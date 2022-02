Zabíjanie Ukrajincov, ktoré nariadil diktátor Putin, nemá žiadny zmysel

EU je jedno celistvé územie a deliteľné či akokoľvek dotknuteľné len na základe slobodnej a demokratickej vôle jej a len jej občanov. Ak sa chce niekto pridať, stačí povedať a budeme rokovať. Ponúk máme toľko, že naozaj nepotrebujeme nejaké vojenské agresívne rozširovanie. To je hodená rukavica Rusku. Dokážte to isté. Buďte tak atraktívny, že bude pred Kremľom rad na rokovanie o spolupráci či zjednotení. Zatiaľ ste dokázali len to, že ten rad stojí pred mauzóleom.