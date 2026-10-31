Hotel Devín, bratislavská ikona

Bol postavený v Bratislave, v rokoch 1952-1954, v staršej časti mesta na nábreží Dunaja. V minulosti tvoril súčasť Dunajskej promenády. Vyprojektovali ho v ateliéri významného architekta a národného umelca Emila Belluša. Táto stavba je pekným príkladom klasicizujúceho funkcionalizmu. Jeho fasáda je obložená spišským travertínom a dáva štvorhviezdičkovému hotelu monumentálny nádych.
Vstúpte, prosím!
Suterén objektu a prvé dve podlažia tvoria prevádzky kaviarní a reštaurácii a sú prístupné pre verejnosť. Vyššie podlažia sú vyhradené pre hotelové bývanie.
Tradičné slovenské špeciality, ale aj vyberané delikatesy z medzinárodnej kuchyne, si môžete vychutnať v príjemnom prostredí Francúzskej reštaurácie. Café Devín vás privíta legendárnymi raňajkami a skvelým výberom koláčov a zákuskov z vlastnej cukrárne. Lobby bar je miestom pre všetkých ubytovaných hostí a „Prešporákov“, ktorí radi zažijú neformálnu atmosféru pri pohári lahodného nápoja. Ponuka obsahuje koňaky svetovej triedy, výber kvalitných vín, ktoré dopĺňajú rôzne snacky či syry.
Pre milovníkov aktívneho oddychu je k dispozícii Fitness centrum. Tiež relaxačný bazén s protiprúdom či fínska a parná sauna. V hoteli pôsobí profesionálny tím masérov, ktorý sa o vás dokonale postará.
Bývajte ako premiér
Najluxusnejšie ubytovanie hotel ponúka v Premier apartmáne s exkluzívnym výhľadom na Dunaj. Svojou veľkosťou 80 m2 a vybavením uspokojí aj tých najnáročnejších hostí. V interiéri nechýba štýlový mahagónový nábytok, trezor či klimatizácia s individuálnym nastavením teploty. Každého nového obyvateľa týchto miestností privíta fľaša vychladeného prosecca, misa čerstvého ovocia a bezplatné parkovanie.
Skromnejšie ubytovanie sa poskytuje v Junior apartmáne a v troch kategóriách izieb: Executive, Superior a Štandard.
Vďaka výnimočnej polohe v centre hlavného mesta a pešej dostupnosti je Hotel Devín ideálnym miestom na zorganizovanie eventov. Disponuje viacerými priestormi pre organizáciu svadobnej hostiny či obradu, konferencie s kapacitou až do 150 osôb, rôznych školení, pracovných rokovaní, osláv, teambuildingov ale aj galavečera či plesu. Pri uskutočňovaní vášho podujatia hotel poskytuje poradenské služby svojich event manažérov.
Legendárne miesto
Jedinečné priestory Hotela Devín zdobí viacero umeleckých diel: Veľkorozmerné obrazy na plátne od národných umelcov Janka Alexyho s názvom „Komu sa nelení, tomu sa zelení“ a Márie Medveckej s pomenovaním „Na Orave“ krášlia Francúzsku reštauráciu. Café Devín oživujú drevorezby z čerešňového dreva od Ladislava Ľudovíta Polláka a zobrazujú tancujúce páry mužov a žien v ľudových krojoch.
Za viac ako 70 ročnú históriu hotel privítal hostí z celého sveta. Jeho prítomnosť si vychutnali významní štátnici (Napríklad švédsky kráľ Karol XVI. Gustáv, posledný československý a prvý český prezident Václav Havel, najvyšší tibetský duchovný Dalajláma), úspešní podnikatelia, kreatívni umelci (kráľovná Hollywoodu Elizabeth Taylor, svetoznámy iluzionista David Copperfield, viacnásobný Zlatý slávik Karel Gott) a množstvo šťastných rodín.
A ešte jedna pikoška. Viete, kde sa natáčajú interiérové scény slovenského televízneho seriálu „Dunaj, k Vašim službám“? V ateliéroch a potom ešte v Hoteli Devín. Lebo spomínané interiéry sú filmovo krásne.
Celá budova má štatút Národnej kultúrnej pamiatky. Hotel Devín pozýva aj vás, aby ste v jeho priestoroch strávili noc, prežili jedinečné eventy alebo si vychutnali šálku kávy s Krémešom á la Devín.