Hlavu hore, veď je byť v utečeneckej kríze na čo hrdý

Pamätáte sa na to, ako Nemecko v roku 2015 zachraňovalo utečencov z Maďarska? Pamätáte sa, ako pochodovali pešo zástupy ľudí naprieč Maďarskom?

Na Slovensko prišlo od 24. 2. 2022 zatiaľ viac ako 320 000 utečencov z Ukrajiny. Slovensko ako štát nekolabuje, žiadny z utečencov neprespávajú na uliciach. Napriek nízkym teplotám, nie sú ohrození omrzlinami.

Slovenská občianska spoločnosť vybehla v dokonalej kondícii. Štátu to, ako samozrejmému obrovskému kolosu chvíľu trvalo, ale kormidlo bolo otočené a po pár týždňoch už začína byť aj niečo štátne cítiť.

Decentralizácia v systéme lekárskej ambulantnej, lekárenskej starostlivosti a v sociálnych službách na úroveň VUC zas ukázala, že to má význam pre fungovanie štátu ako celku.

Ani jedna oblasť, ktorú som spomenul, nie je samozrejmá, nenarodila sa a nefunguje len tak sama od seba. Sme to my, občania Slovenska, ktorí ju tvoríme. A funguje to.

Naozaj môžeme byť na seba hrdí, že náš štát aj po tom, ako sa rozrástol o 320 000 ľudí, teda o skoro 6%, funguje ako keby nič.

To naozaj nie je samozrejmosť!

"V roku 2015 od januára do septembra prešlo Maďarskom 291 000 ilegálnych prisťahovalcov", písalo sa v dobovej tlači. Vyše 99% z nich chcelo pokračovať na západ.

Slovenská republika sa dokázala za 45 dní vysporiadať s 320 000 ľuďmi na hraniciach. Tak 10-15% z nich ostane na Slovensku dlhodobo.

Dobré to je. Hlavu hore, je na čo byť hrdý.

Že ste sa nezapojili? Ale zapojili ste sa. Už len tým, že tvoríme spoločne celú túto našu spoločnosť. Už len tým, že nik z pomáhajúcich nie je prenasledovaný za pomoc, už to je základ úspešného príbehu Slovenska roku 2022.

Nie, nie je dôvod sa cítiť zahanbení, že iní pomáhajú viac ako vy. Aj taký dobrovolník (a nie len skladník v šroubárně) si môže s úľavou po práci načerpať sily vďaka vašej práci, ktorou nevybočujete zo zabehnutých koľají a vďaka tomu nevybočuje zo zabehnutých koľají fungovania celá naša republika. Tieto istoty stability sú pre každého jedného dobrovoľníka, pre každého jedného pomáhajúceho dôležité. Je to tá pevná stabilná stena, o ktorú sa vedia oprieť.

Máme z čoho čerpať naše štátne sebavedomie.

Sme tu doma, máme dobre fungujúci štát, vieme zareagovať na 6-7% anomáliu bez toho, aby sa náš štát čo i len zachvel. Rozkolísanie? Ani náhodou!

Sme tu doma, poznáme prostredie, vieme domáci jazyk, všetky pravidlá a regulácie v našej spoločnosti sú nastavené na naše domáce zvyklosti, na našu mentalitu, na naše domáce tradície. Utečenci z Ukrajiny sú v tomto prostredí noví, nezorientovaní, nemajú prehľad. Tak čoho sa potom bojíte?

Naozaj máte také malé sebavedomie, že vás v práci ohrozí cudzinec, ktorému nikto poriadne nerozumie, nemá prehľad o našich normách a štandardoch, jeho vzdelanie nie je kompatibilné s požiadavkami nášho prostredia?

Naozaj je vaša hrdosť tak nízko, že by ste chceli len tak dostávať zľavenku na diaľničnú známku, či vstupenku do ZOO?

Každý jeden z občanov Slovenska vie oprieť svoju sebadôveru o Slovenskú republiku. To, že náš vlastný štát sa ani len nezachvel z pomoci pre 320 000 ľudí, to je rozhodne dôvod na sebadôveru každého jedného z nás.

Každý jeden z nás máme koreň v pevnej pôde Slovenskej republiky. Každý jeden z nás máme silnú stenu sociálnej a zdravotnej záchrannej siete za sebou, o ktorú sa môžeme vždy oprieť. Za ostatných 45 dní sa do tejto steny oprelo celou silou osobného zúfalstva 320 000 ľudských bytostí a táto stena sa ani len nezachvela.

Je to dobré priatelia, hlavu hore.

Tento štát má 1000+1 problém. Máme priestor na 1000+1 zlepšenie. Len naše SaSkárske videnie v ostatných volbách prinieslo 1144 riešení na 1144 totálnych šlamastík. Vo voľbách bolo 5-6 moderných demokratických strán, ktorá každá videla ďalšie 1000+1 možné vylepšenia pohodlia v tejto krajine. Denno-denne rozoberám ďalšie a ďalšie šialenosti, nebyť ktorých sa tu žije ešte lepšie a za jednotku peňazí by sme dostávali ešte viac pohodlia...

Áno, pohodlia!

Nie prežitia, ale pohodlia. Áno, oplatí sa bojovať za lepšie pohodlie pre život. Veď tá sprostá ruská nevyprovokovaná vojenská agresia je práve o tom našom spôsobe života. O väčšom pohodlí, o väčšej efektivite o viac vešiakoch v skrini na viac nohavíc.

Priatelia, môžeme byť právom hrdí sami na seba, že dnes, v apríli 2022 Slovenská republika nerieši otázky prežitia, základných životných istôt ako je jedlo, teplo a nádej pre deti. Môžeme byť právom na seba hrdí, že jediné o čom sa dnes hráme na politickej scéne je spôsob pohodlia.

Už len to, že sa bez zachvenia štátu dokážeme podeliť o kúsok svojho pohodlia, už to je dôvod na vysokú sebadôveru každého jedného z nás. Nie tí utečenci, ale my domáci sme tí, čo to dokázali.

Naozaj môžeme byť sami na seba hrdí.

Naozaj sa nemáme čoho báť ani do budúcna.

Oni utekajú k nám, lebo tu je dobre. To, že u nás doma je dobre je naša zásluha. A toto štve toho skrčeného nímanda v Kremli asi najviac. Že Ukrajinci chcú byť ako my, že sme to my a nie on, kto je pre Ukrajinu vzor dobrého a spokojného života.

Ja viem, pýcha je Jeho najobľúbenejší hriech, ale za troška ani pán farár nič nepovie. To, že ani jedno jeho Božie dieťa z Ukrajiny na Slovensku netrpí hladom a zimou si taký malý kúsok pýchy na nás samých zaslúži.

Ďakujem vám priatelia, som úprimne rád.

Autor je členom tímu SaS pre zdravotníctvo, roky sa zaoberá liekovou politikou a elektronizáciou.