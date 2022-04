Zaplatili Viktorovi Orbánovi víťazstvo vo voľbách slovenskí a českí motoristi?

Ceny benzínu a nafty po celej Európe prudko narástli, tankujeme za výrazne vyššie ceny ako vlani. Je to darček od ruského prezidenta Vladimíra Putina. Najprv vlani manipuláciami trhu s plynom vyhnal jeho ceny do historických výšok, neskôr ich nasledovala aj ropa. Potom sa pustil do nezmyselnej a barbarskej agresie na Ukrajine, čo poslalo ropu ešte vyššie.

Ceny na čerpacích staniciach sú teda v oblakoch, a to sme na tom na Slovensku ešte lepšie. Kým my platíme za liter benzínu zhruba 1,75 €, v Česku je to okolo 1,9 €, v Rakúsku a Nemecku cez 2 eurá, vo Francúzsku dokonca niekde aj takmer 2,5 €.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Predvolebný ostrov lacného tankovania

Výnimkou z tohto ohňostroja zdražovania je Maďarsko. Orbánova vláda v novembri zastropovala cenu benzínu a nafty, benzín odvtedy stojí 480 forintov (podľa kurzu cca 1,35 – 1,4 €). Niet divu, že čerpacie stanice v pohraničí sú cieľom nájazdov návštevníkov zo Slovenska, ale aj Rakúska, Slovinska a Chorvátska.

„Prečo to tak urobil a kto to zaplatí?“, znela otázka a dnes na ňu máme odpoveď. Minulý víkend sa v Maďarsku konali voľby a Viktor Orbán ich vyhral s veľkým prehľadom. Volebná korupcia mu vyšla. Voliči ocenili, že sa postaral o ich peňaženky. Klasický ťah každého populistu kúpiť si voličov za peniaze, ktoré zaplatia v budúcnosti.

Nás však zaujíma odpoveď na druhú otázku, kto to zaplatí? A tá je ťažšia. Našepkávajú ju však dáta agentúry Bloomberg, ktoré včera zverejnil Lukáš Kovanda na portáli newstream.cz. Podľa nich sa rafinérska marža maďarskej spoločnosti MOL od februára do marca tohto roku desaťnásobne zvýšila. Táto marža je zjednodušene rozdiel medzi nákladmi rafinérií na výrobu benzínu a nafty a cenou, za ktorú ich dodávajú čerpacím staniciam. Rozdiel sa zvýšil z 3,4 USD na takmer 34 USD na barel ropy.

Lacno kúpim, viac zarobím

Zisk MOLu zo spracovania ropy sa teda prudko zvýšil, hoci ceny ropy stúpali. Ako je to možné? Nuž, rafinérie MOL v Maďarsku a na Slovensku (patrí jej bratislavský Slovnaft) nespracúvajú arabskú ropu ako napríklad OMV vo Schwechate, ale ruskú z ropovodu Družba.

Zdroj: FB Slovnaft (zdroj: FB Slovnaft)

Kým svetové ceny ropy stúpli na cca 110 USD/barel, Rusi svoju ropu ponúkajú s výraznou zľavou. Koncom marca až o 45 dolárov lacnejšie, aby ju vôbec niekto kúpil. Západné ropné spoločnosti ju totiž po vypuknutí vojny začali odmietať, kupuje ju Čína, India a... Maďarsko či Slovensko, ktorých rafinérie dokážu spracovať iba ruskú ropu.

MOL teda nakupuje ropu za polovičnú cenu oproti OMV, v Maďarsku drží nízke ceny palív, lenže do Rakúska zrejme dodáva benzín a naftu za tamojšie vysoké ceny. Úroveň na rakúskom trhu je totiž odvodená od cien arabskej ropy a teda poriadne vysoko.

Nuž a na Slovensku a v Česku musí predávať za podobné veľkoobchodné ceny, ako vyváža do Rakúska, inak by to nemalo ani zmysel, tieto krajiny zásobovať. V Česku pochádza časť ropy tiež z arabských zdrojov, takže sú ceny benzínu a nafty len o málo nižšie ako v Rakúsku, čo MOLu dovoľuje predávať drahšie ako na Slovensku.

A na Slovensku má Slovnaft ešte ľahší život. Je tu dominantným dodávateľom palív a cez svoje čerpacie stanice aj výrazným maloobchodným predajcom, trh sa mu preto rýchlo prispôsobil. Ceny sa držia zhruba o 10% nižšie ako v Rakúsku a Česku, hoci spotrebná daň je u nás vyššia, sú však výrazne drahšie oproti umelým cenám v Maďarsku.

Kde treba hľadať manipuláciu trhu

Rafinérie MOL teda vysoko zarábajú, čerpacie stanice v Maďarsku sú zrejme ešte aj stratové, keďže musia predávať extrémne lacný benzín a naftu. Na Slovensku Slovnaft určite nezarába veľa, ak by však nemusel vyvažovať extrémne nízke ceny v Maďarsku, mohol by na Slovensku vďaka lacnej ruskej rope predávať ešte lacnejšie.

V Českej republike sa vláda zamerala na zisky čerpacích staníc, aby zabránila extrémnemu zdražovaniu palív, nič však nenašla. Ako píše Lukáš Kovanda, hľadala v nesprávnej stajni. Predraženie treba hľadať v rafinériách, kde si maďarská štátna firma MOL vyrovnáva predvolebné uplácanie maďarských voličov lacným benzínom pod taktovkou Viktora Orbána.

Prečo mu to musia zaplatiť slovenskí a českí motoristi, kamionisti či dopravné podniky? Na to by sa mal pozrieť Protimonopolný úrad, prípadne Ministerstvo hospodárstva, či je táto rafinérska marža primeraná. Dnes si už môžeme len klásť otázku, akou veľkou strategickou chybou bolo dovoliť, aby slovenskú rafinériu ovládala maďarská pološtátna firma s ruským vplyvom? Navyše pod taktovkou Orbánovho blízkeho priateľa, žitnoostrovského oligarchu Oszkára Világiho. Bola to náhoda, že mal roky cez maďarské strany pod palcom vedenie Protimonopolného úradu? Dnes vidíme výsledok.