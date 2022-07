Svetový úspech slovenského mosta

Len nedávno, v dňoch 12. až 16. júna sa v Nórskom meste Oslo konal medzinárodný kongres organizácie fib, ktorá patrí medzi najstaršie a najväčšie svetové organizácie združujúce odborníkov z oblasti betónového staviteľstva. V rámci tohto tradičného kongresu sa raz za 4 roky oceňujú tie najzaujímavejšie betónové konštrukcie z celého sveta, pričom pre Slovensko bol tentokrát kongres mimoriadne úspešným.

Významným míľnikom pre našu komunitu betonárov na Slovensku bola nominácia až dvoch zaujímavých stavieb zo Slovenska a to konkrétne Nosická estakáda (nominácia zo Doprastav a.s.) a most ponad veslársku dráhu, postavený v rámci obchvatu Bratislavy (nominácia za Dopravoprojekt a.s.). Veľkým úspechom bolo ocenenie, tzv. “special mention“, ktoré získal bratislavský most.

Most po dokončení (zdroj: Dopravoprojekt a.s.)

Tu treba spomenúť, že celkovo bolo ocenených len 5 mostov z celého Sveta dokončených v rokoch 2018 až 2022, pričom ďalšími ocenenými mostami boli mosty v Španielsku, Nemecku, Francúzsku a Japonsku. Takéto významné ocenenie zatiaľ žiadny betónový most na Slovensku ešte nikdy nedosiahol. Podarilo sa teda aj v tak malej krajine ako je Slovensko postaviť most svetovej úrovne, na čo môžu byť právom hrdý všetci, ktorí na ňom nejakým spôsobom spolupracovali. Jednalo sa o veľký medzinárodný projekt, ktorý bol projekčne zastrešený firmou Dopravoprojekt a.s.. Jeho zástupcovia si cenu osobne prevzali v rámci slávnostného galavečera a projekt bol predstavený aj v rámci krátkej prezentácie.

Prezentácia mosta v rámci gala večera (zdroj: prof. Martin Moravčík)

Ocenenie mosta ponad Veslársku dráhu v rámci D4 v Bratislave na kongrese v Osle (zdroj: prof. Martin Moravčík)

Zástupcovia firiem spolupracujúcich na projekte a realizácii mosta po prevzatí ocenenia.

Obe nominované mostné stavby sa zároveň dostali do špeciálneho bulletinu, ktorý bol pri tejto príležitosti vydaný a rozoslaný členským organizáciám po celom svete.

Ocenená, ale aj druhá nominovaná stavba boli uvedené v Bulletine vydanom pri tejto príležitosti. (zdroj: fib - international)

A čím je tento most taký výnimočný?

Hlavné rozpätie mosta je 210 metrov, čo ho radí medzi najväčšie rozpätia pre daný typ mosta a navyše šírka mosta je až 34,5 m (na celý diaľničný profil). Týmito parametrami sa radí medzi najväčšie mosty tohto typu, ktoré sa za posledné roky na svete postavili. Je to zároveň najväčšie rozpätie betónového mosta na Slovensku (most Lafranconi má rozpätie 174 metrov).

Most bol postavený technológiou letmej betonáže, kedy sa most buduje konzolovo, symetricky od piliera na obe strany. Maximálna dĺžka konzoly dosiahla 103,5 metra (v tomto je most Lafranconi na Slovensku ešte stále rekordérom s max. dĺžkou budovanej konzoly až 120 metrov).

Hlavná časť mosta tesne pred dokončením letmou betonážou (zdroj: doc. Peter Paulík)

Výstavba prebiehala tak, že sa najprv letmou betonážou postavilo jadro mosta a až po prepojení susedných konzol sa rozšíril na plnú šírku prostredníctvom osadených bočných vzpier a dobetónovaním mostovky. Tieto bočné vzpery tvoria jeho siluetu pri pohľade zo spodu. V mieste napojenia vzpier prechádzajú vnútrom komory oceľové rozpery, ktoré majú za úlohu eliminovať zaťaženie stien tlakom z bočných vzpier podopierajúcich mostovku.

V prvej fáze sa budovala komora mosta (modrá farba) a následne po spojení letmo-betónovaných konzol komory sa dobudovali konzoly priečneho rezu (zelená farba) podopreté vzperami (šedá farba)

Dobetonávka konzol na plnú šírku mosta prebiehala pomocou takéhoto posuvného debniaceho vozíka. (zdroj: doc. Peter Paulík)

Pohľad do vnútra komory - rozpery (zdroj: Dopravoprojekt a.s.)

Slovenským rekordom je aj výška prierezu mosta, ktorá je nad podperami až 13 metrov.

Porovnanie výšky komory s bežným rodinným domom je na nasledujúcom obrázku (obrázok z diplomovej práce Ing. Ľ Kormošovej, ktorá tento most riešila, samozrejme len v primeranom rozsahu, v rámci svojej diplomovej práce na SvF STU v Bratislave pod vedením prof. Halvoníka).

Porovnanie veľkosti (zdroj: Ing. Ľudmila Kormošová)

Pohľad na priečnik - vnútro komory (zdroj: doc. Peter Paulík)

Nominácie oboch mostov do svetovej súťaže organizačne zabezpečoval Slovenský národný komitét fib.

Vďaka tomuto svetovému oceneniu sa nám opäť raz podarilo spropagovať prácu našich odborníkov a posilniť dobré meno našej malej krajiny v odborných kruhoch. Verím, že sa nám podobný úspech ešte niekedy v budúcnosti znova podarí.