Poďakovanie za podporu a spoluprácu

V prvom rade mi dovoľte poďakovať všetkým občanom, že prišli k urnám a prejavili svoj názor a vybrali si. Úprimne ďakujem všetkým, ktorí nám prejavili svoju dôveru a rešpekt k tomu, čo robíme a dali nám svoj hlas.

Moja obzvlášť veľká vďaka patrí všetkým mojim kolegom zo strany ODS, ktorí intenzívne podporovali náš historicky prvý pokus zabojovať o účasť v parlamente, či už ide o spolukandidátov, našich spolustraníkov, sympatizantov a podporovateľov, ktorí nám všestranne pomáhali s kampaňou. Rovnako úprimne ďakujem našim spolukandidátom a ich tímom z Maďarského fóra, Demokratickej strany, Strany rómskej koalície a strany v príprave Za regióny.

Bez ohľadu na konečný výsledok, bolo mi cťou a potešením s Vami spolupracovať. Je to pre nás unikátna životná skúsenosť a zažili sme spolu chvíle, na ktoré nikdy nezabudnem.

Je dobojované. Úprimne priznávam, že sme totálne prehrali. Naša ponuka a úsilie boli čestné. Išli sme do volebného súboja s dobrými úmyslami, vlastnou tvárou, cťou a vlastnými prostriedkami a úsilím. Neboli za nami oligarchovia ani peniaze z pochybných zdrojov, nemali sme medzi sebou násilníkov ani krikľúňov, ktorí by pútali pozornosť médií.

Ponúkli sme kvalitný program, ktorý sa stal inšpiráciou pre viacerých podstatne silnejších konkurentov a mnohé myšlienky si z neho osvojili. Ponúkli sme v našej kampani a na baneroch heslá a odkazy, ktoré si neskôr osvojili a použili na svojich baneroch a bilboardoch oveľa úspešnejší konkurenti.

Ponúkli sme namiesto kriku, chaosu a hádok odbornosť, zodpovednosť a pokojnú spoluprácu Slovákov, Maďarov a Rómov. Žiaľ, neodhadli sme nálady občanov. Túto ponuku naša rozhádaná a rozorvaná spoločnosť úplne odmietla. Viac sa presadili konflikt a túžba po revanši. Osobne ma mrzí, že naša ponuka neuspela. Nezaujala a aj sme v kampani urobili celý rad chýb. Ale naša ponuka bola čestná a úprimná a stále som presvedčený, že Slovensko potrebuje spoluprácu, nie konflikt.

Zvíťazil konflikt a ako krajina ideme do neistých čias. Ale kvôli tomu sa nestanem ani fašistom, smerákom, hoaxerom, ani nezačnem kolaborovať s mafiou. 60 % voličov si vybralo túto alternatívu. Nemali sme zdroje na mohutný profesionálny marketing, čelili sme útokom a zvolili sme stratégiu a ponuku, o ktorú nebol záujem. Bojovali sme čestne a čestne sme prehrali. Nedopustili sme sa ničoho nemorálneho, nezradili sme svoje hodnoty, len sme takmer nikoho neoslovili.

Niektorí mi už píšu, že som utrpel svoje politické Waterloo a mal by som odísť z politiky. Neviem ako Vás, ale mňa až tak netrápi moje osobné politické Waterloo. Aspoň sme to na rozdiel od mnohých internetových kritikov skúsili. Mohli sme pohodlne sedieť doma, ušetriť čas a peniaze a vyčkávať, ako Fico vyhrá, aby sme potom mohli mudrovať.

Ďaleko vážnejšie národné Waterloo utrpela Slovenská republika. 60 % voličov dalo prednosť Smeru a extrémistom, populistom a hoaxerom. Rešpektujem túto vôľu občanov. Ale výsledkom bude realita, v ktorej budeme celá krajina žiť. Nielen kvôli našej vlastnej neschopnosti osloviť voličov, ale aj kvôli pasivite a neochote podporiť dobro zo strany demokraticky zmýšľajúcich občanov.

V našich stranách a aj my lídri, si naše výsledky vo voľbách vyhodnotíme, prijmeme opatrenia a vyvodíme aj osobnú zodpovednosť. Ja osobne som ponúkol funkciu predsedu našej strany ODS - Občianski demokrati Slovenska. Urobil by som to bez ohľadu výsledky volieb, lebo dneškom končí jedna etapa v strane a je férové v demokratickej strane dať šancu aj iným. Strana sa bude na nadchádzajúcom kongrese rozhodovať o ďalšom smerovaní, či sa zlúči s inými stranami (napr. Demokratickou stranou), alebo či ukončí svoju činnosť.

Osobné rozhodnutie po piatich rokoch nezištnej verejno-prospešnej a politickej činnosti za svoje zdroje, na úkor vlastnej rodiny a pohodlia prijmem aj ja osobne. Najhoršie, čo môžeme všetci, nielen ja, urobiť, je so všetkým prestať a urobiť to, čo mnohí - nerobiť nič a čakať. Začať sa starať len o seba a svoju rodinu, egoisticky škrabkať iba pre seba, každý rok sa pochváliť exotickou dovolenkou a prizerať sa, ako sa táto krajina mení na mafiánsky štát a ruskú guberniu. Ale tak sa naša krajina k lepšiemu nezlepší.

Neviem, či ešte nájdem dostatočnú podporu a dosť síl na čestnú a nezištnú politiku založenú na hodnotách, bez intríg, zmlúv s diablom a pokrytectva. Neviem, či budem môcť venovať rovnaký čas verejno-prospešným aktivitám, alebo sa po piatich rokoch zamestnám či začnem podnikať. Všetko je v hre. Ale tiež cítim, že tie skutočne ťažké chvíle pre Slovensko ešte len prídu. A nepomôžu nám s nimi populisti a politici, ktorí nás do tohto stavu dostali.

S úctou a rešpektom

Pavel Macko