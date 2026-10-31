sobota, 31. október, 2026 |  Meniny má Aurela
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
31. okt 2026 o 17:46
Prečítané: 0x

Hotel Devín, bratislavská ikona

Ak nie ste Bratislavčan, možno poznáte Radisson Blu Carlton Hotel na Hviezdoslavovom námestí alebo Hotel Crowne Plaza stojaci naproti Prezidentského paláca v našom hlavnom meste. V ich tieni pôsobí nie menej významný Hotel Devín.

Peter Pecuch
Peter Pecuch Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Bol postavený v Bratislave, v rokoch 1952-1954, v staršej časti mesta na nábreží Dunaja. V minulosti tvoril súčasť Dunajskej promenády. Vyprojektovali ho v ateliéri významného architekta a národného umelca Emila Belluša. Táto stavba je pekným príkladom klasicizujúceho funkcionalizmu. Jeho fasáda je obložená spišským travertínom a dáva štvorhviezdičkovému hotelu monumentálny nádych.

Vstúpte, prosím!

Suterén objektu a prvé dve podlažia tvoria prevádzky kaviarní a reštaurácii a sú prístupné pre verejnosť. Vyššie podlažia sú vyhradené pre hotelové bývanie.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Tradičné slovenské špeciality, ale aj vyberané delikatesy z medzinárodnej kuchyne, si môžete vychutnať v príjemnom prostredí Francúzskej reštaurácie. Café Devín vás privíta legendárnymi raňajkami a skvelým výberom koláčov a zákuskov z vlastnej cukrárne. Lobby bar je miestom pre všetkých ubytovaných hostí a „Prešporákov“, ktorí radi zažijú neformálnu atmosféru pri pohári lahodného nápoja. Ponuka obsahuje koňaky svetovej triedy, výber kvalitných vín, ktoré dopĺňajú rôzne snacky či syry.

Pre milovníkov aktívneho oddychu je k dispozícii Fitness centrum. Tiež relaxačný bazén s protiprúdom či fínska a parná sauna. V hoteli pôsobí profesionálny tím masérov, ktorý sa o vás dokonale postará.

SkryťVypnúť reklamu

Bývajte ako premiér

Najluxusnejšie ubytovanie hotel ponúka v Premier apartmáne s exkluzívnym výhľadom na Dunaj. Svojou veľkosťou 80 m2 a vybavením uspokojí aj tých najnáročnejších hostí. V interiéri nechýba štýlový mahagónový nábytok,  trezor či klimatizácia s individuálnym nastavením teploty. Každého nového obyvateľa týchto miestností privíta fľaša vychladeného prosecca, misa čerstvého ovocia a bezplatné parkovanie.

SkryťVypnúť reklamu

Skromnejšie ubytovanie sa poskytuje v Junior apartmáne a v troch kategóriách izieb: Executive, Superior a Štandard.

Vďaka výnimočnej polohe v centre hlavného mesta a pešej dostupnosti je Hotel Devín ideálnym miestom na zorganizovanie eventov. Disponuje viacerými priestormi pre organizáciu svadobnej hostiny či obradu, konferencie s kapacitou až do 150 osôb, rôznych školení, pracovných rokovaní, osláv, teambuildingov ale aj galavečera či plesu. Pri uskutočňovaní vášho podujatia hotel poskytuje poradenské služby svojich event manažérov.

SkryťVypnúť reklamu

Legendárne miesto

Jedinečné priestory Hotela Devín zdobí viacero umeleckých diel: Veľkorozmerné obrazy na plátne od národných umelcov Janka Alexyho s názvom „Komu sa nelení, tomu sa zelení“ a Márie Medveckej s pomenovaním „Na Orave“ krášlia Francúzsku reštauráciu. Café Devín oživujú drevorezby z čerešňového dreva od Ladislava Ľudovíta Polláka a zobrazujú tancujúce páry mužov a žien v ľudových krojoch.

Za viac ako 70 ročnú históriu hotel privítal hostí z celého sveta. Jeho prítomnosť si vychutnali významní štátnici (Napríklad švédsky kráľ Karol XVI. Gustáv, posledný československý a prvý český prezident Václav Havel, najvyšší tibetský duchovný Dalajláma), úspešní podnikatelia, kreatívni umelci (kráľovná Hollywoodu Elizabeth Taylor, svetoznámy iluzionista David Copperfield, viacnásobný Zlatý slávik Karel Gott) a množstvo šťastných rodín.

SkryťVypnúť reklamu

A ešte jedna pikoška. Viete, kde sa natáčajú interiérové scény slovenského televízneho seriálu „Dunaj, k Vašim službám“? V ateliéroch a potom ešte v Hoteli Devín. Lebo spomínané interiéry sú filmovo krásne.

Celá budova má štatút Národnej kultúrnej pamiatky. Hotel Devín pozýva aj vás, aby ste v jeho priestoroch strávili noc, prežili jedinečné eventy alebo si vychutnali šálku kávy s Krémešom á la Devín.

Peter Pecuch

Peter Pecuch
Bloger 
  • Počet článkov:  4
    •  | 
  • Páči sa:  2x

Vraj som ešte mladý človek, no spomínam si na historické míľniky Nežnej revolúcie, vzniku Slovenskej republiky a začiatku nového milénia. Tak trochu pamätník, ktorý si praje, aby budúcnosť bola o niečo lepšia než prítomnosť Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Všetky články
Marian Nanias

Marian Nanias

348 článkov
Katarína Pázmányová

Katarína Pázmányová

4 články
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

775 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

50 článkov
Dušan Koniar

Dušan Koniar

795 článkov
Pavel Macko

Pavel Macko

214 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu