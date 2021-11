S titulom MUDr. vykročili od lekárov k šarlatánom a ešte k tomu spíšu oslavný epos

I urodila sa v ČR taká výzva Českej lekárskej komory. Samozrejme, klub rozprávkárov, liečiteľov a šarlatánov s titulom MUDr. nemohol ostať ticho a vydal protipanflet.

Keď vidím titul MUDr., ktorý bojuje proti očkovaniu (tentokrát v ČR), skúsim nehádzať všetkých do jedného vreca a začnem aspoň googlovať, čo že sú to tí signatári anivaxerského panfletu zač:

MUDr. Vladimír Čížek – Celostní medicína, homeopatie

MUDr. Jana Gandalovičová - vakcíny a autizmus

MUDr. Tomáš Lebenhart specializuje se na autopatii a etikoterapii. homeopatii, ayurvédu

MUDr. Eliška Novotná - Poskytuji klasickou konstituční homeopatii, celostní individuální přístup k řešení zdravotních problémů na všech úrovních.

MUDr. Olga Svobodová - Pesso Boyden psychomotorická terapie

MUDr. Anna Urbanová - dlhodobý antivaxer, odmieta očkovať

Ešte niečo treba k tomu dodať? Jeden ako druhý, šarlatán liečiteľ, šarlatán, liečiteľ. Len tam vzadu dvaja šarlatáni. (parafráza podľa Cimrmana)

Nie, to nie sú lekári, to sú šarlatáni, ktorí zhodou okolností kedysi dávno vyštudovali lekársku fakultu. Medzičasom však stratili vedecké vedomosti a odišli do ríše rozprávok.

Covid-19 má dve zaujímavé vlastnosti.

Má smrtnosť 1,72% (Slovensko, druhá vlna).

Dnes neexistuje kauzálny liek. Všetko čo pacienti dostávajú sú lieky riešiace príznaky, no neliečia príčinu.

Dôsledkom týchto dvoch vlastností je: Čokoľvek, čo pacient za 7 dní urobí s liekmi alebo za týždeň bez liekov, dopadne na vírus SARS-Cov-2 rovnako. Ak to neodmaká poriadne pacientov imunitný systém, je koniec.

Pacienti, to sú tí hrdinovia dnešných dní, ktorí jediný zabíjajú vírus SARS-Cov-2. Lekári na ARO sú z toho úplne frustrovaní. Tak strašne by chceli liečiť, ale kauzálne nie je čím.

Naopak, keď ste na to zvyknutý v celostnej medicíne, homeopatii, kadejakých liečiteľských prikladačkách, tak sa pri covide-19 cítite ako doma. Preto toľko šarlatánov z oblasti NE-medicíny našlo zázračný liek na covid-19.

Všimnite si, že podmienkou pre tento ich liek je, že sa buď neabsorbuje do systémovej cirkulácie (ivermektín), alebo jeho základný účinok je maximálne na 60%, väčšinou menej a mechanizmu účinku je viac ako neznámy doteraz (imunomodulačné látky, isoprinosin). Prípadne ich terapeutický index neumožňuje predávkovanie (vitamíny, oriešky...).

A bude ešte horšie. Zázrak od Mercku, špeciálne antivirotikum, ukazuje reálny účinok okolo 30%. Priznám sa, pre mňa nič prekvapivé. Všetky doterajšie antivirotiká z princípu fungovania majú tak nízky účinok.

Vírus proste nie je baktéria, kde stačí podhodiť falošnú tehlu do stavby ich bunkovej steny (penicilíny) a baktérie umrú. Vírus totiž sám o sebe nežije. A čo nežije, nemôžete zabiť. Vírus žije až po spojení s našou ľudskou bunkou. Potom však sme v dileme, podobne ako v onkológii, kde zabíjame tiež vlastné zvrhlé bunky. Ako to vymyslieť, aby sme nezabili pacienta?, to je základná otázka farmakológie v onkológii a aj pri antivirotikách.

Priatelia, očkujte sa. Očkovanie fakt pomáha. V Košiciach mali tento týždeň konečne prvého zaočkovaného pacienta na ventilácii. Dovtedy samí neočkovaní, 50 ich bolo.

Zdieľajte kým neumrú. Podporujte dojčenie a očkovanie.

Autor je farmaceut, je členom tímu SaS pre zdravotníctvo, roky sa zaoberá liekovou politikou a elektronizáciou.