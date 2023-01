Pán primátor, načo vlastne máme Mestskú políciu v Bratislave?

V Bratislave nasnežilo. Už to vyzeralo, že tento rok nás radosť obíde, ale prišlo to. V najvhodnejší čas, ktorý si človek vie predstaviť – zo soboty na nedeľu. V nedeľu ráno tak padá rozhodnutie preskúmať zblízka stav sánkovacieho kopca na Kamzíku.

Vonku neprestáva snežiť a fúka vietor, nádejám sa, že väčšine Bratislavčanov bude bližšia vyhriata posteľ či dopoludňajšia kázeň, hádam zaparkujeme. Náklad pre tri deti – sánky, boby či lopár tiež preferujú dopravu autom, ale predsa len, máme to na Kolibu len pár zastávok trolejbusom. Po zhodnotení hladiny benzínu v nádrži (auto vykrikuje niečo o dojazde 5 km) nakoniec vyhráva ekológia.

Trolejbus napriek sneženiu prichádza načas a pridávame sa k pár rodinkám s podobou výbavou. Na konečnej čaká príjemné prekvapenie – dispečeri DPB zareagovali a namiesto cool, ale maličkého elektrobusu sa na Kamzík dnes točí poriadny autobus – všetci sa bez problémov napraceme a vydávme sa na cestu. Na zastávke pri záchytnom parkovisku priberáme posily a začínam tušiť problémy – už tu dole nie je kde parkovať, ale policajtov, ktorí by odklonili dopravu niet. Plné sú aj parkoviská pozdĺž cesty, pod Kamzíkom nás už čaká kolóna áut márne dúfajúca, že z parkoviska niekto odíde. Iste, o desiatej ráno.

Vodič autobusu po chvíli naberie odvahu a presunie sa do protismeru. Až na jednu Vengu s rovnomennou ŠPZ, ktorá zabudla, načo má zrkadielka a skrížila nám cestu (nedokážem pochopiť, prečo si niekto, kto nedodržuje predpisy, priplatí za ľahko zapamätateľné značky, ale o tom inokedy) bez ujmy prichádzame na obratisko.

Chystám sa v dobrom zavolať na dispečing Mestskej polície v Bratislave a požiadať ich, aby na miesto poslali hliadku, ktorá zreguluje dopravu a zabezpečí prejazdnosť cesty pre autobus. Niekto ma ale predbehol – hliadka už je tu a hliadkuje. Doslova. Vnútri sedia dvaja policajti, resp. policajt a policajtka, tretí pofajčieva pred autom. Vyzerá prístupne, skúšam mu teda navrhnúť, či by nebolo lepšie sa presunúť dole a vyriešiť problém v zárodku. Nedá sa – všetci by tvrdili, že idú hore niekoho vyložiť alebo vyzdvihnúť – jasné, tých treba pustiť. Nesmelo skúsim oponovať, že sú predsa traja, mohli by sa aj rozdeliť, ale nezaberá – kolegyňa je nová.

(zdroj: MsP Bratislava)

Skúšam teda dispečera. Uistí ma, že hliadka je na mieste. To som pochopil, ale výsledok je presne rovnaký, ako keby tam nebola – ako spieva padlá hviezda Jarda Nohavica v Ladovskej zime:

Policajti, ti to jistí z dálky – zalezly do Aralky.

Na návrh, či by nebolo lepšie poslať hliadku dole dostávam odzbrojujúcu odpoveď – to je môj názor. Však dobre, priznávam, ale to ešte nutne neznamená, že to je zlý nápad.

Strih.

Skoré popoludnie, pomaly sa poberáme domov. Situácia nevyzerá dobre, autá blokujú oba smery. Hliadka sa vymenila, už je len dvojčlenná, so zamyslením sa pozerá na vzniknutú situáciu. Autá stoja kde sa dá aj nedá, blokujú prejazd, výjazd z parkoviska aj autobusovú zastávku – tú musí prísť uvoľňovať dispečerské vozidlo DPB. Na autobus čakáme viac ako 25 minút, naberal také meškanie, až vynechal jednu otočku, z pár-minútovej cesty domov sa stáva samostatný výlet. Za celý ten čas prítomní policajti nevykonali jediný zásah, poučenie, neregulovali dopravu. Pozerali sa na ten chaos a neviem sa zbaviť pocitu, že ich to možno trochu aj bavilo.

Cítil som sa ako Alenka v ríši divov. Toto má byť moderné mesto s progresívnym primátorom, ktorý sa všade necháva počuť, ako ideme modernizovať procesy?

Ako je možné, že situáciu na mieste riešila jediná hliadka? Kvôli pár chuligánom na futbalovom štadióne robíme manévre, ale nevieme uvoľniť ďalšiu hliadku v stave, keď je pol Bratislavy na Kamzíku? Alebo si privolať na pomoc štátnu políciu, keď už sa inak nedá?

Pán primátor, ako chcete presvedčiť ľudí, aby presadli do MHD, keď necháte autobusy kolabovať v kolónach áut, ktoré merali cestu úplne zbytočne a jediné, čo im zostáva je otočiť sa a ísť zasa dole?

Načo zamestnávate policajtov, ktorých si platíme z našich daní, ak sa iba prizerajú? Áno, snežilo a fúkal vietor, ale niekedy aj vtedy treba vystúpiť z auta a urobiť poriadok, nie len si vyfajčiť cigaretku.

A posledná - prečo dokázali situáciu zvládnuť technické služby – cesty boli zjazdné, aj DPB, ktorý nasadil kapacitný autobus a vyslal na miesto dispečera, ale MsP sa tvári, že sa nič nedeje?