pričom podľa zápisnice o výsluchu som jednoznačne upozornil vyšetrovateľa PZ na to, že mi to vadí. Navyše pochádzam z usporiadanej rodiny, bez akýchkoľvek skúseností s políciou (nebol som nikdy riešený ani len za priestupok),

c) pred vykonaním rekognícií a konfrontácie mi bola na podnet vyšetrovateľa odstránená brada, ktorej existencia vylučovala vôbec vykonať rekogníciu s poškodenými podľa bodu 4 a 5 obžaloby, ale tie boli napriek tomu vykonané a s nepochopiteľným pozitívnym výsledkom, nepochopiteľným aj pre mňa,

d) vyšetrovateľ PZ prakticky celý deň komunikoval s poškodenými, vypočúval ich (nemožno vylúčiť, že u časti výsluchu nebola žiadna iná osoba okrem svedkýň), organizoval rekognície a teda veľmi dobre poznal nielen popis páchateľa od poškodených a zo spisovej dokumentácie, ale podrobne osobne poznal aj samotné poškodené ešte pred tým, než som sa priznal a teda mohol mi klásť sugestívne otázky a odpovede, a teda odvolanie prokurátora aj samotné rozhodnutie odvolacieho súdu o zrušení pôvodného oslobodzujúceho rozsudku je založené na zjavne nepravdivých tvrdeniach prokurátora aj súdu,

e) priznal som sa až keď som sa psychicky zrútil po tom, kedy mi bolo zo strany vyšetrovateľov PZ povedané, že moja situácia je bezvýchodisková a keď sa priznám, z danej veci „vyviaznem s podmienkou“, v opačnom prípade „pôjdem natvrdo do basy“, pričom som si predstavil, že by tam spoluväzni znásilňovali ako sexuálneho devianta. O tom, že pri tomto priznaní som konal v panike, svedčí aj znalecký posudok RNDr. Kešického, ktorý konštatuje, že pri zvýšenom psychickom tlaku a nárokoch mám tendenciu konať skratovo metódou „pokus a omyl“. Preto je absolútne racionálne a vysvetliteľné, že pod psychickým nátlakom vyšetrovateľa PZ a okolností som sa priznal k niečomu, čo som nespáchal, v snahe uniknúť z mne nepríjemnej situácie. Rovnako je v zmysle toho istého znaleckého posudku RNDr. Kešického vysvetliteľné, že toto priznanie v skrate a pod nátlakom som okamžite ihneď po zániku okolností vyvolávajúcich u mňa nezvládnuteľný stres, poprel. Opakovane dávam do pozornosti, že celé moje priznanie malo trvácnosť menej ako dve hodiny a na písomný záznam menej ako dva dni,

f) Mám vážne pochybnosti aj o hodnovernosti priebehu konfrontácie, tak ako je popísaná v Zápisnici o konfrontácii medzi obvineným a poškodeným svedkom. Konfrontácii s poškodenou Michaelou S. dňa 24.11.2015 predchádzalo viacero procesných úkonov vykonaných vyšetrovateľom PZ kpt. JUDr. Kovarčíkom. Vyšetrovateľ PZ bezprostredne pred vykonaním konfrontácie vypočúval poškodenú Michaelu S. dvakrát. Dovoľujem si dať rovnako do pozornosti súdu, že existuje neodstrániteľný rozpor medzi časom vykonania konfrontácie, ktorá sa mala uskutočniť medzi mnou a poškodenou Michaelou S. v čase o 21.30 h až 22.00 h dňa 24.11.2015, pričom tú istú poškodenú Michaelu S. ešte o 21.45 h toho istého dňa vypočúval iný vyšetrovateľ PZ, kpt. JUDr. Juraj Šmihula. Vzhľadom na uvedené mám dôvodné podozrenie o manipulácii dôkazov zo strany vyšetrovacích orgánov. Dávam do pozornosti, že som nemal u seba žiadne hodinky a v popísanom psychickom rozpoložení, „aby som mal už pokoj“, som podpísal čokoľvek, čo mi predložili,

g) zápisnica o výsluchu obvineného zo dňa 24.11.2015, spísaná medzi 22.05 h až 22.30 h, podľa ktorej som sa údajne dobrovoľne priznal ku skutkom, obsahuje priamy dôkaz o tom, že vyšetrovateľ PZ s touto zápisnicou manipuloval, pričom je dôvodné podozrenie, že ju vyhotovil z najmenej dvoch dopredu pripravených verzií zápisnice (priznania). Svedčí o tom prítomnosť dvoch rovnako číslovaných strán č. 9 v zápisnici, pričom je mimo akýchkoľvek pochybností zrejmé, že nejde o chybu v číslovaní strán, ale ide o dve rôzne verzie tej istej (dopredu pripravenej) výpovede. V stave zúfalstva som uvedenú zápisnicu podpísal bez toho, aby som ju prečítal. Jednoducho chcel som mať už pokoj a podpísal som čokoľvek, čo mi predložil vyšetrovateľ PZ,

h) rovnako dávam do pozornosti, že môjmu údajnému priznaniu predchádzala rozsiahla manipulácia s dôkazmi ešte pred mojim zadržaním – zničenie/strata dôkazu z miesta činu k bodu 5 obžaloby, zatajenie dôkazov o dôvodoch a priebehu môjho zadržania, ostrihanie mojej brady na podnet vyšetrovateľa PZ a tým zmarenie dôkazov vylučujúcich spáchanie skutkov mojou osobou podľa bodu 4 a 5 obžaloby, vykonanie opakovanej nezákonnej rekognície s poškodenou Janou D. a vykonanie nezákonných rekognícií s poškodenými Michaelou S. a Máriou M.

A teraz ho môžete buď chápať alebo súdiť.