Demitra by aj dnes krútil hlavou...

Ak Demitrovu tutovku zneškodnil Luongo, tak túto, tiež historickú zmarili dve pani "poslankyne" z hnutia, ktorého predseda sa s obľubou v čase svojej najväčšej popularity pretŕčal v tričku s nápisom "Fico chráni zlodejov". Netuším, kde to jeho tričko skončilo, ale nečudoval by som sa, ak s ním jeho žena umýva toaletu. Je až s počudovaním, že istý čas túto krajinu "riadil" človek, ktorý nedokáže ani riadiť svojich poslancoch pri takto dôležitom hlasovaní. To, že ich obe neskôr vyhodil z hnutia, je teraz nám všetkým platné asi tak, ako Andrejovi z Revúcej frazeologický slovník.